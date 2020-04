Rifas para hacer sonar la música

Amigos y clientes se entremezclan para que la música continúe sonando en Hey Boy, Hey Girl. La tienda del centro de La Laguna se vale de las redes sociales para que la venta de vinilos no pare y para ello se ha valido de una divertida fórmula con la que los días de confinamiento y la suerte se dan la mano. Un euro por una rifa puede hacer ganar a los participantes un vinilo de su grupo favorito y, así, la música continúa sonando por las calles laguneras.

Diferentes iniciativas aparecen con el paso de las semanas para llevar el trabajo de bandas de música de todas las partes del mundo a los melómanos. Es el caso del negocio lagunero Hey Boy, Hey Girl, que realiza desde hace unas semanas sorteos de vinilos para seguir haciendo sonar los acordes de la música que más gusta. A través de la venta de rifas, esta iniciativa se ha convertido en prácticamente la única forma de seguir compartiendo cultura para muchos.

La idea puesta en marcha por el propietario de esta tienda de música ubicada en La Laguna a través de las redes sociales surgió hace unas semanas principalmente para mantener la relación entre el grupo de amigos y de clientes y que no se olvidaran los unos de los otros durante estas jornadas de confinamiento. Y es que la tienda, como muchas otras, permanece cerrada desde el pasado 13 de marzo, cuando la declaración del estado de alarma sanitaria impidió continuar con la actividad comercial. "Eso es lo que yo siempre me he planteado con el uso de las redes sociales y quiero seguir haciéndolo durante el tiempo que dure esta situación, para sacar el máximo provecho y que la gente no se olvide de nosotros", relata el empresario.

La forma de participar es muy fácil: tan solo hay que adquirir una rifa de cada uno de los artículos que se ponen a disposición de los clientes a través de Facebook y, si hay suerte, el comercio se encarga de enviar el premio al ganador garantizando todas las medidas de higiene necesarias que se deben establecer en este periodo. Los vinilos son los grandes protagonistas de esta iniciativa. Cada rifa cuesta un euro y se ponen a disposición de los interesados alrededor de 25 de ellas. A través de un programa informático, el propietario reparte la suerte entre los participantes.

Más allá de mantener vivo el negocio, el empresario Jesús Duque destaca que con esta iniciativa "pasamos el rato en casa". "Solo queremos estar felices. Felices porque la gente nos siga apoyando y porque los clientes se ganan un vinilo. Con eso me vale", destaca el empresario que, además, le ha sacado también un lado solidario a esta iniciativa.

Y es que, además de esos sorteos con músicas de todas partes del mundo, Duque ha elaborado otra acción para que parte del dinero llegue a las bandas de música locales. Así, en las últimas semanas se está dando forma a un lote especial de productos de la tienda y cuando se complete el sorteo, lo recaudado se destinará íntegramente a ayudar a estas formaciones canarias para que puedan seguir trabajando cuando esta crisis termine. "Al fin y al cabo esto es un apoyo muto", explica Duque. En este sentido, el empresario anima a participar porque "cuanto más gente participe con la compra de rifas, más productos se podrán unir a este lote especial y más dinero llegará a las bandas", indica.

Actualmente, el grupo creado en Facebook Rifas to survive cuenta con varios centenares de participantes que son, ante todo melómanos. "Esto surgió para estar cerca de esa gente que sé que acudía cada dos semanas a las tiendas a comprar música o libros. Queremos que puedan seguir consumiendo cultura aunque no salgan de casa", relata el empresario lagunero.