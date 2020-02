Las fiestas de música electrónica 'Brunch in the Park' llegan a Tenerife

Una imagen de Brunch in the Park en Barcelona.

Una imagen de Brunch in the Park en Barcelona. E.D.

El festival de música electrónica Brunch in the Park hace aparición en Tenerife por primera vez con una fiesta que promete ser una fecha para no olvidar. La promotora barcelonesa de la que dependen estos encuentros y promotoras con gran experiencia en el Archipiélago han hecho posible que las Islas disfruten de este evento cultural y social que disfruta de un notable éxito en los últimos tiempos.

La apuesta forjada entre las promotoras proyecta que el festival tenga varias fechas al año en territorio canario. Brunch in the Park es el formato multitudinario de esta celebración que gira alrededor de la música electrónica y que actualmente triunfa en ciudades europeas referentes como Barcelona, Madrid o Lisboa. A lo largo de las últimas ediciones, estas fiestas han contado con la participación de artistas de la talla de Marco Carola, Amelie Lens o Paul Kalkbrenner. Todos estos encuentros han congregado a miles de personas en emplazamientos tan icónicos como Montjuic, en Barcelona, o el Parque Tierno Galván de Madrid.

Brunch in the Park nació en el año 2016 con la filosofía de ser un evento variado para un público que disfruta y entiende la mejor escena electrónica y con el propósito de convertir el aburrido domingo en el día más esperado de la semana. Pero Brunch no es un evento musical y de ocio cualquiera. Desde sus inicios, es una combinación que mezcla el disfrute durante el día con la mejor música electrónica, tanto de la mano de DJ de talla internacional como de artistas locales, en un entorno verde y natural que invita a disfrutar con una sensación de absoluta libertad creando un ambiente perfecto.

De este modo, los festivales se convierten en los lugares fantásticos para poder disfrutar con los amigos, pero además, Brunch cuenta un concepto añadido: los niños también pueden disfrutar de la cita gracias al conocido como Petit Brunch, un espacio del festival pensado para que mayores y pequeños puedan convivir en un mismo entorno disfrutando juntos y en el que también contarán con una zona de foodtrucks con una amplia variedad gastronómica.

Con todo, Brunch in the Park, además de música y ocio, promulga el lema Alegría y compromiso, que es el sello de esta marca que proyectará acciones concretas de comunidad, sostenibilidad e igualdad. La organización de este festival informará en las próximas semanas de la fecha y el enclave escogidos para dar el pistoletazo de salida a esta cita que promete viajar por todo el Archipiélago. También se desvelará el cartel con los primeros artistas que viajarán a las Islas.