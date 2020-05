El cine de Canarias pide ajustes en las medidas fiscales aprobadas por el Estado

El sector audiovisual canario pedirá modificaciones en algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 17/2020, aprobado este mismo martes con acciones de apoyo al sector cultural y de carácter tributario. Este paquete de medidas, que incluye además una partida de más de 75 millones, deja a Canarias en una nueva y ventajosísima posición en lo que a incentivos fiscales al rodaje de producciones se refiere. Pese a celebrar la medida, el Clúster Audiovisual de Canarias recurrirá a los representantes públicos de las Islas para solicitar ajustes y modificaciones que permitan aprovechar mejor las nuevas condiciones fiscales del Archipiélago.

Estas medidas, aprobadas precisamente para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, convierten al Archipiélago en el territorio con mayores ventajas fiscales para los rodajes de todo el mundo. "Los incentivos llegan ahora al 50% en nuestro territorio pero creemos que hay que ajustar algunas cosas para ser competitivos y no quedarnos a la cola", explicó ayer el presidente del Clúster, el productor y director de cine José Ángel Alayón (El Viaje Films).

"La medida más relevante de las presentadas por el Ministro de cultura Rodríguez Uribes es que se incrementan en cinco puntos los incentivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual, que en el resto del territorio español podrán deducirse el 30 % del primer millón de euros y el 25 % del importe restante", detalló. "En Canarias, gracias a nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), esta diferencia está 20 puntos por encima de la nacional, por lo que ahora alcanzamos nada menos que el 50% de deducción", destacó Alayón.

El primero de los detalles que habría que pulir en las Islas tiene que ver precisamente con el mencionado REF, que actualmente limita a 5,4 millones el tope de deducción fiscal que se puede conceder a una producción. Gracias al nuevo decreto, esa cantidad podría llegar hasta los 18 millones. Los portavoces del sector audiovisual canario temen que el REF canario pueda tener justo el efecto contrario y perjudique a las Islas frente al resto del territorio. "Entendemos que es un trámite administrativo que esperamos se solucione con la mayor rapidez", confiaron.

También lamentan que no se haya aprovechado esta reforma para "reducir el límite mínimo de inversión del millón de euros en el incentivo internacional, para que puedan acogerse también pequeñas y medianas producciones". Esta será otra de las sugerencias que aportará el sector de las Islas. Otro punto que preocupa en el Archipiélago es que se siga manteniendo el mismo sistema con inversores a través de AIE (Agrupaciones de Intereses Económicos) para los incentivos a la producción nacional. En la práctica, este incentivo no está siendo operativo en las Islas por la gran desventaja que supone no poder captar inversores de la península. "Además, en la crisis en la que nos encontramos consideramos inviable que muchas de las posibles empresas -que en su mayoría pertenecen al sector del turismo- tengan beneficios los próximos ejercicios y por lo tanto puedan invertir en las producciones", especificó Alayón. Por ese motivo consideran "vital" para la industria en las Islas "utilizar la misma fórmula que el incentivo internacional, que básicamente es una devolución directa a la inversión del productor, sin necesidad de incorporar a otros sectores".

Desde el Clúster destacan otras de las medidas aprobadas, como el adelanto de hasta la mitad de las ayudas generales a la producción, la ampliación de los plazos obligatorios para los rodajes, la línea de ayudas a las salas de cine, los 20 millones para pymes y autónomos (una iniciativa que ya aprobó el Cabildo de Gran Canaria) y que se permitirá a los trabajadores intermitentes del sector que tengan derecho al desempleo entre un proyecto y otro.



Avalancha de rodajes

Por su parte, Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission, aseguró que en cuanto avancen las condiciones de normalidad "habrá una avalancha de rodajes" de la que España podrá salir beneficiada. "España es un país competitivo, seguro, eficiente y económico. Los mercados como el americano o el del Reino Unido son tan potentes que cuando puedan pondrán sus máquinas a tope; que España capte una parte de ese pastel depende de muchos factores, pero el primero se resolvió ya y son los incentivos fiscales", declaró a Efe.