Roi le tiene ganas a Tenerife

Roi Méndez acaba de arrancar su nueva gira, Aviones de papel tour, y anuncia que hará escala en Tenerife. Es su primera visita a Canarias en solitario y se confiesa con "muchas ganas" de afrontar nuevos retos musicales. La cita en la Isla será el 22 de mayo, concretamente en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna. Al día siguiente, el día 23, se presentará también ante su público grancanario en la sala The Paper Club.

Comienza con fuerza una andadura que le llevará por 12 ciudades. Lleva, en la maleta, las canciones de su anterior trabajo, Mi Lógico Desorden, y nuevos temas. Quizás, adelanta, todas esas nuevas creaciones se materialicen juntas en un segundo disco a final de año. "Llevo mucho tiempo sin tocar, desde el año pasado que acabé la anterior gira", lamentó. Cuando habla de sus próximos conciertos se nota la ilusión con los que los está preparando. "Esta gira me permitirá ir a ciudades donde nunca estuve antes. Quiero encontrarme ya con la gente, la verdad", explicó.

Desde que su paso por Operación Triunfo (OT) le hizo saltar a la fama, este joven gallego ha vivido muchas primeras veces. En 2019, de hecho, grabó su primer disco e hizo su primera gira. De todas esas experiencias, el artista saca también muchas lecciones. "Sobre todo he aprendido a ser más paciente, a entender un poco cómo funciona el mundo de la música y a encontrarme a mí mismo", aseguró.

Su deseo para esta nueva aventura musical, que arrancó el pasado fin de semana con sendas presentaciones en Vigo y La Coruña, es dar lo mejor de sí mismo. Por eso, lleva tiempo preparándose a conciencia. "Lo que más me preocupa es estar siempre al cien por cien. Tengo que estar bien preparado, tener la voz lista, estar en forma, todo eso... Quiero dar buenos conciertos", confesó.

"Esta no es una gira más", explicó Méndez. Prueba de ello es el hecho de que se va a presentar ante su público con un buen puñado de canciones. En breve, de hecho, lanzará un nuevo single del que prefiere no adelantar nada. Lo que sí que avanzó es que no estará solo en este nuevo tema. "Ya está grabado y es una colaboración muy chula. Espero que de aquí a un mes ya esté fuera", comentó esperanzado.

Por lo pronto, este 2020 llega cargado de nuevos temas para el joven artista, que planea irlos publicando poco a poco, en forma de singles. "Es cierto que a final de año estamos valorando sacar un trabajo a fin de año, un formato físico", adelanta.

Una fórmula, la de ir lanzando canciones, que cada vez es más habitual entre los artistas. Méndez quiere probar también con esta forma de publicar sus creaciones. "El mundo de la música ahora mismo va muy rápido. Parece que un tema a la semana ya pasa de moda", reflexionó.

En la parte musical, siente que ha dado un nuevo paso en su forma de hacer e interpretar música. "Creo que el Roi de hoy es un Roi un poco más afinado en cuanto a estilo. En el primer disco caminaba por muchos sitios distintos y en estos temas este ya se está notando que me centro en determinados aspectos. Poco a poco voy descubriendo las cosas que me gustan más y las que me gustan menos. Intento que eso se vaya viendo en las canciones", detalló.

Para que esa seguridad vaya creciendo, es necesario contar con el apoyo y la libertad necesarios en su equipo. "Todo el mundo tiene la imagen de que las multinacionales te obligan o te imponen. Al final, es todo lo contrario. Tenemos la libertad de ser lo que queramos ser", aseguró.

Agradecido por poder presentarse en estos nuevos conciertos, Méndez indicó que le da mucha importancia a "cada entrada que se vende, a cada persona que va a verme". Sigue formándose y preparándose para afrontar el futuro y en estos conciertos, con un formato más íntimo, podrá encontrarse más de cerca con sus seguidores. "Me apetece mucho ir a Canarias, de verdad", sentenció.