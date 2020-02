El mundo de la cultura despide a José Luis Cuerda: "Se va un gigante"

Diferentes personalidades del mundo de la cultura han despedido este miércoles al director, guionista y productor José Luis Cuerda, fallecido este martes a los 72 años de edad y cuyos restos mortales descansan en el Tanatorio de la Paz, donde será incinerado a las 19.00 horas en la más estricta intimidad.

"Le recordaremos siempre en muchas tertulias que teníamos con otros cineastas. Cuerda tenía muy mala leche y afortunadamente yo creo que eso le ha hecho vivir durante más tiempo. Es un caso único en el cine español porque el cine que el practicaba era un cine surrealista que ahora mismo no tiene ningún continuador" ha afirmado en declaraciones a los medios el director de cine y novelista Manuel Gutiérrez Aragón.

"Yo creo que en los últimos tiempos las redes sociales, a las que criticamos tanto y muy bien criticadas, han rescatado algunas películas de Cuerda que quizá no funcionaron en su momento y eso es un caso curioso de una película que se rescata a través del tiempo. Nosotros recordaremos la persona, vivimos muchas con él; yo creo que era una buena persona y eso se trasladaba a su cine y lo que sí recordaremos siempre son sus frases ingeniosas de las cuales nos apropiaremos y recordaremos siempre", ha añadido.

En este punto, ha recordado una película suya que le gusta "mucho": 'La lengua de las mariposas'. "Creo que es su película más personal aunque se le recuerde mucho por 'Amanece que no es poco'. Lo mejor es volver a ver trozos de sus películas, aunque no hace falta verlas porque están colgadas en las redes. Es un caso único y seguro que se ven también en otras partes del mundo no solo en España; es alguien que se le recuerda por frase ingeniosas colgadas en las redes. Yo pienso que él lo que tenía era una gran retranca extraña que a veces había que valorar con dificultad y ahora recordamos sobre todo al amigo, no al cineasta", ha apostillado.

Mientras, la cantante Massiel ha recordado que José Luis Cuerda "era un amigo desde los años 70". "Me pasé el día llorando porque estaba sentada en el cuarto de estar donde estuvo el último día", ha reconocido.

"El genio de Cuerda era irrepetible, el sentido del humor, la visión, la maestría. Y era un hombre muy generoso con sus amigos puesto que siempre daba momentos de una gran brillantez.Se ha muerto con mi misma edad, es un año en el que estoy despidiendo a mucha gente, todos de mucho talento y te das cuenta de que se va la cosa, se va tu vida. Es que me emociono mucho y me da mucha pena", ha agregado.

Además, ha recordado películas como 'Amanece que no es poco', que "ya está en los anales del cine, le gustaba hasta a Woody Allen, pero 'La lengua de las mariposas' es maravillosa y si, por si fuera poco, no tienes más que preguntarle a Amenábar cómo le produjo la primera película y qué visión tuvo cuando era un chico que hacía cortos". "La historia del cine se escribe con muchísimos grandes y muchos de ellos ya no están, como Berlanga, pero Cuerda y Azcona para mí son irrepetibles", ha asegurado.



"Deja un hueco muy grande"

Por su parte, el presentador de televisión y productor, Andreu Buenafuente, ha afirmado que es "un día triste. Los de la comedia, al menos en mi modesta opinión, nos quedamos muy huérfanos. Se va un gigante, un rey de lo absurdo y del buen cine y eso siempre deja un hueco muy grande", ha indicado.

"Como estamos recordando últimamente, estamos conformes porque unos amigos conseguimos que hiciera su peli y eso es lo que nos queda: haberle dado el cariño y que se fuera trabajando y creo que eso es lo que él quería. Levantar una película no es fácil en ningún momento y lo bonito fue ver a José Luis sabiendo sin decirlo que a lo mejor era su última peli. La disfrutó muchísimo y como decía Raúl Cimas se rejuveneció rodando y eso era muy emocionante vivirlo allí", ha recordado.

Para el periodista Manuel Vicens, "la muerte es lo más surrealista que hay y creo que su acto es haberse muerto". "Su obra maestra fue una película que al principio no fue entendida pero que después la vida le ha dado la razón porque ella misma se ha hecho más realista", en alusión a la película 'Amanece que no es poco'.

También han pasado por el Tanatorio de la Paz los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel; el actor Saturnino García; el presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Juan Miguel Hernández, o la presidenta de la Federación de Distribuidores de Cine (FEDICINE), Estela Arrecho.