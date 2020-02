Craig David protagonizará la primera Lagoon Party del año en el sur de la Isla

El sur de Tenerife se prepara para dar la bienvenida al verano y a las Lagoon Party, que ya son toda una tradición en el Hard Rock Hotel Tenerife, situado en el municipio de Adeje. El cantante y productor Craig David será el protagonista de la primera de estas citas, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio. El artista británico suma así Tenerife a los paraísos elegidos para poner en escena su espectáculo TS5, que únicamente se podrá ver en otro enclave de España, en Ibiza, durante este año.

David llega a Tenerife con su exclusiva fiesta TS5, de la que ya han podido disfrutar en la isla balear durante los últimos años en el Ibiza Rocks Hotel, que se ha convertido en la segunda casa del inglés. Las entradas para acudir a esta cita, que se prolongará entre las 14:00 y las 19:00 horas, saldrán a la venta el lunes a través de la página web de la fiesta, www.lagoonpartytenerife.com, con precios que oscilan entre los 30 y los 50 euros.

Fue en el año 2012 cuando el artista comenzó a celebrar una fiesta privada en su ático de Miami cada domingo. Desde el comienzo, bautizó a este espectáculo con el nombre TS5 y compartía sus propuestas musicales a través de internet dado el éxito de asistencia que experimentaron desde el comienzo. Tras la fama que adquirieron estos encuentros, firmó un acuerdo con una emisora de radio de Reino Unido para llevar sus selecciones musicales a los oyentes y el programa se estrenó en noviembre de 2012. Un año después, el cantante inglés anunció que esta fiesta convertida en programa de radio daría el salto a los escenarios a través de once conciertos que tuvieron lugar en 2013 en Australia, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda e Inglaterra. Desde entonces, ha continuado girando por el resto del mundo.

El cantante, compositor y productor de Southampton vuelve así a los escenarios después de que saltara a la fama hace más de dos décadas con el lanzamiento de su tema Re-Rewind. Durante este tiempo Craig David se ha consagrado como el cantante de R&B contemporáneo más talentoso de su país y de buena parte del mundo. El artista saltó a la fama mundial en el año 2000 con su primer trabajo Born to Do It que pronto se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos por un solista británico masculino. Desde aquel primer boom, los buenos datos han acompañado al cantante, que se ha convertido en un artista millonario con más de 13 millones de discos vendidos y que ha logrado posicionar 13 de sus canciones en el top 10 de las listas de sencillos a lo largo y ancho del planeta.

No obstante, esta no será la primera vez que los tinerfeños puedan disfrutar del talento del inglés. Craig David ya estuvo en la Isla en el año 2006, cuando ofreció un concierto en el municipio de Candelaria, donde cerró su gira mundial y ofreció su única actuación en España en aquel momento con su trabajo The Story Goes... El cantante actuó ante más de 10.000 personas en el campo de fútbol de la Villa Mariana y contó con el acompañamientos de una docena de músicos, 180.000 vatios de luz, un escenario de 400 metros cuadrados, 100.000 vatios sonido y 115 agentes vigilando el recinto.

Lagoon Party

Lagoon Party es un proyecto impulsado por dos de las principales marcas de ocio de Tenerife: Hard Rock Hotel Tenerife y Green World Festival. Ambas empresas unieron sus fuerzas y posibilidades para llevar hasta el sur de la Isla un nuevo concepto de ocio que desde el primer momento se ganó la aceptación de los amantes de la música electrónica y que, además, se ha convertido en una referencia dentro del sector turístico.

Después de la exitosa secuencia protagonizada durante los años 2018 y 2019, este encuentro anunció hace unos días a través de sus redes sociales las cinco fechas de las fiestas para los próximos meses de verano, en los que se combinará buena música y una refrescante piscina. Empleando como escenario el municipio sureño de Adeje, las Lagoon Party preparadas para este año se prolongarán desde junio hasta octubre y traerán a algunos de los nombres más destacados del panorama musical internacional. Y es que por estos escenarios ya han pasado artistas de la talla de Nervo, Rudimental, Fat Boy Slim, Erik Morillo, Jucy M, Harry Romero o Roger Sánchez.

El británico Craig David protagonizará esta fiesta de apertura y sitúa a Tenerife como uno de los únicos dos lugares donde el artista actuará este año, junto con Ibiza, donde ya tiene cerradas una docena de conciertos.