Clooney, uno más en La Palma

Sylvester Stallone en Tenerife en el rodaje de la última película de ' Rambo ', Angelina Jolie y Salma Hayek en Lanzarote y Fuerteventura por la próxima superproducción de Marvel ' Los Eternos ' y ahora George Clooney en La Palma....por no hablar de las superestrellas de Hollywood que han pasado estos últimos años en Canarias, que poco a poco se están convirtiendo en un destino atractivo para el séptimo arte.



El célebre actor, protagonista de 'Ocean Eleven', 'Syriana' o 'Up in the air', entre otros, llegó el pasado sábado a la isla de La Palma para continuar el rodaje de Good Morning, Midnight, el thriller de ciencia ficción que dirigirá y protagonizará para Netflix.



Desde entonces, no todo ha sido trabajo para el oscarizado intérprete, director y productor, que ha aprovechado la ocasión para visitar la isla junto con su mujer Amal y sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, de dos años y medio. La familia se hospeda en un lujoso hotel de Tazacorte. Además, se ha mostrado cercano y se ha fotografiado junto con algunos fans. Es el caso de Yuse y David, dos fans de Gran Canaria que no dudaron en viajar a la Isla Bonita para probar suerte y fotografiarse con su ídolo, según cuenta en un artículo el medio local El Time.



Otros ciudadanos de La Palma tienen como pasatiempo encontrarse con el actor para hacer lo propio en los próximos días.





Adaptación

La película, que comenzó a rodarse el pasado mes de octubre, es una adaptación cinematográfica de la aclamada novela de ciencia ficción, de Lily Brooks-Dalton, con un guion adaptado a cargo de Mark L. Smith. El pasado verano de 2019, el equipo de Netflix, capitaneado por el propio Clooney, visitó diferentes enclaves de Tenerife en busca de localizaciones para el proyecto pero, finalmente, la isla de La Palma fue la elegida como único emplazamiento canario del rodaje. Además, según fuentes en contacto con la producción, el enclave del Roque de los Muchachos jugará un papel crucial en la filmación. Sin embargo, todavía se desconoce el resto de localizaciones concretas en que se desarrollará el filme.Junto a Clooney, el reparto de Good Morning, Midnight cuenta con(Peaky Blinders, Jamestown),(Star Trek: Discovery, Penny Dreadful: City of Angels),(Star Trek: Voyager, 5th Passenger),(Lost Girls, Younger),(Hunters, The Chi),(Argo, Friday Night Lights),(Selma, La reina de Katwe) y(Rogue One: Una historia de Star Wars, La teoría del todo).Lade este largometraje sigue a Augustine (George Clooney), un científico solitario en el Ártico, en su carrera por impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global. La producción vendrá de la mano de Smokehouse Pictures Grant Heslov, de Smokehouse Pictures, Clooney, Anonymous Content y Syndicate Entertainment.Se trata del, después de Confesiones de una mente peligrosa (2002) y Buenas noches, y buena suerte (2005), lo que supone su regreso a la dirección después de 15 años, en los que ha ejercido de actor y productor.