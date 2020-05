El coronavirus lleva al cierre a la galería de arte Stunt, que liquida sus fondos

La galería de arte Stunt, situada en la emblemática y céntrica calle Bencomo, en La Laguna, no ha resistido a la última crisis. Dedicada desde 2005 al arte, esta sala ha tenido que echar el cierre de forma definitiva y deja a la Isla un poco más huérfana de actividad cultural. Primero fue la decana Sala Conca y ahora es Stunt la que tiene que cerrar las puertas. "Ya veníamos mal desde hace tiempo", explicó ayer el gestor de este espacio, Luis de Arana. "El cierre de estas semanas y la crisis por el coronavirus ha sido el remate", añadió.

Este lunes la ciudad de Los Adelantados celebraba la reapertura y vuelta a la actividad de la sala Artizar pero no todo han sido buenas noticias en el mundo del arte. Siguiendo la triste estela de la decana Conca, situada en los aledaños de La Concepción, Stunt ha tenido que cerrar. "No hay cultura del coleccionismo, la gente aquí no está acostumbrada a comprar arte y eso que es relativamente sencillo hacerse una buena colección", lamentó De Arana.

Hace más de una semana que echaron el cierre de forma definitiva pero aún quedan muchas piezas de arte en el interior de la sala de la calle Bencomo y, por ese motivo, se ha organizado una liquidación por cierre que incluye un 50% de descuento en todas las obras que forman parte de sus fondos. "Hemos habilitado un pequeño horario de tarde para atender a las personas que estén interesadas en adquirir alguna de las piezas. Igualmente, si lo prefieren, pueden ponerse en contacto a través de las redes sociales de la sala o por teléfono", indicó. Este horario se extiende, concretamente, de las 17:00 a las 19:00 horas, de lunes a viernes.

Tras 15 años de actividad, la Stunt cuenta con auténticas joyas del arte canario, nacional e internacional. No en vano, por sus paredes han pasado artistas como Vicente López, Román Hernández o Felipe Hogson. También es reseñable la oportunidad que durante años la Stunt ofreció a los jóvenes creadores de las Islas organizando muestras colectivas con alumnos de la Facultad de Bellas Artes. "La mayor parte de lo que tenemos es obra gráfica pero también hay algunas esculturas, por ejemplo", detalló el dueño.

Basta con echar un vistazo al perfil de la Stunt en Facebook para darse cuenta de la irreparable pérdida que este cierre supone para el arte contemporáneo en Tenerife y en el resto de las Islas. Sin espacios donde exponer y mostrar su obra, los creadores canarios se enfrentan de nuevo a la incertidumbre. Algunas de las piezas que Stunt está liquidando van firmadas por artistas de la talla de José Luis Fajardo, del que está a la venta un lienzo de 181 por 161 centímetros por 9.000 euros. También se liquidan litografías de Eduardo Arranz desde los 300 euros (por poner un ejemplo), litografías del checo Jiri Georg Dokupil, una serigrafía sobre papel de Martin & Sicilia, piezas de Marina Anaya, George Chemeche, Eduardo Arroyo, Fernando Bellver y un largo e impresionante etcétera.