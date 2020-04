'Hierro' ya prepara su regreso

Un tiempo para repasar guiones y para pulir detalles. Para los actores de Hierro, la cuarentena está siendo un viaje hacia el interior de la serie. La ficción de Movistar+ se encontraba en pleno rodaje cuando fue decretado el estado de alarma sanitaria y su equipo tuvo que abandonar la Isla mientras se arregla la situación. Estos días, el grupo aprovecha las largas horas para dejar todo a punto para su regreso a la Isla del Meridiano, una vuelta que esperan con ansias.

La pandemia pilló a la jueza Candela Montes trabajando en el lugar de su destierro. La serie Hierro inició el rodaje de su segunda temporada el pasado mes de febrero, y tenía previsto prolongarse hasta mayo para narrar una nueva trama -con la actriz Candela Peña como protagonista- que arranca con un litigio judicial por la custodia de dos niñas a raíz de la separación de sus padres herreños. Cuando el equipo ya llevaba realizado un tercio del trabajo, han tenido que suspender temporalmente la grabación con motivo de la declaración del estado de alarma sanitaria.

La práctica totalidad del equipo -tanto técnico como artístico- han vuelto a sus hogares a la espera de que la situación en el país se normalice y puedan continuar con el rodaje. Y es que tanto los directivos como el resto de trabajadores destacan el compromiso de todo ellos en este proyecto que se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos televisivos de los últimos tiempos, y que está triunfando dentro y fuera de España. Y todos los premios obtenido hasta el momento son muestra de ello.

Por el éxito experimentado y por la fantástica relación de todo el equipo y su compromiso, la productora da por sentado que se retomará el rodaje tras el final de la crisis. Y es que Portocabo y Movistar+ han vuelto a confiar en Candela Peña, quien estará acompañada en la pequeña pantalla por Darío Grandinetti y Matias Varela, así como por un nutrido de talentosos actores canarios, para mostrar cómo la jueza Montes resolverá de nuevo un asunto en el que se involucrará de forma personal y que le toca de lleno. La serie, que en su segunda temporada tendrá seis capítulos en lugar de ocho, arranca en septiembre, seis meses después de que la jueza llegara desterrada a El Hierro. Tras las vacaciones de verano, dos niñas tienen que regresar con su padre, un herreño emigrado a Miami y con dinero. Su madre se opone a que se vayan con él y ese choque por la custodia se verá representado una vez más por los paisajes de la propia Isla.

Oficina en Canarias

Pero el rodaje de la segunda temporada de Hierro no es el único proyecto de Portocabo que ha tenido que paralizarse por esta situación de crisis sanitaria. La productora tenía previsto abrir una oficina en Gran Canaria tras el éxito de su trabajo en las Islas, pero esta iniciativa también tendrá que esperar. El director general de Portocabo, Alfonso Blanco, explica que "nuestra idea era tener esta oficina en funcionamiento este mes de abril pero ahora vamos a tener que darle unos meses más, aunque tenemos claro que vamos a hacer lo que nos habíamos propuesto hacer cuando todo esto pase".

En mitad de esta crisis, este periódico habla con el productor y con varios de los actores de esta serie de éxito para conocer cómo viven estos días de confinamiento.

Alfonso Blanco. El director general de la productora de Hierro, Portocabo, reconoce que la suspensión temporal del rodaje en Canarias "era la única opción que teníamos" y añade que "cuando la cosa se empezó a complicar era obvio que teníamos que cancelar y lo hicimos lo antes posible porque teníamos que sacar a 70 personas de la Isla". De este modo, afirma que una de las partes más complicadas de esta crisis fue garantizar el regreso de todo el equipo a sus casas porque "las medidas para salir de Canarias eran estrictas".

El inicio de la crisis cogió al equipo de Hierro rodando en Tacorón, en una platanera que en la ficción es la finca de Díaz, uno de los protagonistas. "Dentro del aislamiento que supone estar en El Hierro, nosotros estábamos más aislados aún. Nos encontrábamos en mitad de un paraje aislado, a 20 kilómetros del primer núcleo de población", relata Blanco, quien reconoce que le costó asimilar la realidad después de haber estado en un lugar con tanta calma como aquel. "No habíamos tenido contacto con nadie porque hacemos una vida muy espartana, con jornadas de rodaje muy largas y prácticamente sin vida social", afirma el productor quien no obstante añade que, "aunque había cierto nerviosismo, decidimos continuar hasta que decretaron la alarma".

Las últimas horas en El Hierro fueron complicadas porque "teníamos que dejarlo todo organizado para poder irnos". Así, permanecen aún en la Isla decorados montados, materiales y equipos técnicos. "Hemos recogido todo pero el día que sea podemos llegar, abrir las cajas, sacar las cámaras y comenzar a grabar de nuevo", comenta Alfonso Blanco, quien recuerda que "es muy costoso llevar todo el equipo hasta la Isla, en tiempo y dinero, y por eso hemos decidido dejarlo todo en standby para que, en cuanto salgamos de esta situación, poder empezar de nuevo en el menor tiempo posible".

