El momento de las playas

La Restinga, el Puerto de La Estaca y la Sabina fueron coprotagonistas junto con Candela Peña de la primera temporada de Hierro. La actriz vuelve a la Isla del Meridiano para meterse en la piel de la jueza Montes pero los hermanos Coira -creadores y directores de la ficción- afrontan ahora el reto de mostrar nuevos matices de la historia, tanto con los personajes que protagonizan las tramas como con los espacios naturales que se podrán ver en pantalla.

Las playas de El Hierro adquirirán protagonismo durante la segunda temporada de la serie de Movistar+. Los creadores de la ficción son conscientes de que el factor sorpresa de la primera temporada, en la que la belleza de la Isla cautivó a propios y extraños, ya no existe. No obstante, saben que este territorio cuenta con numerosas posibilidades y, por eso, se van a quitar una espinita que tenían clavada: mostrar las espectaculares playas de la Isla.

El creador de Hierro, Pepe Coira, afirmó ayer que "en la primera temporada teníamos la vocación de retratar de la forma más completa posible la Isla sabiendo que lo esencial era la propia historia" y añadió que "las playas fueron una zona que no tocamos en absoluto y ahora nos vamos a resarcir porque son absolutamente espectaculares". El hermano del guionista, Jorge Coira, el también director de la ficción, explicó que "en las playas tenemos un espacio cerrado dentro de un espacio cerrado y eso nos da mucho juego".

La segunda temporada de la serie mantendrá una línea continuista con respecto a la primera. Han pasado tan solo dos meses desde que se resolviera el caso del asesinato de Fran y ahora, en palabras de Pepe Coira, "conoceremos más de la jueza Candela Montes a través de algunos aspectos que le obligan a involucrarse en las tramas de su trabajo. También podremos ver más sobre su vida personal, que se mezclará con su trabajo, haciéndolo todo más complicado".

Pepe Coira recordó que nuestra dificultad está en "que hemos tratado que la serie trasmita un aire de verdad, con cosas reales que les suceden a personas reales en un mundo real; todo eso a través de un crimen que sucede en El Hierro y sin que parezca que estamos repitiendo la misma fórmula". Así, el guionista adelantó que "hemos encontrado la forma de mostrar todo eso al mismo tiempo que hemos podido involucrar de nuevo a la juez Montes y a Díaz, y de nuevo sin repetir la fórmula de la jueza y el falso culpable". Y a pesar de ello, "nos apetecía ver en pantalla de nuevo al extraño tándem que forman estos dos personajes". En este sentido, el creador de la serie de Movistar+ afirmó que "Díaz es un imán para los problemas y una parte vital suya es mala. Eso también lo podremos ver".

El creador y guionista afirmó que "El Hierro significa para nosotros muchas cosas y, aunque nos planteamos trasladar la serie a otro espacio, enseguida nos dimos cuenta de que no tenía sentido porque la Isla es el signo de identidad de la propia serie". A partir de ahí, el mayor reto de los hermanos Coira fue "lograr que no pareciera falso que lo que relatábamos sucediera en un lugar tan pequeño". "Se dice que hay sitios en los que nunca pasa nada pero, en realidad, siempre pasan cosas en todos los lados", afirmaron los hermanos gallegos responsables de esta serie de éxito.

Jorge Coira adelantó que esta segunda temporada contará con "un complicado equilibrio entre la tensión, la emoción y la sensación de realidad en un suceso que es algo completamente ajeno a la Isla". El director añadió que "tendremos equilibrios muy divertidos en la segunda temporada en ese sentido".

Un rodaje complicado

El rodaje de la segunda temporada de Hierro se prolongará durante unas 13 semanas, hasta mediados de mayo, y en él participa un equipo que oscila entre las 60 y las 120 personas. La producción está terminando la segunda semana de grabación pero ya han tenido que lidiar con graves problemas, como el episodio de intensa calima que afectó al Archipiélago hace unos días.

El director Jorge Coira relató que "nunca había visto algo así. Los actores no podían llegar a la Isla y tuvimos que cancelar el rodaje un día" y precisó que es la primera vez en su carrera profesional que tiene que parar una producción por las inclemencias meteorológicas. "Pero luego llegamos, rodamos, y nos lo pasamos bomba", concluyó el cineasta quien añadió que "estoy muy contento y me está pasando una cosa que no me había sucedido antes: aunque el final del rodaje de la primera temporada acabó hace ya tiempo, cuando comenzamos esta nueva etapa, parece que veníamos de trabajar juntos el día anterior, y eso sucede porque el equipo está muy cohesionado".

Y esa unión se produce a pesar de que hay nuevas incorporaciones, tanto dentro el equipo técnico como del artístico. Pepe Coira afirmó que "una de las cosas que más me apetece es trabajar con toda este gente nueva porque también me divierte". Y es que, en el caso de los nuevos personajes que aparecerán en Hierro, "ofrecemos toda una nueva trama con un nuevo reparto. Hay sangre fresca que nos pone a todos alerta en el rodaje, y eso me parece muy atractivo", concluyó.

Descentralización del sector

Los hermanos Coira son un claro ejemplo de la descentralización del sector cinematográfico, una tendencia que ellos mismos protagonizaron hace unas décadas en su Galicia natal y que ahora defienden que suceda en Canarias. "Los equipos y las productoras deben pelear para que se den las circunstancias idóneas para la producción y, sobre todo, hay que confiar en las posibilidades propias", afirmó Pepe Coira . Su hermano completa la idea: "Hay que ahondar en la idea de lo propio, no imitar, sino descubrir lo que debe ser el sello de cada lugar".