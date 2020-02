Muere Lynn Cohen, actriz de 'Los Juegos del Hambre', a los 86 años

Lynn Cohen, quien interpretó a Mags del Distrito 4 en 'Los Juegos del Hambre: En llamas', falleció el pasado viernes 14 de febrero a los 86 años por causas no reveladas.

Cohen, nacida en Kansas City, Missouri, saltó a la fama por su papel de Magda, asistenta de Miranda, en la serie de televisión 'Sexo en Nueva York' y sus dos cintas, Sexo en Nueva York: La película y Sexo en Nueva York 2. Sus otros papeles en televisión incluyen Daños y perjuicios, Nurse Jackie, The Affair, Ley y Orden o la reciente La maravillosa Sra. Maisel. Su último trabajo data de 2020 en un episodio de God Friended Me.

En la gran pantalla trabajó en títulos como 'Munich' de Steven Spielberg, 'La conspiración del pánico', 'Synecdoche', 'New York' o 'Across the Universe'. En total apareció en más de 120 películas a lo largo de su carrera. La actriz tenía pendientes de estreno cinco proyectos: tres cortometrajes y dos películas tituladas The Riverside Bench y Six Dinner Parties. Incluso llegó a trabajar junto a Woody Allen haciendo de víctima de un crimen en la comedia Misterioso asesinato en Manhattan. Cohen también tuvo una gran presencia en Broadway, protagonizando Ivanov y Orpheus Descending, en la que coincidió con Vanessa Redgrave.

Cohen recibió varios premios a lo largo de su destacada carrera, incluido el galardón del jurado 2010 en el Festival de Cine de Los Ángeles por su actuación en Hello Lonesome, el premio Bowden de Nuevos Dramaturgos, el premio Fox Fellow, el premio Lilly y el premio Richard Seff de la Asociación de Equidad del Actor.