Portocabo tardó hasta ocho días en poder garantizar el regreso de todos los miembros del rodaje a sus casas. Del equipo de unas 70 personas que componen esta grabación, tan solo ocho permanecen hoy en día en El Hierro y lo han hecho por decisión propia y por motivos personales. "Dimos a nuestro equipo las dos opciones, irse a casa o permanecer en la Isla, porque llegado un momento nosotros no nos podíamos responsabilizar de lo que pasara cuando nos fuéramos de El Hierro".

"Ojalá podamos volver cuanto antes", afirma Blanco, quien sentencia que "nuestra idea obviamente es terminar la serie y parece que no habrá problemas de agenda para poder hacerlo". Reconoce que los tres actores principales, Candela Peña, Darío Grandinetti y Matias Varela, "no estarán tan holgados de tiempo en sus agendas como antes pero vamos a esperar e ir semana a semana para evaluar los posibles problemas". El productor reconoce que esta situación "la sufrimos sobre todo a nivel de empresa, económicamente, pero eso no nos preocupa porque la línea del proyecto es buena y seguiremos apostando por el trabajo en Canarias".

Maykol Hernández. El actor canario Maykol Hernández repite en esta segunda temporada en el papel de Braulio, uno de los guardias civiles de la Isla. Da la casualidad que él no se encontraba en El Hierro cuando se decidió suspender el rodaje puesto que, explica, "muchos de los actores canarios vamos y venimos durante la grabación y eso, en la situación en la que nos encontrábamos, suponía un gran riesgo para los contagios". En su caso, dejó la Isla justo dos días antes de que se declarara el estado de alarma sanitaria, sin embargo, "estuve muy atento a todo lo que ocurría porque no sabíamos cómo iba a ser el protocolo de actuación y si mis compañeros se iban a quedar en la Isla; incluso se llegó a barajar la posibilidad de que nos quedáramos todos para continuar el rodaje pero era inviable".

Para Hernández, los primeros días de este confinamiento fueron de "incertidumbre" porque era consciente de las dificultades logísticas y de agenda que esta suspensión generaría. "Ahora parece que las cosas están más organizadas y que se podrá retomar el rodaje, así que yo vivo esto como un descanso", afirma el actor, quien añade que "vivo estos días de igual manera que viví el parón entre la primera y la segunda temporada". El joven tiene muchas ganas de comenzar a rodar de nuevo y celebra que "ahora tenemos gran parte de los guiones y tengo más tiempo para pensar sobre mi personaje".

En el caso de Maykol Hernández, el guardia civil al que da vida ya está formado pero el actor reconoce que "los personajes nunca dejan de construirse gracias a las tramas que se van presentando" y, por eso, "yo tengo la tranquilidad de no estar centrado en el proceso de creación del personaje sino de aportar cosas nuevas". Y es que el actor procura sacar el lado positivo de esta situación: "Yo escribo y hacía bastante que no tenía tiempo para ponerme a ello, así que estoy retomando esta práctica".

A pesar de esta suspensión temporal, Maykol Hernández tiene claro que "sin duda alguna se trata del proyecto más grande en el que he estado y que más satisfacciones me ha dado". Y es que afirma que "trabajar en una productora por la que apuesta Movistar+, con la posibilidad de que se vea fuera de España, rodar en una isla maravillosa como El Hierro, poder trabajar con amigos y con monstruos de la interpretación como Candela Peña, conocer a otras personas y poder desarrollar tu personaje con tu acento es maravilloso". Hernández reconoce que "todo eso me hace sentir muy libre y es todo un regalo al que estoy seguro que volveremos después de toda esta crisis".

Iris Díaz. La actriz es una de las nuevas incorporaciones en esta segunda temporada de Hierro, aunque aún no puede adelantar demasiado de su personaje. "Portocabo me ha hecho un gran regalo porque una vez más se ha escrito otro gran personaje femenino para Hierro", afirma la canaria, quien dará vida a "una mujer independiente, capaz y positiva". Sin embargo, reconoce que "aún la estoy descubriendo porque el parón nos pilló cuando solo llevábamos tres semanas rodando". "Creo que el mejor personaje de mi vida me acaba de llegar y es un regalo poder trabajar dentro de esta gran serie; es un sueño cumplido", afirma Díaz quien ya trabajó con el director Jorge Coira en la serie El Comisario.

La actriz reconoce que "da mucho vértigo incorporarse a un proyecto con tanta fuerza y reconozco que se me cruzó algún que otro fantasma". Un mundo se abre ante la canaria con este proyecto que, además, le ha permitido "conocer la Isla que me faltaba". "El Hierro tiene mucha fuerza y creo que eso me ayudó en los castings ya que los hice allí", relata y añade que "esta serie tiene la particularidad que no solo nos llevamos las vivencias del set de rodaje sino que también nos permite vivir en la Isla".

