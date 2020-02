Alexis Ravelo comparte una final literaria con Vargas Llosa

El grancanario Alexis Ravelo es finalista de los I Premios Acción Cívica en Defensa de las Humanidades. Hasta ahí todo está dentro del guion de un creador premiado por los jurados de Hammett, el Valencia Negra o el Tormo de Las Casas Ahorcadas, pero lo novedoso en este caso es que el autor de La estrategia del pequinés, entre otros títulos, comparte nominación con el peruano Mario Vargas Llosa y la periodista Cristina Sorio.



'La ceguera de los cangrejos'



Ravelo, autor de tintes oscuros, se posiciona como aspirante a un galardón que desde ayer están decidiendo los socios de Acción Cívica y cuya votación estará abierta hasta el próximo 31 de mayo. Los impulsores de esta iniciativa se han marcado como objetivo "la defensa de los valores humanistas y la despartización de la sociedad y las instituciones. La ceguera de los cangrejos (Siruela) es la obra con la que el creador de las historias de Eladio Monroy compite contra los capítulos de Tiempos recios, de Vargas Llosa, y Sargantana, novela de Sorio, periodista especializada en tribunales de Europa Press de la Comunidad Valenciana.

Ángel Fuentes, un militar canario destinado en la ubicación 4.28 que vigila la Blue Line que separa el Líbano de Israel, es el actor principal de una trama que gira cuando la novia del soldado muere de manera absurda en Lanzarote. Los mandos no autorizan la presencia de Ángel en el entierro al no estar casado y eso se convierte en el detonante de un conflicto moral.

"Conocí que era finalista a partir de una alerta del móvil", comenta Ravelo sobre su condición de finalista en el apartado de ficción. "Me agrada que hayan escogido este libro por la carga ética que tiene esta historia". Del hecho de compartir terna con el Nobel de Literatura, el canario no oculta que "es un gran honor que disfruto tanto como estar al lado de Cristina", exalta sobre una noticia que le cogió por sorpresa. "Ni siquiera conocía la existencia de este concurso. Los primeros datos los conocí a través de las redes sociales, más tarde me lo confirmaron desde la editorial", concluye.