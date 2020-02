Lucibela: "Empecé a cantar para pagar mis estudios"

Las entradas para disfrutar del segundo de los conciertos de Pasionari@s 2020 están disponibles, por 12 euros, a través de www.cajacanarias.com. Lucibela ofrece esta tarde una alternativa a los excesos carnavaleros con una técnica vocal única y los trece temas de su primer disco. El ciclo cultural de la Fundación CajaCanarias continuará hasta el próximo 25 de julio.

Como cantante, ¿ha sido determinante haber nacido en una isla como la de São Nicolau, un importante punto de encuentro entre culturas?

Nací en São Nicolau pero me mudé con seis años a otra isla, São Vicente, que fue realmente donde crecí. Puedo decir que vivir allí fue, en buena parte, el motivo por el que finalmente me convertí en cantante. Todo empezó allí. Comencé a cantar en los recreos del colegio hasta que oficialmente lo hice en el instituto. Poco después empecé a cantar también en los bares y restaurantes de Mindelo. Sin lugar a dudas, São Vicente jugó un papel fundamental en mi decisión de dedicarme a la música.

¿Pero cuando cree que fue realmente el momento en el cantar dejó de ser un sueño?

Cantaba ya desde una edad muy temprana, en torno a los siete o los ocho años. Lo hacía en casa, en el colegio, en todos sitios en realidad. Pero nunca pensé que podría dedicarme a esto. De hecho, entonces para nada tenía ese sueño. Conforme los años pasaron, fueron mis profesores los que me empujaron a cantar porque me oían hacerlo en los recreos y me decían que lo hacía muy bien. Gracias a todos esos ánimos me decidí a participar en un concurso de cantantes. Fue ahí donde actué por vez primera ante un público de verdad. A partir de ese día comencé a soñar con ser músico y cantar. Luego acudí a un segundo concurso con mis profesores del instituto. Uno de ellos tenía una banda de música tradicional y me invitó a cantar con ellos. Tenía entonces 18 años y mi madre acababa de morir justo el año anterior. Acepté esa invitación por un motivo en concreto -y no solo porque me encantaba cantar- necesitaba dinero para poder terminar mis estudios. Lo disfruté tremendamente y además fue una buena decisión. Terminé el instituto y desde entonces nunca he parado de cantar. Se convirtió en mi profesión y nunca desde entonces he querido ser otra cosa: hacer lo que más amo y poder vivir de ello es realmente maravilloso.

¿Qué tipo de música escucha?

Escucho todo tipo de géneros. Claro que eso siempre depende del momento que esté viviendo. Crecí escuchando muchísima música brasileña y algo de música tradicional. Conforme fui aprendiendo un poco más comencé a apreciar también el pop, el rock y otro tipo de estilos. Desde que empecé, siempre he interpretado música tradicional de Cabo Verde. Como me siento cómoda, sigo haciéndolo aún hoy. También continúo escuchando un poco de todo, canciones más antiguas y nuevos lanzamientos.

Háblenos de su primer disco, Laço umbilical.

Laço umbilical es el disco que siempre quise tener. Es un trabajo sobre música tradicional de Cabo Verde pero con influencia de otros géneros que siempre han estado presentes en nuestra esencia musical. Incluye mornas y coladeiras y cuenta con canciones de varios compositores caboverdianos, desde los más antiguos y conocidos a otros más jóvenes que están comenzando ahora su carrera. El álbum tiene algunas canciones muy conocidas con nuevos arreglos pero también contiene otras inéditas. Escogí como productor a Toy Vieira, un gran músico cuyo trabajo siempre he admirado muchísimo. Personalmente, creo que es de lo mejor que tenemos ahora mismo en Cabo Verde. Laço umbilical es un disco de música tradicional y por eso decidimos acompañarlo con cuerdas, concretamente con guitarras y cavaquinhos. Es tal y como se interpretaban originalmente las mornas. Luego, hemos añadido bajos, saxofones y acordeón en algunas canciones para darles un poco de brillo. Es un disco que revela la importante conexión que tengo con mi música y mi tierra.

¿A quién mencionaría si le preguntan por sus referentes musicales?

En Cabo Verde mis referentes son Ildo Lobo, Cesaria Evora y Bana. En mi opinión, nadie canta morna como ellos. También tengo muchas referencias musicales de Brasil y eso se nota en mi forma de cantar. Me encantan Djavan, Alcione, Adriana Calcanhoto, Ana Carolina, etcétera. También soy muy fan de Elton John, Whitney Houston y Celine Dion, por ejemplo. A todos ellos los he escuchado mucho y aún hoy en día sigo haciéndolo.

¿Había estado antes en Canarias?

Sí, en octubre de 2018 actué en el Womex. Fue un gran show que tuvo además muy buenos frutos en 2019. Fue un año con más de 60 conciertos entre Europa y América. Me encanta Canarias y estoy encantada de poder volver a actuar ahí.

¿Nos podría adelantar algo del recital de esta noche?

Presentaré mi proyecto sobre música tradicional. Se escucharán algunos de los nuevos temas y otros que llevo muchos años interpretando. Será una noche de morna y coladeira. Viajo con cuatro músicos: dos guitarras, un cavaquinho y batería. Todos somos de Cabo Verde. El resto lo verás en el concierto (risas).

¿Por qué se decidió a vivir en Lisboa?

Llevo viviendo allí cuatro años. Tengo una hija de siete años y su padre es portugués. Cuando su padre y yo nos separamos ella se fue allí a vivir porque yo viajaba mucho y era una forma de que tuviera estabilidad. Así que yo decidí trasladarme a Lisboa para estar a su lado. Además, he grabado con Lusafrica y estar en Lisboa lo hace todo más fácil.