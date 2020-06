Tenerife tiene 'Phe' en el verano

Antes de tomar una decisión sobre si este año habrá o no Phe Festival, la organización tiene la intención de esperar a que terminen las fases de desescalada de las restricciones sanitarias por el Covid-19. Mientras, fomenta la comunicación con sus seguidores y la reflexión sobre el futuro de un sector tocado muy de cerca por las consecuencias de la crisis. El formato escogido, el podcast, facilita reflexiones más sosegadas sobre los valores de este festival.

Tenerife confía en un verano mejor, como prácticamente todo el planeta. Está claro que la prioridad es la salud y la seguridad pero, poco a poco, empiezan a verse señales de recuperación de una cierta normalidad. Tenerife tiene fe en poder ver, de nuevo, el Phe Festival, uno de los encuentros musicales más esperados. Previsto para el 21 y 22 de agosto, la organización y su principal impulsor, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, aún no han tirado la toalla. No se tomarán decisiones precipitadas, buscarán nuevas fórmulas si es necesario y se tratará de barajar los mejores recursos para mantener un nivel que ya está muy alto en la que sería ya su quinta edición, la de la consolidación definitiva según todos los expertos. Mientras, los gestores del certamen crean nuevos canales de comunicación con sus seguidores y acaban de estrenar Conversaciones con Phe, un formato en podcast que pretende ahondar en temas relacionados con la música y la cultura. Hay Phe para rato.

Estas Conversaciones con Phe surgieron como idea durante las semanas de confinamiento pero llegan con vocación de continuidad. Por el momento, ya han pasado por el micrófono del festival Gerardo Cartón y Neftalí Acosta, profesionales ambos vinculados con festivales y propuestas musicales del Archipiélago que hablaron sobre las perspectivas de futuro tras el Covid-19. "Tenemos la intención de mantener un contacto un poco más cercano con la comunidad de Phe, con la gente que nos sigue sobre todo desde las redes sociales", explicó el director artístico de Phe Festival, Carlos Ulises Salazar. "Desde que se declaró el confinamiento hemos mantenido una comunicación bastante comedida, tampoco era un momento para grandes esfuerzos o dirigir la atención a cuestiones muy accesorias cuando la situación era realmente muy crítica. Cuando se anunciaron las medidas de desescalada, y en vez de replicar los modelos de otros muchos eventos generando actividades online como conciertos o mesas redondas, decidimos orientarnos hacia este formato del podcast", detalló.

Los gestores de Phe Festival han hecho un repaso a su alrededor. Al detectar una cierta "carencia en la profundidad" de unos contenidos habitualmente muy volcados en la imagen, decidieron aportar por algo más de información. Cierto es que las redes sociales, el canal más empleado, conlleva una cierta brevedad y formatos cortos que muchas veces se quedan solo en "una imagen superficial". El podcast le permite a Phe plasmar conversaciones más serenas "con personas de cierta relevancia". "Nos parecía interesante aportar esa perspectiva para que la gente que sigue el festival tuviera detalles y no sólo de nuestro propio festival. Estamos en el mismo caso que otros muchos festivales y actividades del sector de la cultura. Nos pareció interesante abordarlo así", aseguró el responsable del Phe Team.

Hasta ahora, se han emitido dos capítulos de estas conversaciones, que han despertado además una gran expectación. El primero, con Gerardo Cartón, versó sobre el presente y el futuro e los festivales tras la crisis del Covid-19. "Es un amigo del festival que ha venido en los últimos años y está muy relacionado con el mundo de la música. Ha estado vinculado a encuentros muy potentes a nivel europeo, dirige en Madrid el Brunch in the Park, que hace diez fechas al año", explicó Ulises.

El siguiente encuentro fue con el director de otro de los festivales más emblemáticos de las Islas, el Sonidos Líquidos. Neftalí Acosta ofreció su visión sobre su festival y las perspectivas del sector musical y turístico en Canarias. "Fue uno de los primeros que suspendió. Lo vio claro, se celebraba en junio y es interesante que la gente que conoce Phe vea otros referentes y entienda la complejidad que hay detrás de un evento como este y que no es tan fácil decidir así sobre la marcha", aclaró.

Por el momento, y mientras dure la desescalada de las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia, Phe Festival prevé emitir al menos otros cuatro encuentros similares. "Esta línea informativa y de contacto con los seguidores llegará hasta finales de junio. A partir de ahí, dependiendo de lo que pase con el festival, pensamos que el soporte del podcast es un formato muy interesante para profundizar en los contenidos; para poder tener otras conversaciones con artistas o con gente que va a participar en el festival. Queremos desarrollar otro tipo de aspectos que pueden tener un sentido de ampliación sobre el propio espacio donde se celebra el festival: sobre el Puerto de la Cruz o sobre las actividades deportivas que veníamos haciendo. Hay infinidad de cuestiones que se podrían desarrollar en este formato de audio, que tiene virtudes y que no está lo suficientemente explotado", insistieron.

Los dos capítulos que ya han sido emitidos pueden verse en el canal de Youtube de Phe Festival y a través de iBox y Spotify. Desde la organización prefieren no dar muchas pistas sobre quiénes serán los siguientes protagonistas de estas conversaciones. "Si hemos hecho una perspectiva del sector de la música general y luego nos hemos ido a otra propuesta canaria que ha tenido que cancelar, el próximo acercamiento va a ser muy local y desde el Puerto de la Cruz para ver qué se está trabajando a nivel institucional para ver la reactivación", adelantó el director artístico.

Conscientes de las muchas esperanzas que los seguidores de los festivales han puesto en la celebración de este año, desde Phe Festival adelantan que antes de tomar cualquier decisión sobre seguir adelante o no con esta quinta edición esperarán a que concluyan las fases de desescalada. Eso pasará, en principio, el próximo día 20 de junio. "Llegados a esta fecha, con las personas responsables -sobre todo en colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y con las perspectivas que ellos tengan- se tomará una decisión que luego habrá que contrastar. No solo se trata de las ganas que podamos tener sino de valorar con la mente más fría qué es lo que se puede hacer y qué no", sentenció.