Clooney, uno más en La Palma

Sylvester Stallone en Tenerife en el rodaje de la última película de ' Rambo ', Angelina Jolie y Salma Hayek en Lanzarote y Fuerteventura por la próxima superproducción de Marvel ' Los Eternos ' y ahora George Clooney en La Palma....por no hablar de las superestrellas de Hollywood que han pasado estos últimos años en Canarias, que poco a poco se están convirtiendo en un destino atractivo para el séptimo arte.



El célebre actor, protagonista de ' Ocean Eleven ', ' Syriana ' o ' Up in the air ', entre otros, llegó el pasado sábado a la isla de La Palma para continuar el rodaje de Good Morning, Midnight, el thriller de ciencia ficción que dirigirá y protagonizará para Netflix.



Desde entonces, no todo ha sido trabajo para el oscarizado intérprete, director y productor, que ha aprovechado la ocasión para visitar la isla junto con su mujer Amal y sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, de dos años y medio. La familia se hospeda en un lujoso hotel de Tazacorte. Además, se ha mostrado cercano y se ha fotografiado junto con algunos fans. Es el caso de Yuse y David, dos fans de Gran Canaria que no dudaron en viajar a la Isla Bonita para probar suerte y fotografiarse con su ídolo, según cuenta en un artículo el medio local El Time .



Otros ciudadanos de La Palma tienen como pasatiempo encontrarse con el actor para hacer lo propio en los próximos días.



Today on La Palma George Clooney and family. #lapalma #tazacorte #georgeclooneyonlapalma pic.twitter.com/snLSUnI7IT

„ ????? Marcel Jacobs ????? (@MarcelJ28) February 19, 2020



Dos fans de Gran Canaria logran la primera foto con George Clooney en La Palma https://t.co/8oVvy9jl8m pic.twitter.com/nbXixYzeNV

„ El Time (@ElTimeLaPalma) February 19, 2020



Ver esta publicación en Instagram ??Gedanken und Worte haben Macht #georgeclooneylapalma Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe zu Michael gesagt, heute werde ich George Clooney am Strand treffen und dann werde ich ihn fragen ob wir ein Foto machen. ??? Michael schaute mich fast ein bisschen entsetzt an und ehrlich gesagt war ich ab mir selber erstaunt dass diese Worte über meine Lippen kamen. Als ich davon erfahren habe dass Clooney eine Woche auf La Palma ist wegen Film dreh, dachte ich, ok, wir gehen Mittwoch zum Strand und in die Stadt wie jede Woche, da glaube ich jetzt einfach mal dran dass ich ihn sehe?? Meine Gedanken hätten aber auch sein können, ach was, die Insel ist zwar nicht riesig aber dass ich George Clooney sehe, das ist wohl sehr unwahrscheinlich und da gäbe es noch viele Gedanken mehr mit denen ich es mir zu nichte hätte denken können. Aber nein, ich hab es am Mittag nachdem wir in unserem Lieblingscafé waren sogar nochmal ausgesprochen vor Michael??Ich sagte, wir gehen jetzt zum Strand und ich werde dort George treffen. Er lächelte nur und meinte, ich denke nicht dass du dich getrauen würdest ihn anzusprechen und die Wahrscheinlichkeit dass du ihn siehst ist verschwindend klein.?? Wir waren am Strand in Tazacorte und es waren einige Familien dort mit denen wir uns Mittwochs treffen. Ich sass da gemütlich im Sand und plötzlich hiess es, schaut mal da oben bei der Mauer ist George mit seiner Frau und den Kindern. Carolin von @diedemmlers.de und ich sagten ganz cool, da gehen wir jetzt mal hin und fragen ihn für ein Foto?? Unsere Herzen pochten und da standen wir nun, ganz dicht neben ihnen. Ich musste mir noch etwas Mut antrinken, da hilft bei mir Wasser enorm viel?????? Als wir da so standen und wir nicht so recht wussten ob wir jetzt wirklich hin gehen sollten, bemerkten wir dass sie aufstanden und davon gingen. Dann dachte ich, jetzt musst du handeln Olivia, JETZT oder NIE. Ich ging ihm mutig hinterher, legte ihm die Hand auf die Schulter und fragte natürlich auf englisch??, ob wir ein Foto machen könnten. Ganz nett meinte er dann, er möchte lieber nicht wegen den Kindern. Ich sagte dann nur, ok, kein Problem und da zogen sie dahin... ??weiter in den Kommentaren??

Una publicación compartida de amar-la-vida.com (@die_inselfamilie) el

19 Feb, 2020 a las 3:17 PST

Adaptación La película, que comenzó a rodarse el pasado mes de octubre, es una adaptación cinematográfica de la aclamada novela de ciencia ficción Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton, con un guion adaptado a cargo de Mark L. Smith. El pasado verano de 2019, el equipo de Netflix, capitaneado por el propio Clooney, visitó diferentes enclaves de Tenerife en busca de localizaciones para el proyecto pero, finalmente, la isla de La Palma fue la elegida como único emplazamiento canario del rodaje. Además, según fuentes en contacto con la producción, el enclave del Roque de los Muchachos jugará un papel crucial en la filmación. Sin embargo, todavía se desconoce el resto de localizaciones concretas en que se desarrollará el filme.



Junto a Clooney, el reparto de Good Morning, Midnight cuenta con Sophie Rundle (Peaky Blinders, Jamestown), Ethan Peck (Star Trek: Discovery, Penny Dreadful: City of Angels), Tim Russ (Star Trek: Voyager, 5th Passenger), Miriam Shor (Lost Girls, Younger), Tiffany Boone (Hunters, The Chi), Caoilinn Springall, Kyle Chandler (Argo, Friday Night Lights), David Oyelowo (Selma, La reina de Katwe) y Felicity Jones (Rogue One: Una historia de Star Wars, La teoría del todo).



La trama postapocalíptica de este largometraje sigue a Augustine (George Clooney), un científico solitario en el Ártico, en su carrera por impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global. La producción vendrá de la mano de Smokehouse Pictures Grant Heslov, de Smokehouse Pictures, Clooney, Anonymous Content y Syndicate Entertainment.



Se trata del tercer largometraje dirigido por Clooney, después de Confesiones de una mente peligrosa (2002) y Buenas noches, y buena suerte (2005), lo que supone su regreso a la dirección después de 15 años, en los que ha ejercido de actor y productor.