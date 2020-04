Jadel: "Sentirse libre es más profundo que lo que vemos a simple vista"

El tinerfeño Jadel ha compuesto, producido, interpretado y grabado una nueva canción durante estas semanas de confinamiento. El nombre del single no puede ser más apropiado: Libertad. Colaborador habitual de otros artistas nacionales como David Bustamante o Gemeliers, el joven artista afronta el futuro inmediato con renovadas energías. "Mis propósitos no solo continúan, han cogido más fuerza", asegura.

Nacido en Vistabella -barrio de la capital tinerfeña- Javier Luis Delgado, más conocido como Jadel, ha sacado la mejor versión de sí mismo estos días y ha aprovechado para hacer lo que mejor se le da: componer y cantar. Grabado y producido desde su casa en Madrid, el nuevo tema del cantante no podría tiene un título más adecuado: Libertad. Se trata, aseguran sus promotores, de un sencillo "transparente y lleno de valores, sin dejar de lado la esencia latina que le caracteriza". En este tema Jadel reflexiona sobre su personal sentido de la libertad y sobre el amor, dos conceptos que a su modo de ver nunca pueden separarse. En plena pandemia, este tinerfeño quiere hacer llegar su mensaje a "todo el mundo".

¿Concretamente, qué es para usted esa libertad a la que le canta ahora en este tema compuesto durante el confinamiento?

Para mí la libertad es el hecho de sentirse libre espiritualmente. Sentirse libre es algo más profundo de lo que vemos a primera vista.

¿Qué le llevó a componer y producir este tema ahora que estamos encerrados?

Cuando empezó la cuarentena, me apeteció escribir sin más y unos días después, sin querer, empecé a producir un beat (ritmo) y canté la letra, que encima me gustó mucho. Así que simplemente me puse a terminarla.

En la situación que vivimos y con la imposibilidad de salir de casa, ¿cómo solventó las dificultades técnicas?

Pues con las cosas que tengo en casa: un home studio y una cámara con la que grabo algunos vídeos para mis redes sociales

Antes de que comenzara esta crisis, ¿cuáles eran sus planes profesionales a corto plazo?

Pues básicamente los mismos que ahora: hacer mucha música para mis fans. Mis metas y propósitos del 2020 no solo continúan en pie sino que han cogido más fuerza.

¿Pero ha tenido que modificarse mucho esas metas?

Sí, como es lógico. Hay algunas actuaciones que hemos tenido que suspender y algunos trabajos externos también. Sin embargo, intento hacer lo máximo posible en casa para aprovechar esta cuarentena.

¿Cómo valora la respuesta que ha dado el mundo de la cultura en tiempos del coronavirus? ¿Cree que será correspondida por el público?

La verdad es que no lo sé. Es difícil ahora poder tener claro la reacción de la gente porque es una situación nueva para todos y la mayoría lo que estamos intentando es llevarlo lo mejor posible

¿Cuándo podremos verle sobre los escenarios?

Espero que sea muy pronto, eso significaría que la situación está mejorando.

Como colaborador habitual de otros artistas nacionales, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

En estos días de confinamiento he aprovechado para trabajar en canciones que me piden otros artistas y espero que muy pronto salgan proyectos interesantes.

¿Dónde está pasando esta cuarentena? ¿Aprovecha para hacer otras cosas?

Pues la estoy pasando en Madrid. Tenía dos actuaciones en Tenerife justo cuando se declaró el estado de alarma y decidí quedarme para no poner en peligro por un posible contagio a los demás o a mí mismo. Para mí la salud es lo más importante. Sigo trabajando en la medida de lo posible y aprovechando el tiempo para aprender cosas nuevas. También quiero mejorar como persona. Estos días son muy buenos para reflexionar y aprender de nosotros mismos. De eso trata también mi nuevo single, Libertad es una reflexión general.