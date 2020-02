Pablo López traerá su gira 'Unikornio' al Santiago Martín el 2 de mayo

Tenerife ha sido incluida en la gira de presentación del nuevo álbum del cantante Pablo López. El tour Unikornio hará una escala en el pabellón Santiago Martín de La Laguna el sábado 2 de mayo, tal y como confirmaron ayer los promotores de esta nueva cita musical en Tenerife.

Las entradas para asistir a esta cita con el cantautor de Fuengirola saldrán a la venta hoy a través de la página web de tomaticket.es. El precio de los pases variará en función de dos categorías. En zona general costarán 35 euros, este espacio comprende pista y grada. No obstante, la organización ha añadido una categoría de acceso más denominada Golden Stage que incluye espacio junto al escenario, parking dentro del recinto, servicio de catering y barra libre en la zona VIP. Los que quieran disfrutar de todas estas comodidades tendrán que afrontar tarifas que alcanzan los 85 euros. Dos días antes, el 30 de abril, López se presentará ante su público grancanario en el Gran Canaria Arena.

El pasado día 24, el artista anunció el inicio de su nueva gira. El malagueño confirmó entonces seis fechas en las principales plazas musicales del país: Barcelona (24 de abril), Sevilla (16 de mayo), Valencia (22 de mayo), La Coruña (5 de junio), Madrid (13 de junio) y su Málaga natal (19 de junio).

Poco a poco, se van confirmando nuevas fechas que se suman a Unikornio. En esta nueva gira contará en su repertorio con su próximo álbum, que incluye -según adelanta su equipo- las que serán las mejores composiciones de su carrera hasta la fecha.

No es la primera vez que López visita a sus seguidores canarios. En julio pasado fue uno de los protagonistas del Isla Bonita Love Festival 2019, que tuvo lugar en el Puerto de Tazacorte (La Palma). También ha pasado por el Archipiélago con sus giras anteriores y siempre ha recibido el apoyo del público, ya sea en formato concierto o en espectáculos más íntimos. Primero fue el tour Santa Libertad y luego llegó Gira 360º, donde se presentó en concierto solo frente al piano.

López también es asiduo visitante a Tenerife gracias a los premios Dial, gala a la que acude habitualmente tanto como premiado como invitado al espectáculo, que este año tendrá lugar el 12 de marzo en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña.

El autor de éxitos como El Patio prepara el lanzamiento de nuevos temas. Su última canción se estrenó a finales del año pasado, el 7 de noviembre: Mama no.

Su último disco, a la espera de que sorprenda con nuevo material, fue Camino, fuerza y libertad. De este trabajo y su posterior edición especial se vendieron más de 80.000 copias, lo que le valió al artista ganar dos discos de platino, algo al alcance de pocos.

También a final de año, Pablo López hizo una pausa para participar en la semana musical de los Latin Grammy. En el marco de estos galardones, protagonizó la actuación de apertura de las celebraciones. Allí ofreció un pequeño recorrido por sus composiciones e incluyó su recién estrenada Mama No y su éxito Lo Saben Mis Zapatos. No faltaron tampoco las adaptaciones de clásicos como Querida, de Juan Gabriel, o A Dios le Pido, de Juanes. Como no podía ser de otra manera, concluyó su intervención con una versión acústica de El Patio. En Las Vegas se rodeó de artistas como Sebastián Yatra o Cali y el Dandee.

López saltó a la fama a los 24 años cuando participó como concursante en el programa Operación Triunfo. Logró llegar a la final en una edición que ganó Virginia Maestro. No era su primera experiencia sobre los escenarios, ya que antes ya había formado parte del grupo Niño Malo.

En 2013, firmó su primer contrato discográfico con el sello Universal y publicó su primer single en solitario, Vi. A este tema le siguió Dónde y, después, su primer álbum completo como solista, Once historias y un piano.

El piano, de hecho, se ha convertido en la principal seña de identidad de este artista, que ha reconocido ya en algunas entrevistas que se ha "enamorado" de este instrumento. "Jamás podré hacer nada que esté relacionado con la música si un piano no está por delante", asegura. López procura participar personalmente en todas las fases de creación, desde la composición a la grabación del videoclip y ve su paso por la academia de Operación Triunfo como una fase más de su carrera.