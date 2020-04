Pink, positivo en coronavirus: "Esta enfermedad es seria y real"

La cantante Pink ha querido revelar las circunstancias que ha pasado con su familia para concienciar a todos sus fans de que deben quedarse en casa. La intérprete ha publicado este viernes una imagen donde se la ve con uno de sus hijos y donde afirma que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus COVID-19.





Donación de 1 millón de dólares

La intérprete de The Raise Your Glass explica que ella y su hijo de 3 años Jameson comenzaron a notar los primeros síntomas del COVID-19 hace unas semanas. "Afortunadamente, nuestro médico de atención primaria tenía acceso a test y yo di positivo", comienza explicando."Mi familia y yo hemos estado en casa y continuamos. Solo hace unos días, volví a hacerme el test y ya di negativo", continúa explicando sin desarrollar si su hijo Jameson dio también positivo como ella o no.Una historia en la que Pink quiere concienciar a todos los ciudadanos norteamericanos de la peligrosidad del virus: ". La gente necesita saber que esta enfermedad afecta a jóvenes y viejos, a gente sana y enferma, a ricos y a pobres, así que debemos poder hacer test gratis y accesibles para proteger a nuestro hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestras comunidades".Una petición que le ha llevado a hacer una: "Para apoyar el esfuerzo que están haciendo los profesionales sanitarias que están en la primera línea todos los días, he donado 500.000 dólares al Temple University Hospital Emergency Fund en Philadelphia en honor a mi madre, Judy Moore, quien trabajó allí 18 años en los servicios de Cardiopatias y Transplantes. Además, he donado 500.000 dólares a la Ciudad de Los Ángeles, concretamente a la Fundación del Alcade para esta emergencia sanitaria por el COVID-19".