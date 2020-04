Lola Índigo: "No sé qué coméis, pero el 'flow' de Canarias es diferente"

La artista Lola Indigo vuelve a la carga con un nuevo tema. Acompañada por dos artistas internacionales, Rauw Alejandro y Lalo Ebratt, publica 4 Besos, que ya suena por todos lados. En esta entrevista, la joven habla de sus proyectos y de su especial vinculación con Canarias tras colaborar con Don Patricio y sentirse siempre muy bien acogida en las Islas. Promete volver pronto.

¿Cómo vive estos días de aislamiento forzoso? ¿En qué está ocupando su tiempo?

Pues me estoy ocupando en poner todo en orden. Estoy trabajando con todo lo que tenía de maquetas, planes y en los shows.

La crisis del coronavirus ha llegado para trastocarle los planes a todo el país. En su caso, ¿cómo queda su calendario?

Nosotros, por suerte, no hemos tenido que suspender la promoción. Simplemente la hemos cambiado y la estamos haciendo a través de internet. La verdad es que no está yendo muy mal, como pueden comprobar. Lo llevamos bien y creo que lo puedo sacar para adelante así. Lo único es que he tenido que cancelar un par de videoclips que tenía muchas ganas de grabar pero seguro que encontramos un plan b y todo, espero, saldrá genial.

Háblenos de su último lanzamiento, 4 Besos.

Es una canción que teníamos muchas ganas de sacar y que llevaba en el cajón mucho tiempo esperando a que llegara el momento. Y mira, el momento ha sido este, inesperadamente.

Además, está muy bien acompañada en esta canción por dos colaboradores de lujo.

Muy cierto. Estoy muy contenta con Lalito (Lalo Ebratt), con el que ya había colaborado antes, y con Rauw (Alejandro) también. Lo han hecho súper bien y creo que ha quedado fantástico.

Las colaboraciones se han convertido en una de las formas preferidas por los artistas de lanzar temas y de dar a conocer a sus compañeros. ¿Le gusta especialmente hacerlo, se siente cómoda en este formato?

Sí. La verdad es que cuando se trata de gente con la que te llevas tan bien es muy bonito. Por ejemplo, con Lalo es la segunda vez que colaboro. Luego está Rauw, que se presta siempre a hacer todas las cosas con tantas ganas. Ha sido un lujo. Además, el videoclip nos ha quedado tan bien, así da gusto.

El último año de su vida ha sido muy especial, con muchos éxitos ¿Han cambiado mucho su mundo?

No tanto, creo que sigo con la mirada puesta en lo mismo de siempre que al final es tener trabajo, que no falte, hacer las cosas bien, con cariño y profesionalidad. No pienso mucho en nada más.

Akelarre, sin duda, ha tenido mucho que ver en ese éxito. Es un disco que le ha traído muchísimas alegrías.

Akelarre era una apuesta que tenía en mi mente desde hace muchísimo tiempo. Tenía el concepto muy claro desde el principio. Creo que eso, visualmente, me ayudó mucho a la hora de hacer los videoclips, por ejemplo. He aprendido mucho en el proceso sobre cómo crear un disco, ha sido muy bonito.

Comentaba antes que ha tenido que posponer la grabación de algunos videos. Eso significa que tiene más sorpresas, nuevas canciones. ¿Se van a plasmar pronto en un nuevo disco?

La verdad es que no me apetece mucho, de momento, enfrascarme en un nuevo disco. Tengo temas para hacer cuatro, la verdad. Pero creo que Akelarre está muy fresco todavía, fue un gran disco y sigue dándome mucho juego a la hora de hacer los directos. Cuando llegue el momento de cambiar el show en vivo sacaremos un nuevo álbum pero de momento y hasta la La Noche de las Brujas del Wizink Center, en Madrid, creo que vamos a seguir dándole caña a todas las brujas.

Cuando se asiste a uno de sus directos una de las cosas que quedan bastante claras es la enorme exigencia física de sus coreografías y la preparación que conlleva el espectáculo.

Sí que lleva chísimos ensayos. La realidad es que lo disfrutamos muchísimo y lo pasamos muy bien con nuestro coreógrafo, Juan Montero, que es un pedazo de máquina y mi amigo de toda la vida. Siempre me ha cuidado mucho. Me ha dado momentos brutales, nos lo pasamos súper bien, nos reímos un montón y estoy muy agradecida de tener a una persona en mi equipo que me ha acompañado desde que era una niña.

Además, se nota que el cuerpo de baile es un grupo muy bien cohesionado.

Sí. Hace poco fue mi cumpleaños y me mandaron un vídeo muy gracioso. Las quiero un montón y las echo muchísimo de menos. Lo que llevo peor de la cuarentena es estar lejos de ellas. Es un trabajo de equipo, también de mis managers, a los que siento muy parte de todo esto. No sé, creo que todo es muy familiar.

¿Se siente libre de ir cambiando de estilo e influencias cuando le apetece?

Sí, creo que mi frase más repetida es "yo hago lo que me da la gana". Cuando Bad Bunny saca un disco me lo confirma, por ejemplo. Cuanto más haces lo que te da la gana mejor te salen las cosas. Yo no pienso en otra cosa que en hacer lo que más me gusta.

Ha tenido que cambiar un concierto bastante importante, ¿no es cierto?

Sí, el del Wizink Center, que iba a ser el 2 de mayo y se ha trasladado al 29 de noviembre. No hay mal que por bien no venga. La única diferencia es que ahora vamos a tener mas canciones cuando llegue la hora del show y vamos a poder añadir más cosas. El tener más tiempo para prepararlo solo significa que va a ser más grande. Vamos a tener tanto tiempo para inventar cosas nuevas que a saber si no nos ponemos boca abajo todos como en el cartel.

¿Le gustaría visitar Canarias en breve con un concierto?

Claro que sí, siempre me tratan tan bien. De hecho, el último concierto que hice antes de todo esto fue en El Hierro. Fui con Locoplaya y fue brutal.

¿Y cómo le tratan nuestros Locoplaya?

Yo los amo, tanto a Locoplaya como a Cruz Cafuné y a Maikel Delacalle. La verdad es que creo que en Canarias no hay otra cosa que un talento espectacular. Flipo, muchas veces se lo digo a Patricio (Don Patricio). No sé qué coméis pero el flow de Canarias es diferente. La gente ahí tiene un talento enorme, de verdad.