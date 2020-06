Diez joyas de la 'sci-fi' poética

Para seguir la estela de la última serie de moda en HBO, Devs, este reportaje recoge diez producciones de la llamada ciencia ficción poética en la que se combina la tecnología con el humanismo y la emoción. El género ofrece inquietantes propuestas en las plataformas, que se pueden disfrutar a golpe de clic.

De haber estado en Netflix, quizá habría hecho todavía más ruido (nunca subestimen el poder de una interfaz accesible y adictiva), pero el caso es que Devs (HBO), última genialidad de Alex Garland ( Ex_Machina, Aniquilación), se ha convertido en una de las series revelación de la temporada, un pequeño fenómeno del boca-oreja que atrapa incluso a no especialmente devotos de la ciencia ficción.

Esto último se puede explicar por la colindancia de Devs con un género ampliamente aceptado como el thriller. O quizá solo sea que en esta historia de ciencia ficción, al final, de lo que se habla es de pérdida, de luto y de amor, de las emociones más humanas, más dolorosas del mundo. El antiguo colaborador de Danny Boyle no está solo en su búsqueda de una ciencia ficción emocional e intimista. Los amantes de Devs tienen bastante entre lo que elegir en las plataformas, y aquí hemos reunido algunas de las mejores propuestas de sci-fi poética al alcance de uno o varios clics.



'Tales from the loop' ?(Nathaniel Halpern, 2020).



El libro Historias del Bucle ( Tales from the Loop) recoge las pinturas de Simon Stålenhag, en los que creaba una fascinante nostalgia alternativa formada por paisajes de una Suecia de los años 80 poblada por extrañas máquinas y edificios retrofuturistas. Estos asombrosos dibujos, y los pequeños relatos que los contextualizaban, han cobrado vida en los ocho episodios de Tales from the Loop, obra de extrema delicadeza en la que, a partir de la existencia de un acelerador de partículas capaz de alterar las leyes de la física, directores como Mark Romanek, Andrew Stanton o Jodie Foster reflexionan en voz baja sobre las grandes preguntas. Ocho historias individuales pero conectadas acerca de la vida, el amor, la muerte, la amistad o la familia, relatadas con reconfortantes paciencia, hondura y exquisitez. Disponible en Prime Video.



'Upstream color' ?(Shane Carruth, 2013).



En el año 2004, el matemático e ingeniero Shane Carruth debutó como director con Primer, un opaco ejercicio científico sobre viajes en el tiempo y fuerzas gravitacionales que se convirtió en obra de culto de la ciencia ficción intelectual. Nueve años después, Carruth saltaría de las ecuaciones a las emociones en esta reflexión sobre la condición humana a partir del encuentro de un hombre y una mujer a los que, a través de unos gusanos, se les ha sustraído la voluntad. Una película melancólica y enigmática, ajena a cualquier convención dramática, pero también subyugante en su armonía casi táctil de imágenes, sonidos y música, en la que Carruth no solo dirige y actúa, sino que también firma guion, fotografía y montaje. A la espera de que algún día llegue su tercera película como director, conformémonos con el Carruth actor en esa última gran escena del episodio final de... Tales from the Loop. Disponible en Filmin.



'Nunca me abandones' (Mark Romanek, 2010).



Hace ahora década y media, Kazuo Ishiguro publicó la que podría ser su mejor novela: Nunca me abandones, distopía íntima sobre una Inglaterra alternativa donde las vidas se alargan a través de clones que van cediendo órganos hasta desfallecer. Todo (lo bueno) está conectado: el encargado de escribir la película fue Alex Garland, futuro padre de Devs, y la dirección corrió a cuenta de Mark Romanek, firmante del primer capítulo de Tales from the Loop. Cuando se habla de Garland como un artista frío, se suele olvidar la existencia de este exquisito e infravalorado melodrama, simplemente sobrecogedor en sus momentos más climáticos, en gran parte gracias a la labor de algunos de los mejores jóvenes actores británicos de la pasada década: Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield. En resumen, un pequeño clásico a (re)descubrir. Disponible para alquilar en Microsoft Store, Rakuten TV, iTunes y Google Play.



'The OA' (Zal Batmanglij y Brit Marling, 2016-2018).



Multiversos, viajes interdimensionales, experiencias próximas a la muerte, ángeles caídos, coreografías místicas? Brit Marling y Zal Batmanglij dieron rienda suelta a esta atrayente imaginería metafísica en las dos temporadas que duró The OA, hasta que la plataforma Netflix decidió su cancelación por cuestiones económicas. Marling, presencia siempre evanescente, interpretaba en la serie a Prairie (u OA, como prefieran), una joven ciega que reaparecía con la vista intacta después de siete años en paradero desconocido, y creaba una pequeña comunidad de inadaptados a los que relataba las extrañas experiencias que había vivido durante su desaparición o reclusión. Un viaje cargado de espiritualidad, con un pie en la sublime epifanía y el otro en la maravillosa chifladura new age. Ya está disponible en la cartelera de Netflix.



'Dark' (Baran Bo Odar y Jantje Friese, 2017-2019).



