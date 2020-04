El día de la más bella expresión

Un día para celebrar "la más bella expresión del cuerpo". Así es como definen los bailarines de Canarias el Día Internacional de la Danza que se celebró ayer, una jornada en la que reconocieron que añoran "la piel, los saltos, caídas y abrazos abiertos" que el confinamiento les ha robado. Pero la crisis también está regalando a estos artistas ideas, sentimientos y vivencias que seguro que en unos meses quedarán plasmadas en nuevas piezas de baile.

"Todo lo que necesitamos ahora es bailar un poco más". El sector de la danza se mostró ayer firme durante la celebración de su día internacional, una jornada atípica que este año se tuvo que afrontar a través de las redes sociales como única plataforma para hacerse ver. "En este momento en el que el viaje ha sido hacia dentro, añoro que se abran los telones, las plazas y los rincones en los que bailaremos con más ganas", relataron bailarines canarios ayer en un vídeo conmemorativo de la Asociación de Artistas del Movimiento PiedeBase.

La jornada contó además con la presentación de Cuando el bosque avance, una creación de varios artistas con el apoyo del Gobierno de Canarias. Esta propuesta, ideada desde el recogimiento, muestra cómo, en tiempos de confinamiento, la sociedad ofrece a la naturaleza el espacio usurpado. Los protagonistas del Día Internacional de la Danza hablan para dar a conocer cómo viven esta atípica celebración.

Daniel Abreu. Para el bailarín tinerfeño y Premio Nacional de Danza, la celebración del Día Internacional de la Danza va mucho más allá de una única jornada ya que "se festeja cada vez que se pone en escena un espectáculo o cuando alguien quiere disfrutar de la danza". "Para mí la danza es todos los días", afirma Abreu quien recuerda que esta expresión ha cambiado la función artística por la gestión, la lucha y la reivindicación. "El mundo ha frenado, íbamos corriendo y, de pronto, todo ese movimiento y esas carreras, al no poder salir de casa, se han convertido en baile", relata el profesional quien celebra que esta situación "nos ha permitido ponernos al servicio de quienes somos, hay algo bonito en eso, a pesar de la crisis". Abreu recuerda que este confinamiento no permite la exhibición de danza -de hecho él ha tenido que cancelar algunas de sus actuaciones- pero está aprovechando para "aprender, colaborar y continuar con la formación".

Acerina Amador. La coreógrafa tinerfeña reconoce que este Día Internacional de la Danza "ha sido distinto pero lo vivo con la satisfacción de saber que el sector está avanzando. Estamos generando otro tipo de trabajo importante, la parte más reivindicativa para que la sociedad comprenda la importancia de la cultura". La bailarina no para de trabajar y ha participado en varios vídeos para celebrar esta jornada que ella tendría que haber pasado en México, a donde espera poder volver en verano para retomar el proyecto que ha tenido que suspenderse con motivo de la crisis sanitaria. "No creo que nuestro sector esté en retroceso porque, al igual que en otros momentos nos hemos indignado para reivindicar nuestros derechos, ahora estamos colaborando para tratar de hacerlo lo mejor posible", explica Amador quien recuerda que, "cuanta más capacidad de adaptación tengamos, más podremos rendir y pelearnos para salir a adelante".

Javier Cuevas. El presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas de Danza afirma que "la danza es cuerpo que se mueve y, en este día en el que los cuerpos están físicamente más separados que nunca, nos acercamos a través de nuestras mentes". Cuevas afirma que el colectivo "no ha dejado de trabajar durante este tiempo porque estamos entrenando, creando, escribiendo y, sobre todo, centrándonos en la representación sectorial". Y él, al igual que muchos de sus compañeros y buena parte de la sociedad, está "bailando por toda la casa" porque muchos se han descubierto con este confinamiento "la importancia de la danza, que es una práctica artística de resistencia física y emocional". Y es precisamente en las circunstancias actuales, que "este Día de la Danza se ha mostrado más que nunca como un elemento de resistencia íntima".

Jep Meléndez. El coreógrafo y bailarín se enfrentó ayer a "un día atípico, al igual que este tiempo que nos ha tocado vivir". Meléndez, quien bailó ayer en la terraza de su casa para sus vecinos, reconoce que siente algo de pesar por "no poder salir a la calle y celebrar los actos que solemos ofrecer" pero afrontó la jornada con "la misma ilusión y ganas de seguir bailando". El bailarín explica que está aprovechando "esta montaña rusa de emociones para transformarlas en movimientos" aunque reconoce que echa en falta las grandes salas de ensayo para poder dar rienda suelta a su creatividad. "Ahora tenemos mucho material en nuestras mochilas que se transformará en danza cuando podamos volver a reunirnos", sentencia el bailarín quien tendría que haber pasado este Día Internacional de la Danza participando en un festival en Düsseldorf (Alemania).

Roberto Torres. El presidente de la Asociación de Artistas del Movimiento PiedeBase tendría que haber pasado el Día Internacional de la Danza actuando en Canadá pero le ha sabido sacar el lado positivo a esta situación porque "esto nos ha unido" y no ha podido evitar emocionarse al ver cómo trabaja unido el sector de la danza en Canarias. El bailarín hace hincapié en todo lo que la danza puede ofrecer a la sociedad, tanto desde el punto de vista de la educación, como del bienestar social y la salud. Y es que Torres alerta: "Para mí sería preocupante que no potenciemos la dimensión cultural de esta crisis". El coreógrafo recuerda que "todos los bailarines pagaremos un precio por este confinamiento" y añade que "el cuerpo no se puede olvidar de bailar porque entonces me pierdo yo y por eso hay días que bailamos en las ventanas para poder hacerlo ante alguien".