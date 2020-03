El rock mestizo de Eskorzo suena en El Sauzal con 'Alerta Insular'

Un cuarto de siglo de éxitos ampara a la banda granadina Eskorzo, que llegará el próximo sábado a El Sauzal dentro de la programación de la cuarta edición del festival Soplo de Letras. La formación creada en 1995 y que consta de hasta siete miembros fusiona estilos tan diversos como la música latina, el rock, el ska, el funk y los ritmos africanos. Tras siete trabajos discográficos y más de un millar de actuaciones en todo el mundo, Eskorzo finaliza estos días su gira, que en esta última etapa recibe el nombre de Alerta Insular, y que llegará a la plaza del Príncipe de el Sauzal a partir de las 18:30 horas del próximo sábado.

Tony Moreno es el cantante del grupo granadino y avanza que "vamos con muchas ganas e ilusión" a este festival y celebra que "últimamente nos estamos prodigando por las Islas gracias a iniciativas culturales como esta". Y es que a la formación le parece "fantástico a la vez que necesario este tipo de festivales que nos nutren de algo tan importante como es la cultura".

De este modo, no será la primera vez de Eskorzo en Tenerife aunque reconoce que fue "hace mucho tiempo, así que no lo recuerdo bien porque tanta carretera y aventuras nublan mi memoria". Y es que allá donde van "nuestra propuesta se recibe bastante bien y el público canario es muy agradecido y le va la marcha y nosotros le vamos a dar marcha para rato". Así, la actuación de la banda en El Sauzal formará parte de la recta final de la gira Alerta Insular con la que ya han llegado a El Hierro o Palma de Mallorca, entre otros lugares.

Con esta gira, el grupo granadino ha presentado su último trabajo, Alerta Caníbal, el que hasta el momento ha sido uno de sus trabajos más reconocidos. El grupo asegura estar "muy contentos" porque "este disco nos ha dado muchas alegrías y nos ha llevado por festivales de medio mundo, a Colombia, Alemania, Holanda, Italia y las Azores", explica el cantante quien celebra que la respuesta del público ha sido muy buena y "este fin de gira estamos flipando tocando en salas con más de mil personas dándolo todo".

Eskorzo cumple estos días 25 años de historia y promete festejarlo con varias sorpresas, entre ellas dos conciertos muy especiales en Granada y Madrid a finales de año. "Lo siguiente será el próximo disco de la banda, que verá la luz a principios de 2021. Así que este año también toca trabajar mucho", afirma Moreno.

El cantante echa la vista atrás y, reflexionando, afirma que en un cuarto de siglo "pasa de todo. No quiero ser catastrofista, pero el panorama de la música creo que ha ido a peor, sobre todo en lo referente a propuestas culturales de los grandes medios y cadenas, o sea, la música que escucha muchísima gente". El cantante lamenta que no exista "ni variedad ni calidad" en lo que se escucha porque "deja mucho que desear y creo que estamos involucionando musicalmente en vez de evolucionar". Y pone como ejemplo las letras "machistas, homófobas y clasistas de muchos artistas que están triunfando". No obstante, celebra que en la cultura underground "la cosa cambia y hay propuestas muy interesantes, arriesgadas y vanguardistas".

A lo largo de su carrera se han rodeado de grandes compañeros del sector para realizar diversas colaboraciones como es el caso de Albert Plá, Coque Malla o Lori Meyers. El grupo sabe que estos trabajos conjuntos son premios que se van recogiendo en el camino y tienen claro que aún quedan muchas otras por llegar: "Una de las ventajas de dedicarse a esto de la música son las personas que se cruzan ante ti, con todo lo que te aportan y enseñan porque compartir inquietudes y vivencias con otros artistas siempre enriquece y es uno de los ingredientes de la mezcla que tanto nos gusta".

Estas colaboraciones han permitido que Eskorzo haya tocado ya prácticamente todos los palos de la música en estos 25 años. Y es que ellos intentan que "todo fluya, y buscamos puntos de conexión entre los distintos elementos porque creemos que la música es como un fluido que no tiene fronteras y todo está conectado". Así, la banda sabe que "la música africana está influenciada por la mediterránea pero también por el blues y el rock y por la música latinoamericana", afirma el cantante.

Los siete integrantes de Eskorzo se declaran colegas por encima de compañeros de profesión. Y precisamente afirman que "ser compañeros y amigos es lo que nos ha hecho llegar tan lejos". Y es que Moreno "no concebiría una banda donde sus componentes no pueden ni mirarse a la cara y continúan juntos por la pasta... Qué mal rollo".



Cuarta edición



El Sauzal se prepara ya para acoger la cuarta edición del festival Soplo de Letras, una muestra multidisciplinar que reunirá a artistas de la música, el humor, la literatura o el teatro, así como actividades paralelas de poesía y formativas. Con propuestas como la de Eskorzo, la música será uno de los platos fuertes de esta cita que se desarrollará entre el jueves y el domingo de la próxima semana. En concreto, los conciertos programados tendrán lugar el próximo sábado con la participación, entre otros, de Ketama, Kase.O, Eskorzo o Pedro Pastor.

Ese mismo día también tendrá lugar el encuentro con la escritora la ganadora del Premio Nadal 2020, Ana Merino, y el finalista Premio Planeta 2019, Manuel Vilas, en el Teatro El Sauzal a partir de las 18:00 horas. Además, por la mañana, el mundo de las letras también cobrará protagonismo con la participación de la directora de la Escuela Literaria de La Laguna, Antonia Molinero, en un taller de creación literaria. Por otro lado, Curro Cañete, presentará El poder de confiar en ti. El próximo viernes será el día del humor con las actuaciones de Jaime Caravaca, Grison Beatbox, Aarón Gómez, Patricia Sornosa y Darío López de Palante Producciones, también en la Plaza del Príncipe a partir de las 20:00 horas.