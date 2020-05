'Vagos y maleantes', la nueva novela de Ismael Lozano

Un anciano, Manuel, es diagnosticado de Alzheimer. La irremediable pérdida de memoria le hace temer por sus recuerdos, una losa con la que convive desde joven, pero que no está dispuesto a que se olvide. Este es el punto de partida de la nueva novela de Ismael Lozano Latorre (Granada, 1978), Vagos y Maleantes, que acaba de publicar la editorial canaria Siete Islas, y que lleva el título de la Ley que durante el franquismo permitió todo tipo de tropelías contra el colectivo Lgtbi en España.

Varios personajes cuyas vidas se entrecruzan, en plena represión franquista (década de los 50), y en la actualidad, en torno a unos hechos poco conocidos y sobre los que apenas hay referencias históricas. La modificación de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954 permitió perseguir la orientación sexual de los individuos y su reclusión en centros como el de Tefía, en el que se enfrentaron a vejaciones, trabajos forzados y condiciones inhumanas.

Cinco décadas después, un superviviente y dos jóvenes enamorados se enfrentan a estos recuerdos en los que el amor es siempre protagonista. La lucha por la dignidad, ayer y hoy, permite afrontar los terribles retos que la vida les ha colocado delante.

Ismael Lozano Latorre, que vivió su infancia entre Granada y Cádiz, es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y Master Internacional en Dirección y Gestión Hotelera.



En el año 2003 se traslada a Lanzarote donde comienza su actividad profesional. Se considera un apasionado de las Islas Canarias y en especial de la isla en la que reside como queda plasmado en su primera novela La sirena de Famara que consiguió conquistar el corazón de miles de lectores.

Además, ha publicado anteriormente La isla de los dragones dormidos, La leyenda de Gara y Jonay, Todavía no me he ido y Órzola, todas ellas, leídas y recomendadas en centros educativos de las Islas.