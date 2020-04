Crisis del coronavirus | ¿Por qué no se cancelan ya todos los festivales de música?

En un momento de desconcierto generalizado en todo el mundo, la industria musical en particular vive expectante ante la clara posibilidad de que este 2020 sea un año totalmente perdido por el coronavirus. No en vano, cada vez son más las voces autorizadas que apuntan a 2021 para recuperar algo de normalidad en lo que a conciertos se refiere.

En este clima en el que es complicado afirmar algo con rotundidad, la organización del Resurrection Fest quiere aportar un poco de luz para que el público entienda por qué muchos festivales de verano aún no han sido cancelados y mantienen en vilo a sus potenciales asistentes.

"Dadas las restricciones que hay ahora mismo, es más que probable que no se pueda hacer ningún tipo de evento musical durante los próximos meses y eso incluye obviamente el Resurrection Fest", empieza el comunicado compartido en redes sociales.

Y añade, con total sinceridad: "Como ya os hemos comunicado, la seguridad y salud de todas las partes (público, trabajadores, bandas) es lo principal y nunca antepondremos eso a nada, por lo que no creemos que se deba realizar un evento con tantos miles de personas dada la situación actual".

Lanza entonces 'el Resu' la pregunta que tanta gente se está haciendo estos días: "¿Por qué no tomamos ya la decisión de posponer el festival?" Y la respuesta es de lo más directa: "Este es un evento que implica manejar cientos de contratos con bandas, proveedores, patrocinadores, etc. que no podemos romper de manera unilateral. Para ello se necesita una cláusula de fuerza mayor, algo que sólo puede establecer el Gobierno. Esto ya se ha hecho en muchos países de Europa, pero aquí todavía no se ha hecho y todos tenemos que esperar a que ocurra".

Según el comunicado, esta situación es "realmente difícil para un festival independiente como es el Resurrection Fest, ya que lamentablemente en España no hay ningún tipo de seguro que cubra una crisis global por epidemia como esta y las pérdidas provocadas por la no realización del evento que se han de asumir son enormes".

Además, los diferentes actores que hacen posible el festival también se verán "muy perjudicados". Desde el propio staff y sus familias, a proveedores, a trabajadores externos, prensa, equipo técnico de escenarios, sonido, luces, obreros, decoración, seguridad, camareros, food trucks, patrocinadores y "muchas otras pequeñas empresas que tienen gran parte de su facturación con el festival".

"También queremos remarcar que este también será un duro golpe para la hostelería local en Viveiro -localidad lucense donde está previsto el Resu del 1 al 4 de julio- y toda la comarca, ya que el gran impacto económico que deja el festival en la zona (bares, supermercados, hoteles...) era este año más necesario que nunca", apunta la organización.



Las bandas, muy colaborativas

El festival lleva "mucho tiempo trabajando en todos los escenarios posibles, en contacto con las administraciones locales y autonómicas", por lo que adelanta que "lo más probable" es que la edición de este año 2020, la de su quince aniversario, "simplemente se tenga que aplazar a 2021".

Y apostilla: "La parte positiva es que las bandas se muestran muy colaborativas a la hora de re-agendar el cartel, y estamos casi convencidos de que, en el más que probable caso de no poder hacer el festival este año, nuestro 15 aniversario se celebrará en 2021 por todo lo grande con todos los atractivos del cartel actual y muchas más sorpresas".

Explica el festival que no quiere que su público se preocupe por las entradas, por lo que darán "los detalles específicos más adelante". Todas serán válidas de forma automática para 2021, en cualquier caso, "y a quien no pueda acudir se le ofrecerá un reembolso del valor de la entrada en los plazos establecidos por la ley".

"Sabemos y es motivo de orgullo que nuestro público es de los más fieles del país y contamos con vuestro apoyo para poder volver a disfrutar de días mágicos en Viveiro. Ahora más que nunca, apoyad la cultura, la música y la escena rock en todas sus vertientes. Gracias por vuestra comprensión y mucho ánimo a todo el mundo. Por favor, quedaos en casa, mantened las distancias de seguridad, lavaos las manos lo máximo posible y seguid todas las indicaciones. Nos veremos pronto", remata.