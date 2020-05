La industria musical canaria pide que los ERTE se amplíen hasta diciembre

La Asociación de la Industria Musical Canaria (Aimca) solicitó ayer flexibilidad para los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) en el sector. "Muchas empresas dependerán de eso para poder subsistir, al igual que lo que pasa en el sector turístico", explicó el presidente de la asociación, el productor musical Jairo Núñez.

Corren peligro de no poder salir adelante prácticamente todos los conciertos y festivales de este verano. La situación, indicaron, pone en peligro a un sector del que dependen en Canarias unos 26.000 puestos de trabajo y casi 5.000 empresas, la mayoría de ellas de pequeño tamaño. "Todo va a estar marcado en los próximos meses por las medidas sanitarias y por eso hay que reinventarse con conciertos en streaming, por ejemplo", explicó Núñez. No obstante, desde Aimca dejaron claro que sin el apoyo de las instituciones va a ser "muy difícil" que los promotores puedan afrontar la celebración de eventos con aforos limitados. "Necesitamos que las instituciones se mojen; si no, esto no va a ser rentable", apostilló.

Aimca lanzó ayer una campaña con un videoclip que cuenta con la colaboración de Manuel Carrasco, que ha cedido parte de la música del mismo con el tema No dejes de soñar. El vídeo está apoyado por todas las asociaciones que integran la Mesa de las Artes Escénicas y la Música en Canarias y será difundido a través de las redes sociales y en Televisión Canaria. En el mismo, la industria musical del Archipiélago advierte de que "la vida sin cultura no es vida".

Otra de las demandas de esta industria es que la cultura forme parte del paquete de medidas de reactivación económica de Canarias. "Nuestro mensaje principal es que la cultura debe ser vista como un bien de primera necesidad para que sus fondos no sean desviados a otro tipo de actividades", precisó Núñez. En ese sentido, valoraron especialmente el talante de los representantes culturales del Gobierno de Canarias y apoyaron la petición de que las administraciones públicas puedan emplear el superávit en paliar los efectos de la crisis. "Queremos participar de forma activa en la reconstrucción", insistieron.

Asimismo, aseguran que una de las medidas a negociar con el Estado es conseguir que los promotores no tengan que devolver el dinero de las entradas de forma inmediata, sino que se cree un bono con el que la persona pueda acudir a los eventos que se programen en 2021. "Devolver ahora todo ese dinero puede ser sangrante", detallaron.

Asimismo, indicaron estar decididos a apoyar el talento local para la organización de eventos a corto y medio plazo. "Eso lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo pero siempre sin perder de vista el carácter universal de la cultura; nuestros artistas también deben poder salir, por ejemplo", precisó.

Aimca está formada por más de 70 productoras y empresas relacionadas con la actividad musical en Canarias. Durante las últimas semanas ha desplegado una "intensa ronda de reuniones con representantes de Cultura del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos a los que hemos mostrado la voluntad de colaboración del sector para explorar fórmulas creativas que hagan posible que la industria de las artes siga en activo, con el fin de no incrementar las cifras del paro o de las prestaciones sociales en el Archipiélago". La asociación recordó que el sector cultural canario ya hizo "una gran demostración de solidaridad con los más vulnerables" en la crisis del 2008. En ese momento llegó a soportar recortes presupuestarios de hasta un 78%. "Es hora de construir planes para superar esta grave crisis social y económica".



Doce años de crisis



Según informó Aimca, el colectivo de la industria musical y, por extensión, de la cultura no pretende "ningún privilegio ni trato de favor" con respecto a otros ámbitos de la sociedad gravemente afectados por la pandemia pero sí pide que "esta vez, no se repita la historia y se les olvide en el momento del rescate".

El sector, continuaron, acumula "muchos sinsabores". "A pesar de la moderada recuperación económica de los últimos tres años, no se consiguieron, ni de lejos, los niveles presupuestarios anteriores al 2008 y, mucho menos, la cota del 2% del presupuesto de la Comunidad Autónoma, que ha sido una reivindicación histórica del sector de la cultura en Canarias".

La junta directiva fundadora de Aimca, que preside Jairo Núñez, está integrada por el vicepresidente Miguel Ramírez, el secretario Martín Rivero, el tesorero Alejandro Pérez y los vocales Eduardo Ferrer, Beneharo Delgado, Maikel Chacón y Sergio Falcón.