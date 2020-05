El Cabildo trabaja en el regreso a los escenarios de la OST a finales de junio

La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST), dependiente del Cabildo de Tenerife, prepara la que podría ser su vuelta a los conciertos a finales del mes de junio. Este extremo fue adelantado por el director insular de Cultura, Leopoldo Santos. No obstante, el responsable insular se apresuró a recordar que todo depende de los avances sanitarios y de los pasos que se vayan dando en las fases de desescalada. Por lo pronto, el Área de Cultura del Cabildo ha decidido cancelar toda la actividad programada hasta el próximo 31 de agosto. Es una medida que pretende "generar certezas" tanto a nivel de público como entre los agentes culturales. Eso no será impedimento para que aquellos actos y eventos culturales que puedan recuperarse a finales de año se reprogramen ni para que los gestores del Cabildo preparen otros nuevos y adaptados a la que se ha dado por llamar la "nueva normalidad". Está claro que la temporada de la OST no va a poder terminar tal y como estaba prevista, con un concierto fijado para el 26 de junio en el que se iba a interpretar la Sinfonía nº3 de Mahler con el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife sobre el escenario y la contralto Gerhild Romberger. "Evidentemente esto no va a poder hacerse, no solo por el número de personas que eso implica sobre el escenario sino porque ni siquiera hay posibilidades de ensayarlo", explicó el responsable insular.

Eso no quiere decir que los técnicos y el personal se vayan a conformar y por esto ya se está trabajando en otro tipo de programas que puedan adaptarse a la nueva situación. "Estamos barajando el 25 de junio como horizonte posible siempre de acuerdo a la información que tenemos hoy, nadie tiene capacidad ahora mismo de ir más allá", recordó. Si en la última semana junio la tercera fase de desescalada estuviera completada, el deseo de la OST es reencontrarse con su público para despedirse antes del parón veraniego. Para ello, sin embargo, hay que ajustar repertorios y fórmulas. El propio Santos está asistiendo telemáticamente a seminarios con representantes de otras orquestas sinfónicas de todo el mundo para prepararse para esta futura reactivación de la actividad. De hecho, la prestigiosa Filarmónica de Berlín ya ha comenzado a trabajar en esa dirección: un repertorio que permita limitar el número de músicos presentes en el escenario.

En Tenerife el equipo de la OST está preparado para afrontar esos cambios siempre que se pueda garantizar la seguridad de todos, profesionales y público. "De hecho, si lo tenemos que hacer sin público en la sala se buscarán fórmulas de emisión. Tenemos muchas cosas con las que trabajar: profesionales, el Auditorio y nuestra orquesta. Por eso seremos capaces de buscar soluciones", apostilló Santos.

Mientras, desde el Cabildo confirmaron ayer la cancelación de la edición de este año de otros de los encuentros culturales más importantes del calendario cultural: Mapas y el Festival del Arte del Movimiento (FAM). Asimismo, cierra definitivamente el calendario de Ópera de Tenerife. Toda la información en cuanto al estado de los espectáculos y la forma de devolución de las entradas se puede consultar en las páginas web www.auditoriodetenerife.com y www.sinfonicadetenerife.es.