Explicar de qué va esta serie, la primera original en alemán de Netflix, no es tarea sencilla, así que usaremos el comodín de la llamada. Porque el investigador Clausen lo sabe explicar mejor que nadie: "Una cueva tragapersonas, una central nuclear cuyo director oculta algo, una inspectora que se esfuma en cuanto puede y un pueblo lleno de personas que se mienten, se traicionan y se engañan y cuya única preocupación es ocultar a cualquier precio lo que está pasando". Mejor que bien dicho, aunque le falta hablar de los viajes en el tiempo, la reflexión sobre el eternalismo o esa pobre gente que puede ser dos personas a la vez. Disponible en Netflix.



'La llegada' (Denis Villeneuve, 2016).



Basada en un cuento de Ted Chiang ( La historia de tu vida, localizable en un volumen homónimo publicado por Alamut), esta maravilla de Denis Villeneuve es muchas cosas que la ciencia ficción de gran presupuesto no suele le ser: una muestra de paciencia, un jeroglífico revientamentes, un thriller lingüístico y una sonda enviada al espacio interior. La aparición de una nave espacial en Montana es, quizás, lo menos insólito que sucede en este viaje alucinante al fondo del tiempo, al que Amy Adams dota de una increíble verdad emocional. Solo podemos encontrarle un defecto: a la altura del clímax, el director prescindió de la música de Jóhann Jóhannsson para usar, en su lugar, una sublime pero ya manida pieza de Max Richter. Disponible en HBO.

'Ad Astra' (James Gray, 2019).

El cine de ciencia ficción espacial de la última década ha orbitado más alrededor del viaje interior que de la epopeya aventurera: Gravity (Alfonso Cuarón, 2013), Interstellar (Christopher Nolan, 2014), First man (Damien Chazelle, 2018), High life (Claire Denis, 2018) y Ad astra (James Gray, 2019) son cinco muestras ejemplares de viaje espacial en los que prevalecen la soledad y el tormento interior del astronauta. En la cinta Ad astra, Gray pone las herramientas del blockbuster al servicio de la historia de un hombre que, incapaz de encontrar su lugar en la Tierra, acabará buscando respuestas más allá de las estrellas. Un tratado sobre la pérdida y el dolor (y sobre la alargada sombra que los padres proyectan sobre sus hijos) en forma de experiencia íntima y sensorial. Disponible en Movistar+.



'Solaris' (Steven Soderbergh, 2002).



Después del bombazo de Ocean's Eleven: Hagan juego, el siguiente filme de Steven Soderbergh en llegar a las salas españolas fue esta personal reelaboración del clásico de Tarkovski de 1972. Y algunos por poco no queman el patio de butacas. Esto no era acción canalla, aunque también saliera Clooney, sino un drama de cámara sobre un astronauta que se reencuentra con su fallecida esposa en el espacio exterior. Si los chicos de Spoon la admiran tanto (su canción Can I sit next to you se llama así por un corte de la banda sonora de Cliff Martinez), algo bueno debe de tener. Disponible para alquilar en Microsoft Store, Rakuten TV, iTunes y Google Play.



'Otra tierra / Orígenes' (Mike Cahill, 2011-2014).



Y de nuevo, Brit Marling. En esta ocasión, la musa de la ciencia ficción poética se deja llevar por el director Mike Cahill para ofrecer un díptico sobre la existencia humana y su (posible) trascendencia. En Otra Tierra, la aparición en el cielo de una réplica exacta e nuestro planeta abre la puerta a un ingrávido relato de redención protagonizado por una estudiante de astrofísica cuya vida se ha ido al traste tras haber provocado un accidente mortal de coche. En Orígenes, y a partir de la historia de amor entre un hombre de ciencia y una joven espiritual, Cahill reflexiona sobre la reencarnación a partir del estudio del iris como posible puerta de entrada al alma humana. Una sesión doble repleta de imágenes poéticas y reflexiones a media voz, capaz de conciliar el intimismo y la trascendencia, lo cotidiano y lo cósmico, siguiendo, a su manera indie, la fértil veta abierta por Malick en El árbol de la vida. Disponibles para alquilar en Rakuten TV, Google Play e iTunes.



'Black mirror' (Charlie Brooker y Annabel Jones, 2011-2019).



Esta colección de parábolas autoconclusivas sobre el cambio tecnológico ha ido perdiendo cierta reputación con el paso del tiempo, aunque pocas series se pueden vanagloriar de ofrecer tantas nuevas ideas y explorar tantos parajes formales en cada entrega; de ahí también que sus temporadas se hagan de rogar. Entre los episodios más emocionales destacan 15 millones de méritos, embestida contra los concursos de talentos a lomos de una historia de amor dolorosa; Toda tu historia, heredero de ¡Olvídate de mí!; Ahora mismo vuelvo, sobre la distancia entre quiénes somos y cómo nos mostramos en las redes; San Junipero, que se adelantó a Devs en su feliz simulación del más allá, o Arkangel, cuento moral sobre la maternidad helicóptero con la firma de Jodie Foster, directora también presente en? Tales from the Loop. Y así cerramos el bucle. Disponible en Netflix.