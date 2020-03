Gobierno y cabildos ayudarán a paliar las consecuencias del covid-19 en la cultura

El Gobierno de Canarias y los cabildos han decidido trabajar de manera coordinada para ayudar a paliar las negativas consecuencias que la actual crisis sanitaria tiene sobre el ecosistema cultural canario, según ha informado el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, que ha mantenido hoy una reunión vía telemática con responsables de esta misma área en los cabildos en la que se ha acordado impulsar una serie de acciones y medidas consensuadas.

Juan Márquez afirmó que para todos los presentes "la cultura es un servicio esencial y debe ser considerada como un derecho y no como un lujo, un derecho de la ciudadanía. Por ello acordamos trabajar de manera unida y coordinada para que no se cometan esta vez los errores del pasado y que la Cultura no quede relegada respecto a otras áreas. Porque vamos a necesitar de su potencial en innovación y creatividad".

Desde el ámbito autonómico ya se está trabajando en una primera convocatoria de ayudas que estará destinada a aquellas actividades culturales que han sido canceladas en este periodo de alerta, incluyendo, también, las actividades programadas en el circuito regional de música y artes escénicas y que han sido aplazadas para otras fechas. Por su parte, los cabildos también contribuirán con ayudas propias para el sector, si bien se hará de forma coordinada con el Gobierno de manera que no se solapen los esfuerzos que se emprendan desde las diferentes administraciones.

Asimismo, se ha dado instrucciones a la empresa pública Canarias Cultura en Red para que su Oficina de Apoyo al Sector Cultural centralice a partir de ahora toda la información y las medidas que se adopten por parte de cada administración pública y a las que se podrá acoger el sector tanto a nivel insular como autonómico o estatal. En este único sitio web estarán disponibles también todos los decretos y normativas que se han ido aprobando durante esta situación de emergencia, además de una guía con preguntas y respuestas que permitan despejar dudas.

En la reunión celebrada hoy todos coincidieron en la necesidad de constituir una mesa virtual de coordinación que se reunirá cada lunes para hacer seguimiento de todos los procesos y adoptar nuevas acciones hasta que se supere esta situación.

Asistieron a este encuentro el director general de Cultura, Rubén Pérez, los directores insulares de Tenerife, Leopoldo Santos, y Gran Canaria, Francisco Bravo, así como los consejeros Tatiana Brito (El Hierro), Jovita Monterrey (La Palma), Rosa Elena García (La Gomera), Andrés Briansó (Fuerteventura) y Alberto Aguiar (Lanzarote).