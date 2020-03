Al encuentro de Josefina

El Día de las Letras Canarias rinde homenaje este año a la escriTORA Josefina de la Torre, poeta, novelista, cantante lírica y actriz de cine, teatro y doblaje, inscrita en al Generación del 27 y en la nómina vanguardista de las conocidas como las sinsombrero. La obra literaria de esta figura sencillamente poliédrica, que permanecía olvidada y orillada, resulta fundamental en para acercarse a la historia de las letras canarias y españolas del siglo XX.

Ese quejido casi premonitorio que entraña el verso Me busco y no me encuentro de Josefina de la Torre ( Marzo Incompleto, 1968) parece diluirse por fin en "la niebla, la sombra y la nada" a las que se refiere uno de sus poemas inéditos, ahora que, más de medio siglo después, en este marzo de reivindicación violeta, su tierra natal acude al encuentro de su legado poético.

El Día de las Letras Canarias, efeméride anual instituida por el Gobierno de Canarias, rinde homenaje este año a la escritora Josefina de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1907-Madrid, 2002). Poeta, novelista, cantante lírica y actriz de cine, teatro y doblaje, inscrita en la Generación del 27 y en la nómina vanguardista de las sinsombrero, la obra literaria de esta figura poliédrica fundamental en la historia de las letras canarias y españolas del siglo XX permanecía olvidada o, siguiendo la línea de restitución de sus palabras, "dormida en las tinieblas".

"Desgraciadamente, pese a ser una escritora muy reconocida y de la que se habla mucho, hace mucho que no se reeditaba la obra de Josefina de la Torre y era muy difícil encontrar sus libros y poder leerla; y es muy importante poder leer a las autoras y acceder a su obra", manifestó ayer Marta Porpetta, directora de Ediciones Torremoza, sello editorial madrileño especializado en literatura escrita por mujeres -y con una destacada representación de poetas canarias-, que publica la primera antología de la Poesía Completa de Josefina de la Torre, recogida en dos volúmenes que engloban los períodos comprendidos entre 1916-1935 y 1936-1989.

Este proyecto editorial es resultado de una labor de investigación titánica a cargo de Fran Garcerá, Doctor en Estudios Hispánicos Avanzados, quien tuvo acceso al archivo personal de la autora, al cuidado de la escritora Selena Millares, y pudo abrirse paso a través del océano de su poesía, entre cuyas joyas destacó el hallazgo de dos libretas y dos cuadernos fechados en los años 1918, 1925, 1927 y 1930, así como un extenso cuaderno fechado entre 1925 y 1934.

El resultado de esta travesía contempla una compilación de más de 300 poemas inéditos, como sus Poesías ingenuas (1916-1919), escritas en su etapa primigenia, o los versos de Mi dolor (1980-1987), que concibió en recuerdo de su marido Ramón Corroto tras su fallecimiento, así como algunos poemas desconocidos, publicados en prensa y en revistas. También acompaña a esta edición una introducción biográfica en homenaje a su memoria y un anexo fotográfico de la época en que vivió.



Deber



"Nadie se había acercado antes a esos poemas, pero hoy esos poemas se acercan a nosotros. Y esto es importante, porque nos da una mirada más completa sobre la labor poética de Josefina de la Torre", declaró ayer el investigador, que dedicó su tesis docotal a las relaciones entre las poetas españolas de la edad de plata. "Y el deber de todos los que estamos hoy aquí es hacer que esa niebla, esa sombra y esa nada a la que se refería Josefina de la Torre sean cada vez más pequeñas".

Esta publicación también se presenta esta tarde, a las 18.30 horas, en la Librería Agapea de Santa Cruz de Tenerife, arropada por los escritores canarios Elsa López, Alberto Omar Walls, Aida González Rossi y Yeray Barroso, que recitarán versos de la homenajeada.

Asimismo, el escenario del Teatro Guiniguada, en el casco histórico de Vegueta, acogió ayer por la mañana el acto institucional del Día de las Letras Canarias, que este año aplazó la celebración en su fecha tradicional, cada 21 de febrero, en conmemoración de la fecha de fallecimiento de José de Viera y Clavijo, a este comienzo del mes de marzo, que culmina esta semana con el Día de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo.

La convocatoria contó con la asistencia de Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias; María José Guerra, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes; y Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural; entre otras autoridades del Ejecutivo y de instituciones locales de Gran Canaria, así como escritores, representantes de la cultura isleña y familiares de la homenajeada, donde destacó la presencia de Selena Millares, escritora y catedrática de Literatura Hispanoamericana, además de albacea del legado artístico de Josefina de la Torre. Además, al igual que en convocatorias anteriores, la sala se llenó con la presencia de estudiantes que, en esta ocasión, encarnó un caudal de estudiantes de los IES Martín Artiles (Agüimes) y Josefina de la Torre (Vecindario).

El encuentro tuvo en su vertiente lúdica la representación Josefina de la Torre. Voz en lo inmenso, dirigido por Fabián Lomo y protagonizado por la actriz Hermi Orihuela en la piel de Josefina de Torre, que recreaba en escena las distintas etapas vitales que atravesó la artista. Y como broche final del encuentro, el dúo artístico formado por Luis Pastor y Lourdes Guerra emocionó al público con una interpretación musical del bellísimo poema Tú en el alto balcón, de Josefina de la Torre. "Tú en el alto balcón de tu silencio / yo en la barca sin rumbo de mi daño / los dos perdidos por igual camino / tú esperando mi voz y yo esperando", comienza el poema.

Y también trazó un recorrido emocionante a través de la trayectoria de la homenajeada la propia Selena Millares, quien inició su intervención con la feliz confluencia según la cual este año se cumple un siglo desde que De la Torre se diera a conocer públicamente como poeta en la década de los 20 del pasado siglo, con solo 12 años, con un emotivo poema dedicado a la muerte de Benito Pérez Galdós, cuyo centenario se conmemora este mismo 2020.

Aquel poema, recordó Millares, apareció en la prensa grancanaria en enero de 1920 y, un mes después, en Madrid, en el semanario España y "eran versos que tejían la melancolía y la transparencia, el candor y la ternura, que son signos constantes de la poética de Josefina de la Torre". "Y eran ya los versos de alguien que había nacido para el arte y las letras, a cuyas dotes naturales veía sumada una atmósfera cultural y familiar venturosa, que supuso un estímulo fundamental en su formación como artista capaz de desenvolverse con talento en la poesía, el teatro, la narrativa, el cine o la música, es decir, como una mujer renacentista", destacó.