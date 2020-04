El tinerfeño Agoney desvela su 'Libertad'

"Libertad se lleva gestando desde hace dos años a caballo entre Tenerife y Madrid. Tuve que parar para vivir y asimilar todo lo que me había pasado, y, en ese momento, comencé a componer al piano y a producir a la vez las canciones de este álbum. He querido plasmar todo el aprendizaje y experiencias que he vivido, junto a un equipo de personas que se han juntado posteriormente para darle forma a todo lo que tenía en mi interior", explica el cantante tinerfeño Agoney sobre su nuevo disco.

Producido por Andrés Terrón, Pablo Estrella, Apollo Vice y el propio Agoney, el álbum mezcla sonidos totalmente contemporáneos con toques barrocos, pinceladas de electrónica y el pop más puro que se fusionan con una personalidad lírica y vocal arrolladora. La fecha de salida del álbum Libertad está aún por determinar debido a la situación que está pasando el mundo por el Covid-19. "Saldrá a la calle cuando estemos todos preparados y podamos realizar el plan de trabajo que tenemos con total seguridad".

Libertad es también el primer track del álbum, una introducción en forma de preludio donde Agoney muestra sus fracasos, sus victorias, su soledad y su verdad. Una pieza pequeña y grande a la vez, compuesta y producida por el propio Agoney, con el arreglo de cuerdas dirigido por Pedro Osuna y ejecutado brillantemente por la Macedonian Symphonic Orchestra de Macedonia. La canción Libertad se puede escuchar desde este viernes 10 de Abril en todas las plataformas digitales.