Un foro unitario afronta la interinidad de los docentes en los 3 conservatorios

La Consejería de Educación convoca una mesa monográfica para tratar sobre la realidad de los tres conservatorios de Música de Canarias –el Superior en Santa Cruz de Tenerife y los dos Profesionales, uno en cada provincia– que desde los sindicatos consideran "los grandes olvidados en la enseñanza pública". Básicamente por la interinidad cronificada de sus plantillas de profesores. ANPE y STEC demandan a la administración educativa un estudio exhaustivo de las necesidades de estos centros y una actualización urgente de sus normativas que datan de hace más de veinte años.

La Mesa no tiene fecha aunque probablemente se desarrolle después de Carnavales tras un ligero retraso. En ese foro, con todos los actores –administración, sindicatos y directivas de los Conservatorios–, se va a tratar "una situación de inestabilidad laboral inaguantable" para las fuerzas sindicales.

El nuevo equipo de la Consejería anuncia este foro de análisis. La escasez de ofertas de empleo público ha generado enormes desigualdades entre quienes imparte docencia en estos centros. Conviven funcionarios, interinos y personal laboral fijo contratado tras agotarse las listas de sustitución. Cada uno con sus derechos.

Anpe reclama hace años a la administración que mejore las condiciones laborales de este profesorado. En la actualidad, la mayor parte de los docentes son interinos o tienen contratos laborales. Apuntan los cálculos que hasta un 85% de determinadas plantillas son profesores que llevan 16, 18 o hasta dos décadas en interinidad.

Al no convocarse oposiciones hace años, los interinos entraron en el sistema gracias a alguna ampliación de listas de sustitución. Pero cuando estas listas se agotaron los equipos directivos tuvieron que contratar "a dedo" a personal que cumpliese con los requisitos necesarios, una fórmula prevista legalmente en casos excepcionales como este.

Al pasar tres años, estos profesionales tienen derecho –vía denuncia– a convertirse en personal laboral fijo, Consolidan así su puesto y consiguen más derechos que todos esos interinos que durante décadas no han tenido la oportunidad de ser funcionarios.

El presidente de Anpe, Pedro Crespo, explica: "Se trata de una situación muy compleja porque hay docentes que llevan décadas trabajando y siguen inmersos en una inestabilidad permanente". Advierte de que ignorar lo que ocurre sin consensuar fórmulas de estabilización del personal e incorporar nuevos docentes no es la solución. El responsable sindical recuerda que según la Ley Canaria de Educación, el Gobierno debe garantizar la estabilidad laboral de los interinos mayores de 55 años.

Oposiciones en 2021

La Consejería pretende convocar oposiciones para las enseñanza de Música y Artes Escénicas en 2021. Gerardo Rodríguez, del STEC, recuerda: "Normalmente, salvo excepciones como piano, hay muy poca oferta de plazas por instrumento". Por eso valora que los profesores temen perder su puesto de trabajo porque "muchos pueden irse al paro".

Recuerda Rodríguez que "hace cuatro o cinco años se intentó convocar oposiciones pero la oferta fue rechazada por toda la comunidad educativa".

"Consensuada y participativa". Así espera el STEC la anunciada mesa monográfica porque "primero escuchar y luego tomar decisiones". Plantea que "cuando hay bajas se sustituyen con quien cumplan los requisitos publicados en la web de la Consejería o bien a través de la contratación administrativa".

El portavoz del sindicato valora: "El pasado noviembre se convocaron plazas de sustitución para el Conservatorio Profesional. Pero en el Superior no hay oposiciones de docentes desde 2003".