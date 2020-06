Preguntas básicas sobre Anonymous: ocho

En los últimos días han surgido noticias relacionadas con Anonymous. Una de ellas asegura que el dj sueco Avicii, el músico Chris Cornell, el músico y actor Chester Bennington, el también actor Paul Walker y hasta el músico Kurt Cobain no se suicidaron o murieron en accidentes como se certificó en su día sino que fueron asesinados. En otra el grupo activista declara la guerra a la Policía de Chicago como condena al asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía y otra revela el mapa de la red de pedofilia del millonario Jeffrey Epstein. ¿Qué hay de cierto en estas informaciones? Eso es una incógnita y para ayudar a resolverla vamos a analizar ante qué nos encontramos desde una perspectiva periodística, es decir, haciéndonos las preguntas básicas a las que todo periodista tratamos de contestar en un texto cuando nos enfrentamos a un tema.



¿Qué es Anonymous?



Esta es la pregunta básica para tratar de dilucidar si las informaciones de Anonymous son ciertas. De entrada, analicemos el nombre. Anonymous significa en español Anónimo, un nombre que ya lo dice todo, esconde una identidad, en este caso identidades, porque Anonymous no es una persona, sino un colectivo.



¿Cómo, cuándo, dónde y por qué surgió?



Aquí van cuatro preguntas en una. Anonymous tiene su origen en el tablón de imágenes en internet 4chan y el foro Hackers. Inicialmente tenía un fin lúdico y de intercambio de conocimiento entre los miembros de estas plataformas digitales. Su vena activista surge en 2008. Puede decirse que este movimiento surgido en internet es hijo de la crisis económica y financiera global desatada ese año a partir de la burbuja inmobiliaria que estalló en Estados Unidos primero y que se extendió por todo el mundo. Es en 2008 cuando Anonymous comienza a organizar y participar dentro y fuera de la red en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, el acceso a la información y la independencia de internet, pero también en contra de la censura de los gobiernos y de organizaciones como Dáesh, la Cienciologia, así como de empresas y sociedades multinacionales.



¿Quién está detrás de Anonymous?



Esta pregunta es un oxímoron, pues la respuesta a quién no puede ser nadie, del mismo modo que no existe el sol de medionoche, ¿o sí? Si estamos en los polos en las fechas próximas al solsticio de verano, el Sol es visible las 24 horas del día. Detrás de Anonymous hay personas cuya identidad se desconoce y que se esconden en el anonimato porque es más fácil y cómodo protestar sin temor a las consecuencias si resulta imposible saber quién eres. De modo que lo que parece un acto de valentía y algo muy cool, en realidad responde a una absoluta cobardía. Así pues, sí, detrás de Anomymous hay un atajo de cobardes.



¿Podemos fiarnos de Anonymous y sus noticias?



Con las preguntas periodísticas contestadas, podemos profundizar un poco más y seguir haciendónos un par de preguntas más. La conclusión a la cuestión sobre la fiabilidad de las noticias de Anonymous es que más bien no debemos darles crédito. Eso no significa que todo lo que hay en internet no sea de fiar. De hecho, este texto está elaborado a partir de búsquedas en internet y eligiendo fuentes de contrastada fiabilidad, entre ellas la Wikipedia. En el caso de las noticias generadas por Anonymous, una organización sin cabeza y de mando colectivo, es imposible confirmar su autenticidad. Todos sus miembros tienen el mismo peso en una organización en la que, a su vez, todos preservan su identidad, por tanto cualquiera de ellos puede crear noticias falsas en nombre del colectivo sin ningún tipo de filtro ni contraste. Esto implica que nada garantiza que lo que leemos proveniente de Anonymous no sea una pura invención. Así pues, Anonymous no es un sello de calidad, sino que da pie a bulos y noticias falsas, al tiempo que alimenta todo tipo de teorías conspiranoicas. Anonymous no es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Para empezar, un periodista firma sus textos y más si desvela un escándalo como los presuntos asesinatos de Aviccii y Paul Walker.





¿Qué significa la careta de Anonymous?



Resulta evidente que la careta o máscara de Anonymous es una forma más de preservar la identidad de las personas que forman parte de la organización, una manera de dar la cara sin darla, otro oxímoron. Esa máscara de sonrisa sobredimensionada y gran bigote con las puntas hacia arriba diseñada por el ilustrador David Lloyd en la novela gráfica V de Vendetta, publicada entre 1982 y 1985 y llevada al cine en 2005, representa a Guy Fawkes, un conspirador inglés que trató de volar la Cámara de los Lores en 1605. De la careta de Guy Fawkes adoptada por Anonymous como símbolo propio y ampliamente usada en movimientos de ocupación, así como protestas antigubernamentales y antisistema en todo el mundo se venden cientos de miles todos los años, tanto falsas como oficiales. Su precio oscila entre los seis y los 35 euros. La compañía Time Warner posee los derechos de imagen y recibe una cuota por cada máscara oficial que se vende, de manera que estamos ante la paradoja de que un movimiento de protesta y antisistema como Anonymous alimenta a una de las mayores empresas de medios del mundo. ¡Cielos, qué contradicción!