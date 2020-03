Las bandas de Arafo, El Rosario y San Andrés llegan a la Primavera Musical

El segundo concierto de la XVI edición de Primavera Musical llega el domingo a las 11:30 horas a la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife con las bandas de Arafo, El Rosario y San Andrés. El concierto, con entrada libre, comenzará con la Asociación Cultural y Recreativa Unión Musical Aída de San Andrés y sus 28 músicos. Dirigidos por Juan Alexis González, ofrecerán el pasodoble Crearte, de José Luis Peiró Reig, para continuar con Queen of the dolomites, de Jacob de Haan, terminando con el pasodoble La Fallera, de Ferrer Ferrán.

Juan Antonio Rancel llevará la batuta de los 29 músicos de la Asociación Cultural Musical Princesa Yaiza de El Rosario. Interpretarán el pasodoble Soñad el mar, de Manuel Morales Martínez, al que seguirá Cycles and Myths, de Nuni Osorio, para cerrar con I was born to love you, de Queen.

Cierra el concierto la Sociedad Filarmónica Nivaria, de Arafo, con 88 músicos. Bajo la dirección de Miguel Ángel Expósito, ofrecerán el pasodoble Daniela Gómez de los Ángeles, de Sergi Pastor, para continuar con Pompeii, de José Alberto Pina, y el intermedio de La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez.