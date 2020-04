El sector cinematográfico español perderá más de 2.500 millones

El cine español sufrirá la pérdida de hasta 2.500 millones de euros debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus. La Asociación Estatal de Cine, que reúne a los productores de todo el país, por su parte, calcula que ya se ha producido la suspensión de unos 90 rodajes nacionales, lo que supone pérdidas de entre 150 y 200 millones de euros y hasta 13 proyectos procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Italia o Alemania se han paralizado o cancelado en España con motivo de esta crisis. Se trata de datos que baraja la asociación de empresas productoras de audiovisual internacional Proflim, que añade que se han dejado de invertir 83.689.698 euros, lo que supone una pérdida del 63% del volumen anual. Se trata de rodajes o postproducciones que en algunos casos ya se habían iniciado en distintas localizaciones del Archipiélago, así como en Andalucía, Madrid, Mallorca o Cataluña.

Pero con toda esta cadena de suspensiones y cancelaciones, no solo se ven afectadas las productoras cinematográficas sino también todas las empresas proveedoras de servicios. Todo ello alrededor de un sector como el audiovisual español que genera alrededor de 130 millones de euros al año de inversión directa, a lo que se suma además la riqueza indirecta en el sector servicios y en el turismo.

En Canarias, los datos manejados por el Clúster Audiovisual, que aúna a unas 50 empresas del sector en el Archipiélago, son unos 31 millones de euros de pérdidas debido a un total de 76 proyectos cancelados. En la actualidad, la organización trabaja con los datos proporcionados por los socios sobre las pérdidas reales de negocios no realizados durante los meses de abril y mayo. Hasta el momento, los proyectos cancelados corresponden a actividades como anuncios publicitarios que estaban previstos para rodarse en estos días en las Islas, así como series, largometrajes, programas de televisión y eventos en vivo con cobertura audiovisual. Además, también se contabilizan los estrenos previstos para estas semanas en salas de cine, así como los proyectos en distribución, las ventas y los festivales a celebrar.

No obstante, el presidente del Clúster, José Ángel Alayón, reconoce que estas cifras pueden seguir aumentando en los próximos días puesto que "todas las semanas sucedían cosas en Canarias, desde pequeños service de publicidad hasta proyectos mucho más grandes". De este modo, la industria audiovisual tampoco se libra de los temidos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se vienen repitiendo en muchos sectores de la economía mundial.

Si primero fueron las grandes empresas internacionales las que tomaron estas medidas, ya se han unido a ellas algunas empresas del audiovisual canario. A pesar de que no son compañías tan grandes, se han visto abocadas a los ERTE. Y es que, indica José Ángel Alayón, "los seguros de producción no contemplan las epidemias, por lo que todo el gasto realizado con anterioridad en el caso de las producciones que han tenido que suspenderse se pierde, lo que está generando un pozo económico muy grande". Las producciones se encuentran totalmente desamparadas en lo que a seguros se refiere puesto que, además, incluso algunos seguros cambiaron algunas de sus cláusulas hace unos meses para no cubrir las pérdidas generadas a raíz de la expansión del Covid-19.

El cineasta canario afirma rotundo que "estábamos en el mejor momento del audiovisual en Canarias" antes de abordar esta crisis sanitaria. "Estábamos generando mucho contenido y atrayendo rodajes del extranjero, y todo ello combinado con una gran formación de nuestros técnicos", relata Alayón, quien afirma que "ahora es evidente que habrá que seguir trabajando para remontar la situación pero da rabia porque ya habíamos alcanzado la velocidad de crucero y ahora se ha parado de golpe".

No obstante, el productor y cineasta afirma que lo importante es "trabajar para que esta crisis no sea tan grave como la que nos sacudió a partir del año 2008". Por eso destaca que "tenemos que tomar las riendas de la situación lo antes posible, y eso es lo que ya estamos haciendo, tanto entre los que componemos el sector, recopilando datos y proponiendo ideas, como con las administraciones públicas, para realizar acciones de calado".

En este sentido, José Ángel Alayón precisa que "todo parte de generar un imaginario común y ya las instituciones y la gente tienen claro que el cine es cultura, pero además es industria que genera trabajo y genera riqueza". Por esa razón, afirma que "no creo que seamos capaces de volver a dejar caer este sector como en el pasado, tanto desde la parte privada como desde la pública". Y para ello es muy importante el trabajo que se ha venido desarrollando durante los últimos años en Canarias para fomentar esta industria.

Sin embargo, el trabajo en el sector audiovisual canario no para a pesar del confinamiento, porque hay vida más allá de los rodajes. Así, Alayón afirma que "muchos estamos trabajando a tope en estas últimas semanas". Y es que muchos de los profesionales del sector aprovechan para continuar con la postproducción de sus películas ya filmadas y trabajando en nuevos proyectos ya planteados. "Es el momento de mejorar las ideas que ya teníamos para que opten en las futuras convocatorias y poder presentarlas ante inversores y distribuidoras; así que sobre todo estamos aprovechando este tiempo para buscar fórmulas para financiar de nuevo nuestros proyectos".

El estancamiento de los estrenos

La paralización de los estrenos de películas en todo el mundo está generando numerosos quebraderos de cabeza para el sector audiovisual. El presidente del Clúster Audiovisual de Canarias, José Ángel Alayón, afirma que esta situación está creando "un cuello de botella porque cada semana están previstos muchos estrenos y todos ellos se van a juntar ahora a final de año". En este sentido, añade que serán las producciones independientes las más afectadas.

Se da la particularidad de que, en España, todas aquellas producciones que se han rodado con una subvención del Ministerio del Cultura tienen la obligación de ser estrenadas en cines. De este modo, la mayoría de las cintas nacionales no podrán ser estrenadas en la red, tal y como están haciendo algunas grandes multinacionales extranjeras que están optando por internet para sacar adelante sus proyectos. A pesar de que los colectivos canarios se plantean la posibilidad de solicitar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes que liberen estas producciones para poder ofrecerlas en la red, José Ángel Alayón precisa que, "por ahora, los números del streaming tampoco son los adecuados como para garantizar la recuperación de todo el dinero invertido en publicidad".

Ante esta situación, los festivales de cine se convertirán una vez más en el mejor escaparate para dar a conocer todas estas producciones después del fin de la crisis sanitaria. "Se trata de la plataforma que iguala el cine independiente con las grandes producciones, así que ahora mismo tenemos los dedos cruzados para que pueda celebrarse Cannes a final de junio porque es la muestra de cine innovador más importante del año y donde se hace un gran porcentaje de los negocios del cine independiente", concluye Alayón.