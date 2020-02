El proyecto de vida de Della Du

El talento y las ganas de hacer buena música son los mejores aliados de Della Du, la joven de Puerto de la Cruz que, después de quedarse a las puertas de entrar en la nueva edición de Operación Triunfo, saborea estos días el éxito gracias a su última canción, Juegas pa' mí. Dice que viene de una familia de artistas y hay que creerla cuando se la oye cantar. Precisamente esa familia es la que la ha apoyado durante toda su vida para que persiga sus sueños y se dedique a lo que realmente le gusta. Y seguro que esa familia estará también a su lado cuando la joven lance su EP, que, aunque sin fecha de publicación, verá la luz en 2020.

Della Du es mucho más que el proyecto artístico de Miriam. Della Du es una forma de vida y de expresión para esta joven de Puerto de la Cruz de 27 años que estuvo a punto de formar parte del grupo de concursantes de la nueva edición del programa de televisión Operación Triunfo ( OT). "Della Du soy yo. Es un proyecto de vida porque en la situación en la que me encuentro ahora mismo, el trabajo que estoy haciendo es muy Miriam y, por tanto, es algo totalmente indivisible", relata esta prometedora cantante que concluye que "estoy muy orgullosa de todo lo que me está pasando".

Della Du se presentó al último casting de OT de manera impulsiva. "Me han gustado mucho las anteriores ediciones porque gente como Natalia Lacunza o Alfred tienen proyectos bastante sólidos e interesantes", afirma la cantante, quien aunque no tenía la intención de presentarse a este proceso de selección, llegó hasta la fase final y a punto estuvo de participar en la gala 0 de la nueva edición del programa. Sin embargo, los profesores fueron muy claros: el talento y los conocimientos de la tinerfeña sobrepasan los límites de la Academia y poco o nada podrían enseñarle en este programa, por lo que la dejaron triunfar fuera de los muros del programa de talentos.

Y es que la música le viene de cuna a esta joven tinerfeña. Su padre canta y, como ella misma reconoce, "tengo mucho artista en la familia y eso también ayuda: tener el apoyo de la familia es importante porque mis padres siempre me han incentivado para que me forme en este aspecto y han respetado mucho esa parte de mí porque siempre lo compatibilicé con mis estudios". De este modo, la música y Della Du siempre han viajado de la mano.

"Desde que tenía cinco años estoy trasteando con el piano y luego, cuando cumplí 15, empecé a tocar la guitarra", relata la joven portuense, quien compaginó sus estudios de Periodismo con sus primeros conciertos. "Aunque me fueron surgiendo más oportunidades para cantar, siempre tuve claro que quería finalizar la carrera de Periodismo y, de hecho, luego, cursé un máster", explica la cantante.

Della Du disfruta del este trabajo que tantas horas de sueño le roba. "Me siento muy agradecida y afortunada, y ojalá todo el mundo pudiera dedicarse a lo que le gusta", reconoce la prometedora artista, quien afirma que "todo se puede hacer con empeño y trabajo". En la actualidad se encuentra centrada en perfilar los últimos detalles de su EP, del que afirma que "me muero de ganas por poder enseñarlo y por recibir las opiniones del público".

Mientras el resto de canciones ve la luz, ella triunfa con su último éxito Juegas pa' mí. "Mucha gente me conocía por los versiones que hacía, así que este tema y el proyecto que lo acompaña ha supuesto un antes y un después para mí y mi carrera", afirma la cantante quien celebra la buena acogida que ha tenido el tema y que ha logrado despertar la curiosidad del público, que ahora reclama nuevas canciones de Della Du. Y a pesar de que se trata de música realizada por ella misma, le cuesta definirla: "No puedo incluirla en un género concreto porque, además, estoy convencida de que cada día los límites entre un género y otro se difuminan", explica la artista quien defiende la "esencia" del cantante más allá del género al que pertenecen sus temas. "Está todo inventado y creo que tocar varios géneros dentro de un mismo proyecto, incluso dentro de una misma canción, está bien y enriquece la propuesta", sentencia esta joven que, ante todo, busca un "un sentido estético y artístico" en lo que hace.

"La música es un lenguaje y, al igual que hay artistas que se expresan escribiendo un libro, la composición de música es también una forma de conectar con la gente y de contar una historia. Lo que pasa es que no siempre lo que cuentas es una experiencia personal, aunque estoy segura de que al menos es un aspecto que te inquieta o te ha hecho pensar", relata la cantante. La artista defiende la necesidad de que "no se pierda nunca la conexión con la gente porque al fin y al cabo estás escribiendo para personas con tus mismas inquietudes". La joven celebra que la música se convierta en una forma de expresión también para el público, con quien se mantiene "una especie de conversación porque al final se trata de temas compartidos y nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo camino. Más allá de que nos guste más o menos un género musical en particular, a todos nos preocupan las mismas cosas".



Canaria y orgullosa



Della Du desarrolla en la actualidad su carrera en las Islas pero tiene claro que irá allá donde el público la reclame. "Las redes sociales, en general internet, nos han facilitado mucho poder hacer música desde cualquier parte del mundo y para cualquier parte del mundo. Todo depende de lo mucho que trabaje cada uno y no importa dónde vivas porque siempre vas a tener que moverte. Creo que las barreras son cada vez más invisibles", relata la cantante quien desea actuar "para cuanta más gente mejor", aunque añade que "quiero que la gente de las Islas disfrute de mi música porque me siento muy orgullosa de ser de aquí y soy una enamorada de todo lo que es Canarias".

Della Du no duda en echar su mente a volar cuando se le pregunta con qué cantante le gustaría realizar una colaboración. "Con un montón" es su primera respuesta aunque luego puntualiza: "Con Rosalía porque esa mujer produce tan bien que todo lo que hace es una obra de arte". También nombra a compañeros que están o que han concursado en OT, como Anne, Bruno, Alfred, Amaia y a la también canaria Eli porque "tiene letras muy chulas y mucho que contar con las canciones que hace". A nivel internacional se queda con Matt Corby o Alicia Keys, entre otros. En cualquier caso afirma: "A mí me encantan las colaboraciones porque el trabajo en equipo enriquece siempre el resultado final".

Della Du se despierta cada día cumpliendo su gran sueño: dedicarse a la música. Y es que más allá de la fama que logre o los seguidores que muestren sus redes sociales, la joven afirma que ya ha cumplido su gran aspiración: cantar para vivir o vivir para cantar. "Yo solo quiero dedicarme a la música y poder seguir contando lo que yo quiero a través de mis temas. No me importa cómo sea, si es en un gran estadio o en una sala pequeña... En cualquier caso estará bien", sentencia la joven cantante.