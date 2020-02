El canario Jaime Falero estrena su tercera película, junto a Vinnie Jones, en EEUU

El talento canario llega a Estados Unidos de la mano del director tinerfeño Jaime Falero, quien estrenará el próximo 10 de marzo su tercera película, La desgracia de Ron Hopper. De la mano de Amazon Prime y Apple TV, hará llegar esta cinta a 120 países. Ira Films es la empresa tinerfeña que ha financiado íntegramente el largometraje, que cuenta con la actuación del conocido actor británico y exfutbolista Vinnie Jones.

El lagunero Jaime Falero se prepara así para mostrar su último trabajo, que llega tras el éxito de El Clan y Project 12 The Bunker. La desgracia de Ron Hopper es un drama fantástico con tintes de suspense que ha contado con un presupuesto privado de dos millones y medio de euros y que fue rodado íntegramente en Canarias durante el pasado año. Tras el estreno de dos proyectos de éxito en todo el mundo, Falero afirma que "el cine no me produce nervio alguno; forma parte de mí desde que era niño, y como niño adulto que soy hoy en día, no me impresiono por nada". Y es que el cineasta tiene muy claro que él es quien lleva el peso de esta producción que, al igual que el resto de sus trabajos, ha sido financiada con capital privado; producida y filmada desde el Archipiélago y sin necesidad de recurrir a subvenciones públicas: "Soy la figura responsable del resultado y, en consecuencia, de la parte económica, hay que ser niño para llevar esto de la mejor manera, hay que contar con las derrotas y seguir".

La desgracia de Ron Hopper es la película más personal de Jaime Falero hasta el momento. En ella, una periodista (interpretada por la actriz rusa Alyssa Lozovskaya) entrevista a un enigmático personaje que resulta ser la muerte (Vinnie Jones). El cineasta canario indica que "esta película soy yo; los personajes, la visión, sus diálogos?" y avanza que la cinta presenta "muchos mensajes entre líneas que invitan a la reflexión sobre el mundo desconocido". Además, cuenta con referencias de muchas personas que pasaron por la vida del canario y quedaron en el olvido. "Los hechos acontecidos a lo largo de estos 20 años en el mundo del cine me han hecho crecer, sobre todo los malos momentos, así que esto va por ellos", reflexiona.

Para narrar esta historia, Falero ha contado con Vinnie Jones y Alyssa Lozovskaya en los papeles protagonistas. "Para que tu cine amplíe las posibilidades de ventas mundiales necesitas contar con actores de reconocido prestigio internacional", reconoce el cineasta canario quien afirma que, en muchas ocasiones, las distribuidoras se preocupan más por los actores que participan en el proyecto que por el guion. "Vinnie Jones cumplía todos los requisitos necesarios para hacer el personaje y, aunque Alyssa es una actriz recién salida del horno, acertamos eligiéndola porque tiene mucho futuro", comenta.

A todos ellos los trajo el canario a filmar en Tenerife. "Canarias es mi casa y curiosamente he conseguido levantar películas desde aquí", comenta el cineasta, quien reconoce que "hubo una época en que lo intenté en muchos lugares, pero al final fue en mi casa donde ocurrió". Y es que Falero es muy consciente que el Archipiélago cuenta con "una fiscalidad y unos paisajes insuperables y a los actores internacionales les gusta venir a mi tierra", y añade que "estoy en el lugar y en el momento oportuno".



Una forma de vida



El cine siempre ha formado parte de la vida de Jaime Falero, quien aún recuerda las largas tardes que pasó con su padre viendo películas en VHS. Esos recuerdos le condujeron a licenciarse en Arte Dramático por la Escuela de Actores de Canarias con tan solo 23 años. "Estudié para ser actor pero no ejercí profesionalmente, más allá de alguna pequeña intervención en cine o teatro. Soy cineasta, me apasiona lo que hago, escribir, dirigir y participar en la búsqueda de capitales para levantar mis sueños. Es lo que hago, es lo que soy", afirma contundente el canario.

Con el estreno de este último proyecto, Jaime Falero contará con tres películas estrenadas en Estados Unidos. Bunker Project 12 es, a día de hoy, la más vendida puesto que ha llegado hasta 97 países. No obstante, La desgracia de Ron Hopper será distribuida en 120 países. "Estoy muy orgulloso de lo logrado porque se cuenta fácil pero levantar un par de millones de euros de capital privado sin tener nada para hacer cine y, además, ver tus películas disponibles y aceptadas por los mercados del mundo me hace dormir como un lirón", afirma el cineasta.

Bunker Project 12 se encuentra disponible en Prime y Apple TV en muchos países mientras que El Clan se puede ver a través de Amazon para algunas partes de América. "Parece que lo que hago interesa a los mercados", comenta satisfecho el director que ya trabaja para cerrar la financiación de la que será su cuarta película y de la que aún no quiere adelantar ningún detalle.