Diez canciones jóvenes (más 1) para recorrer Madrid en la fase 0

Sin conciertos ni fiestas, sin roscas en la pradera, terrazas al aire libre ni reencuentros con amigos. Así vivirá Madrid este San Isidro, confinada en fase 0 por la Covid-19, lo cual no impide celebrarla con 10 canciones jóvenes (y un clásico actualizado) que recorren sus calles con bríos renovados.



Xoel López: 'Madrid'

"No sé si me abrazaste o me engulliste", canta efusivo el gallego, uno de los hijos adoptivos que más versos le han dedicado. Lo hizo como Deluxe en aquel 'El cielo de Madrid' y repite en este tema de amor-odio que canta a su "lluvia ausente" y en el que se reconoce atrapado desde que atravesó el Puente de los Franceses.



Quique González: 'Calles de Madrid'

El menos joven de los temas de esta selección es ya un clásico del siglo XXI que circula "desde Las Ventas hasta Chamberí", rumbo a una zona que a menudo olvida la épica madrileña, su periferia. "Últimas partidas en el futbolín / Coche para ir al extrarradio / Cantando alguna de Joaquín".



Vetusta Morla: 'Profetas de la mañana'

Qué sería de la "capi" sin esos amaneceres que sorprenden a muchos a la intemperie tras la cosecha de epopeyas nocturnas. "Hacia donde caminan los besos inciertos / Cuando resbala la madrugada / Peinamos Gran Vía buscando huesos / Y luces verdes que nunca se apagan".



McEnroe: 'La Palma'

Tampoco los valencianos escaparon al influjo de las eternas juergas madrileñas y quisieron dedicarle esta oda a una de sus calles más emblemáticas, en el corazón de Malasaña. "Caminando junto a ti / Amanecía ya en Madrid / Por la calle La Palma".



La Habitación Roja: 'Madrid'

Otros levantinos prendidos a esas "canciones de madrugada" que suenan a hurtadillas, con "las persianas bajadas", en locales míticos como Moloko de esa urbe que en las distancias cortas se torna villa. "Madrid siempre fue tan pequeña / Tú y yo y estas calles por mis venas".



Yung Beef: 'Me perdí en Madrid'

Algunos prefieren la urbe inabarcable. Es el caso del más reciente de los cortes de la lista, que protagoniza este granadino, figura del "trap", que ha hecho del Rastro su centro de acción. Sumido en la bruma de la fiesta y el descorazonamiento, aquí echa a andar sin rumbo: "Eso son Las Ventas, no, damn, no lo sé".



Amaral: 'La barrera del sonido'

El dúo zaragozano ha hecho de la ciudad un escenario habitual de sus temas; si en 'Es solo una canción' añoran los encuentros en uno de los núcleos supervivientes de La Movida, La Vía Láctea, aquí se suben a la línea 1 del metro para ir "hasta el Puente de Vallecas tú / Y yo hasta Cuatro Caminos".



Ismael Serrano: 'Vuelvo a Madrid'

En esa relación de amor y odio que los madrileños mantienen con su cuna, bien sabe el cantautor que tan grata como la huida es el retorno. Así narra su desembarco en el mestizaje de Lavapiés, con sus viejas corralas... y sus escaleras: "Una mujer reza y llora desde un locutorio / ¿A quién se le ocurre / Vivir tan arriba / Sin un ascensor?".



La Fuga: 'Madrid'

Antes de independizarse como Rulo y La Contrabanda, el cántabro Raúl Gutiérrez le puso "riffs" con su ex banda a la ciudad a la que, como tanta gente, viajó en busca del triunfo, ya sea en la música o, como en su caso, en el amor.



Pereza: 'Lady Madrid'

Leiva y Rubén Pozo asumieron como nadie el testigo de Joaquín Sabina como cronistas de la urbe. Podría sonar 'Estrella Polar', enmarcada en la avenida del mismo donde "llega primero el invierno", pero mejor disfrutar de otra estrella, "la de los tejados, lo más rock & roll de por aquí", porque "los gatos andábamos colgados" de Lady Madrid.



Ariel Rot & The Cabriolets: 'Madrid'

Una campaña turística llevó al argentino y al grupo de Bimba Bosé a grabar hace no tanto esta versión roquera del clásico chotis de Agustín Lara que te ofrece "en Chicote, un agasajo postinero / con la crema de la intelectualidad / y la gracia de un piropo retrechero / más castizo que la calle de Alcalá".