El corto canario 'Las otras camas' viaja hasta un festival celebrado en Grecia

El cortometraje canario Las otras camas llega a Grecia y competirá en la nueva edición del Positively Different Short Film Festival. El trabajo dirigido por Jonay García y distribuido por Digital 104 suma una nueva selección a su carrera -y ya van 59- y optará a un nuevo galardón. El cortometraje, de 15 minutos de duración, está protagonizado por Sofía M. Privitera, Francisco Vera, Adeun Cáceres, Paloma Albaladejo y Juancho Aguiar. A lo largo del último año y medio ha sido distribuido por todo el mundo y se ha hecho con 13 premios.

Positively Different Short Film Festival se celebra desde ayer y hasta mañana en la capital de Grecia, Atenas, para mostrar todas aquellas historias de comunidades e individuos que, debido a sus experiencias complejas con respecto a su género, sexualidad, raza, clase, etnia, religión y capacidad física, permanecen en la oscuridad, sin representación y sin voz. Esta nueva edición del festival cuenta con un catálogo de 30 cortometrajes que competirán entre sí para hacerse con los tres premios que se entregarán.

En este sentido, el cortometraje Las otras camas encaja a la perfección con esta filosofía puesto que narra la historia de Laura -interpretada por Sofía Privitera-, una asistente sexual para personas con diversidad funcional. El director interfeño Jonay García reconoce que "nunca pensamos que este trabajo iba a tener tan buena acogida porque siempre queremos hacerlo lo mejor posible y para que sea visto, pero este corto está teniendo más recorrido del que jamás había imaginado".

Los festivales que han seleccionado hasta el momento este trabajo destacan la forma en la que se ha tratado este tema tan desconocido "sin buscar el morbo, de manera elegante", afirma García, quien añade que "me llena haber sabido narrar esta historia con ese tacto que destacan ahora desde diferentes partes del mundo". El cineasta indica que, "tanto en el momento de escribir el guion como durante el rodaje, estuvimos siempre midiendo los límites porque no queríamos quedarnos cortos ni tampoco para pasarnos con lo que estábamos contando".

Jonay García recuerda que la idea para desarrollar Las otras camas surgió después de que él mismo leyera una entrevista realizada a una asistente sexual para personas con discapacidad. "Yo no conocía este servicio y me llamó mucho la atención la noticia, y esa curiosidad también se transmitió al resto del equipo durante el rodaje", afirma el director, quien no obstante no quiso documentarse demasiado a la hora de escribir el guion porque "no quería contaminar demasiado la idea que tuve en un principio". Sin embargo, una vez plasmada la idea sobre el papel, "sí que nos informamos y acudimos a asociaciones que se encargan de gestionar estos servicios de asistencia sexual a discapacitados y que luchan además para que esta práctica se regularice". Y es que estos servicios son alegales en España en la actualidad.

Jonay García explica que en España "nos encontramos como en un limbo mientras que en otros países sí está regulado e incluso es un servicio que ofrece la Seguridad Social". Además de esta situación de alegalidad, el equipo de este cortometraje se ha encontrado "con censura y muchas mentes cerradas". "Tenemos la mala costumbre de que lo que no nos toca en primera persona no existe para nosotros y nos encontramos tan centrados en nuestro propio mundo que no reparamos en lo que sucede a nuestro alrededor", afirma el cineasta.

Las otras camas no se concibió como un cortometraje didáctico. Sin embargo, la forma de tratar este tema a través de una historia de ficción ha permitido que se convierta en una herramienta para visibilizar esta situación y, sobre todo, para debatir sobre ella. A lo largo de su recorrido por las salas de proyección y por los diferentes festivales en los que ya ha participado, García ha tenido la oportunidad de participar en numerosos debates que le han permitido comprobar la diversidad de opiniones que hay al respecto de esta situación y la necesidad de regularizar esta práctica.