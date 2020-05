Pisaca vuelve a Nueva York

María Pisaca ha vuelto a pisar la Gran Manzana, aunque en esta segunda ocasión haya sido de forma virtual. La Sala Artifact, que ya había mostrado interés por colgar sus fotos en Nueva York, ha encontrado la forma de salvar las limitaciones de la pandemia organizando una exposición online con obra seleccionada de artistas de todos los rincones del planeta. Hasta este nuevo espacio han viajado tres imáganes de la última serie de la tinerfeña, Mystic.

Las fotografías de la tinerfeña María Pisaca han vuelto a viajar hasta las salas de arte de la ciudad de Nueva York. Las limitaciones del coronavirus y la imposibilidad de organizar muestras físicas han tenido, también, una parte positiva: las galerías han tenido que buscar nuevos métodos para divulgar la obra de los artistas. Esto ha beneficiado, sin proponérselo, a Pisaca.

Hacía ya tiempo que la Sala Artifact se había interesado en las fotografías de la canaria, justo después de que ésta expusiera por primera vez en Nueva York, en 2013. Sin embargo, esa primera propuesta no había podido materializarse hasta que, en plena pandemia, la sala se puso en contacto de nuevo con la creadora para contar con ella en una versión online de una exposición que ha sido bautizada como Afterpandemic. Las redes sociales de este espacio de la calle Orchand son la nueva plataforma de difusión para la obra de creadores de todos los puntos del planeta.

Las piezas de la fotoperiodista de El Dia-La Opinión de Tenerife vuelven de esta forma a la Gran Manzana, donde ya expuso en una colectiva hace siete años. "Después de aquella primera exposición, esta sala habló conmigo para que realizara con ellos una muestra individual pero este tipo de cosas son muy caras y me vi obligada a dejarlo pasar", lamentó Pisaca. No obstante, hace apenas unos días, la sala de arte volvió a tocar en la puerta de la artista tinerfeña y esta vez ya no hubo forma de negarse a colaborar. "Me pareció una buena idea y en seguida me puse a trabajar", añadió.

En aquella primera experiencia neoyorkina, Pisaca viajó con su obra a la Galería Ágora, situada en el barrio de Chelsea, en pleno Manhattan y justo en el epicentro de la vída artística y cultural de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Formó parte de una selección de 14 fotógrafos y era, además, la única representante española. El listado de artistas lo completaron en aquella ocasión Lella Beretta, Mili DC Hartinger, Lynne Douglas, Patricia Gilman, Stuart L. Gordon, Debbie Klein, George Ligon, Tom McGee, Klaus Pfeiffer, S.L.S., Du?an Swalens, Sylvio Tabe y Natalie Wollmann. Pisaca expuso tres de sus fotografías: Carnaval, Perenquén y Escape.

Curiosamente, en esta segunda ocasión vuelve a repetir con el que se está convirtiendo en su número de la suerte. De las diez fotos creadas ex profeso para Afterpandemic, tres de ellas resultaron seleccionadas. "Cuando te piden que participes te advierten que escogerán las piezas y a los artistas que consideren. Al ver que mi obra había sido seleccionada, me llevé un subidón", festejó. Las fotos escogidas son parte de una serie denominada Mystic. "Por las tardes, entre abril y mayo, empecé a crear. Les envié esas diez para que tuvieran donde elegir", recordó la fotógrafa.

"Siempre he tenido una pelea, no sé si conmigo misma o es una especie de rebeldía. Siempre me piden series fotográficas y yo nunca las hago. Yo creo una obra hoy, porque me siento de esa manera hoy, y pasado mañana me siento de otra. Voy creando tal y como me voy sintiendo. Esta vez sí hice una serie con los distintos sentimientos que tenía cada día", detalló Pisaca sobre estas tres obras.

El nombre de la serie fotográfica es también producto, en parte, de esta situación que le ha tocado vivir a la humanidad y que desencadena sentimientos confusos. "Esto es bastante surrealista y cada uno se siente cosas totalmente distintas", reflexionó. Estas fotografías son una fusión abstracta de las imágenes que Pisaca capta con su objetivo y que luego trata con distintas técnicas digitales.

María Pisaca Gámez (SantaCruz deTenerife,1971) es técnico en Imagen y Sonido y durante años ha trabajado en labores relacionadas con la prensa. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales desde 1998.