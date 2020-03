Ozuna ofrecerá un concierto para 10.000 personas en Arona

Los promotores de Xanadú Arte & Eventos han logrado sacarse "la espinita" del año pasado y traerán a la Isla, el próximo mes de agosto, a uno de los fenómenos internacionales de los ritmos urbanos: Ozuna. El puertorriqueño estará en el Centro de Eventos Xanadú de Arona el próximo 2 de agosto. La gira europea del afamado intérprete, bautizada como Nibiru Tour, hará escala en el sur de Tenerife. Está previsto que unas 10.000 personas acudan a este concierto. Tal y como explicaron los responsables de la cita, los seguidores del cantante ya se habían enterado de la noticia a través de las redes sociales antes incluso de que se anunciara la fecha. Han comprado unas 2.500 entradas en apenas unos días. "A falta de seis meses para el concierto, esperamos llegar en pocos días a las 3.000 entradas vendidas", adelantó el promotor Jorge Suárez. "Nuestras previsión es lograr el sold out", añadió.



Anuel y Nicky Jam



Este espacio de Arona vuelve a situarse, este 2020, en el calendario de los grandes conciertos del verano en la Isla. No hay que olvidar que el año pasado trajeron a otros dos fenómenos de masas hasta Tenerife, Anuel AA y Nicky Jam. "Nuestra intención era que Ozuna viniera en año pasado pero, por causas ajenas a nuestra promotora, no se dio la oportunidad ", reconoció Suárez. "Teníamos una espina clavada con esta contratación y nuestro departamento de booking no ha cejado en su empeño hasta conseguirlo", añadió.

En total, han tenido que transcurrir más de seis meses de negociaciones para lograr traer a Tenerife a uno de los artistas más solicitados de la llamada "nueva generación" de cantantes internacionales de reggaeton.

Las entradas para acudir a la cita ya están disponibles para su compra en la web www.tickety.es a precios promocionales que puede que terminen en breve. La primera fase de localidades disponibles pueden adquirirse a 35 euros la entrada general individual y a 100 euros el pase individual premium, que incluye acceso y zona prioritaria, barra libre con bebidas de primeras marcas, barra y aseos exclusivos.

Además de este concierto del 2 de agosto, el mismo centro acogerá el 11 de julio un Festival Urbano con artistas de la talla de Darrel, Farina y Dalex. Estos son los primeros músicos confirmados para esta primera cita musical veraniega en el Centro Xanadú. No obstante, los organizadores prometen nuevas sorpresas. "Nuestro departamento de contratación sigue trabajando para cerrar más cositas para este año, así que todo es posible", adelantó Suárez. Todo parece apuntar a que, en breve, no solo habrá más confirmaciones para el Festival Urbano sino que, si todo sale bien, habrá nuevos conciertos para apuntar en la agenda. "Se va a hablar mucho de nosotros, este año y el próximo", aseguró.

Además, la organización ofrece una alternativa a los que estén interesados en acudir a ambos conciertos -el festival del 11 de julio y el recital de Ozuna el 2 de agosto-. Podrán comprar un bono conjunto. "Se ha habilitado un Twin Ticket para ambas citas por 55 euros", detallaron.

Juan Carlos Ozuna Rosado (Puerto Rico, 1992) es cantante, compositor y actor. En 2004 firmó su primer contrato de grabación y empezó a publicar a través de su canal en Youtube. En 2005 ya había alcanzado la popularidad gracias a canciones como Si no te quiere. Su álbum debut, Odisea, salió al mercado en 2017. Solo con el tema Te vas consiguió millones de visitas en Youtube. Ahora llega a Europa con su nuevo disco, Nibiru. Ozuna posee cuatro Guinness World Records por sus logros musicales.