A pesar de que tan solo había transcurrido poco más de un mes de rodaje antes de esta suspensión, Iris Díaz disfrutó al máximo la experiencia: "Hay tan poco que hacer que te da para hacer mucho. Casi no tenemos cobertura, estamos incomunicados pero supercomunicados con el proyecto". La actriz añade que "hay una comunión increíble entre todo el equipo; les extraño mucho y solo quiero volver". Y es que El Hierro "me ha ayudado a construir el personaje porque la Isla te empuja hacia la ficción y no podría existir una cosa sin la otra".

Iris Díaz estuvo grabando hasta el pasado 12 de marzo. "Hasta ese día estuve en un universo paralelo. Nos encontrábamos ajenos a todo lo que estaba sucediendo, hasta que nuestros conocidos nos llamaron para pedirnos que paráramos un poco con nuestras redes sociales y viéramos lo que estaba pasando, porque era grave", relata la actriz canaria, quien añade que, "aunque no llegamos a entrar en la psicosis que sí se vivió en las grandes ciudades, la vuelta a casa no fue fácil; regresé el viernes 13 y fue bastante tenso porque salí de mi burbuja para entrar en la realidad y no fue agradable".

Sin embargo, Iris Díaz quiere destacar la parte positiva del confinamiento: "Para los actores, el trabajo de creación del personaje no está solo en el set de rodaje sino que también es importante la parte más introspectiva, así que esta situación me ha servido para parar, sopesar y ver qué he hecho durante este mes". La canaria afirma que está viviendo esta situación de una manera bastante intensa junto a su hijo de dos años y medio, de modo que "tengo poco tiempo para volver a la actriz porque la mamá lo ocupa casi todo, aunque continúo interiorizando toda la trama y digiriendo lo que está por venir".

Más allá de su trabajo en Hierro, Iris Díaz también destaca que estos días de cuarentena le están regalando tiempo para "nutrirme de otra forma", viendo películas que tenía pendientes y, sobre todo, "examinando las reacciones emocionales que está generando esta crisis en la sociedad". Y es que añade que ese último aspecto "me está nutriendo mucho como actriz".

Iris Díaz sabe que Hierro siempre ocupará un lugar importante en su carrera y en su vida. La serie ya ha contado con dos hitos durante el rodaje de la segunda temporada puesto que se ha tenido que suspenderse en dos ocasiones: primero por el episodio de calima intensa de febrero y ahora por el coronavirus. "Ya en la otra ocasión dijimos que nunca olvidaríamos esta serie", recuerda la actriz quien sabe que, "cuando volvamos a El Hierro lo haremos pisando fuerte porque esta contención va a ser una explosión creativa luego".

Ciro Miró. El canario es otro de las nuevas incorporaciones del elenco de esta segunda temporada. Con todo lo que le ha sucedido reconoce que "ha sido un arranque muy intenso y además, gracias también a los compañeros, esto está siendo un sueño". Y en todo ello tiene mucho que ver la propia Isla, que es un personaje más de la serie: "El Hierro es una pasada y nos aísla bastante en nuestro día a día, por lo que nos convertimos todo el equipo en una familia, con un nivel de intensidad que es maravilloso".

Miró afirma que la declaración de alarma sanitaria llegó al rodaje en un momento "con un gran nivel de intensidad, así que ha sido una cosa de locos". Por todo ello, el actor no tiene más que palabras amables para a Portocabo, que "fue bastante valiente y optimista". El propio Miró también es bastante positivo y piensa que este parón obligatorio estará bien porque "nos permite tomar perspectiva; esta pausa nos permitirá comprobar si estamos haciendo las cosas tal y como las queríamos hacer".

Ciro Miró llega a Hierro de la mano de un nuevo personaje, Alfredo. "Ya tenía la línea de este personaje bastante definida pero aprovecharé este tiempo para examinar si estoy realmente contento con lo que estaba haciendo y de la manera en que lo estaba haciendo", afirma el actor quien destaca que "esto es un sueño porque yo estoy luchando por entrar en esta serie desde la primera temporada, aunque fue toda una sorpresa que me cogieran para esta nueva trama de Hierro".

El canario con proyección internacional destaca que es un regalo "trabajar con compañeros con los que ya había coincidido antes, así como formar parte de este producto de primera calidad que ha triunfado a nivel nacional e internacional". En este sentido, Miró recuerda que él mismo tenía una profesora de arte dramático que decía que "el talento está en las raíces" y por eso considera que su personaje es todo un sueño.

Y es que Alfredo le está permitiendo "trabajar un personaje de mi propia tierra y con el que comparto la idiosincrasia y la cultura". En este sentido, Ciro Miró relata que, al igual que el personaje que interpreta, "yo he vivido en un municipio de interior y he conocido personas que se pueden llegar a parecer mucho a Alfredo, que es una persona de campo, que le dedica mucho tiempo a su casa y sus animales". Así, Miró forma parte de esos personajes principales de la nueva trama de la segunda temporada de Hierro y lo define como "esa gente que parece que está enfadado pero que quiere un montón".