Literatura femenina 'A viva voz'

"Las librerías necesitamos el apoyo de los lectores". Así de contundente es la propietaria de Librería de Mujeres, Izaskun Legarza, quien estos días emplea su voz y las redes sociales para hacer llegar la literatura a los hogares. Entre texto y texto continúa recomendando libros y celebra hoy el Día Internacional del Libro.

El Día Internacional del Libro, que se celebra hoy, tiene un gran aliado en la Librería de Mujeres, negocio de Santa Cruz de Tenerife que no ha dejado que la pandemia y el consiguiente estado de alarma sanitaria apaguen la literatura. Por eso reparte historias desde hace un mes a través de las redes sociales. La responsable de la librería, Izaskun Legarza, explica que la idea de leer para otras personas en voz alta "me llevaba rondando mucho tiempo". Como antigua profesora, "me parece que gran parte de los problemas de lectura comprensiva que observamos se deben a la ausencia o escasez de la lectura en voz alta y, también, porque leer en voz alta me encanta", afirma la creadora de la iniciativa A viva voz.

Esta idea originalmente no estaba destinada a las redes sociales sino a la lectura en espacios públicos. Pero después de la declaración del estado de alarma sanitaria y de leer el ensayo de Irene Vallejo Moreu El infinito en un junco, la librera decidió iniciar "este experimento" a través de Facebook. Las acciones de lectura comenzaron el 23 de marzo a mediodía y, desde entonces, todos los días a la una y media Legarza emite en directo lecturas A viva voz. "El título lo tomé de una conferencia de Ursula K. Le Guin que leí el primer día", recuerda y añade que "es una iniciativa sencilla que, como se ve, consiste simplemente en aprovechar las redes de Librería de Mujeres para leer fragmentos de obras en voz alta".

La librera celebra que "la respuesta del público está siendo asombrosa" porque "en principio pensé que solo las personas más allegadas a la librería verían y oirían -porque oír es lo interesante de esta iniciativa- el programita". Pero la realidad ha superado las expectativas puesto que el mínimo de audiencia ha sido de 400 visualizaciones y el máximo de 4.000. Además, hay personas que han pedido algunos de los libros que se han leído y ha creado un grupo fijo de personas que se conecta a diario.

Izaskun Legarza afirma que para ella también es muy importante que todas las editoriales con las que ha contactado para solicitar permiso para las lecturas le han dado su apoyo y han compartido en sus redes sociales las lecturas que realiza. Lo mismo ocurre con las autoras vivas cuya obra ha leído, y que se han mostrado encantadas con la idea. "A día de hoy, continúo con la experiencia gracias al apoyo del público, que me obliga a sobreponerme de los días tontos que todos tenemos en este confinamiento", reconoce la empresaria.

La situación actual no hace posible que la gente proponga todas las lecturas que le gustaría a su creadora quien indica que "el proyecto inicial incluía esta opción pero he tenido que limitar las lecturas a libros que tengo en mi casa porque, como es lógico, la librería está cerrada y no puedo permitirme propuestas abiertas". No obstante, Legarza añade que "si alguien propone una lectura y la tengo en casa, por supuesto, adelante".



Reflejo de la sociedad

Tras un mes de lectura, Legarza explica que una lectura pendiente por ahora es Pequeñas mujeres rojas, la última novela de Marta Sanz, que "refleja a la perfección las características de la sociedad española actual -está ambientada en 2012-, y porque es un artefacto literario complejo e interesantísimo en el que la autora muestra su dominio de los más diversos géneros y logra una obra coherente en la que cada palabra cuenta", afirma.

Para Legarza, "la lectura, la capacidad de descifrar garabatos y aprehender los significados y las intenciones, es un proceso cercano a lo milagroso y una de las muestras más indiscutibles de la inteligencia de los seres humanos. De hecho considero que, en este momento, y en todos, es algo prácticamente imprescindible, siempre que las necesidades básicas estén cubiertas". Sin embargo, lamenta que "en nuestro país la lectura no es un hábito común" y añade que "este problema tiene su origen en el descuido que nuestros gobernantes han perpetuado durante décadas en relación a todo lo que tiene que ver con la cultura".

Librería de Mujeres abrió sus puertas en 2010, en plena crisis económica, "y llevamos diez años resistiendo, así que esperamos resistir, al menos, otros diez", sentencia Legarza quien sin embargo añade que "estamos en una situación crítica que podría calificarse de bancarrota porque esta crisis nos está golpeando muy duro y si logramos salir adelante, cosa que sueño pero no termino de ver clara, será haciendo peña con otras pequeñas librerías y contando con el apoyo de las personas que leen y apoyan a las librerías". Por ello, afirma que la respuesta que está teniendo A viva voz es muy importante porque podría ser un reflejo del apoyo que recibirán estas empresas cuando puedan reabrir.

Izaskun Legarza tiene la vista puesta en el futuro. En el caso de que su librería tenga que permanecer cerrada durante más tiempo debido a las medidas sanitarias decretadas, la librera avanza que "usaremos una nueva televisión que ha creado un amplio grupo de tinerfeños en un magnífico gesto de colaboración e iniciar un espacio que tiene relación con autoras que escriben en nuestra lengua".