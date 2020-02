El teatro Leal acoge hoy a la Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo

La Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo, la penúltima formación que se incorpora a la programación del 36º Festival Internacional de Música de Canarias, llevará su célebre virtuosismo a escenarios de seis islas del Archipiélago. Serán sus músicos los encargados de estrenar la obra encomendada a un compositor canario, en esta ocasión a Manuel Bonino, que se presenta con el título de Invocaciones. Bajo la dirección del maestro Juri Gilbo, interpretarán también Apolo Musageta (ballet), de Stravinsky, y L a muerte y la doncella, de Schubert, en la adaptación de Mahler para orquesta de cámara y cuerda.

Hoy, martes, a las 20:00 horas estarán en el teatro Leal de La Laguna y mañana, miércoles, en la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey, en La Gomera. La gira continuará el jueves en el Teatro Circo de Marte, en La Palma, el viernes en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y finalmente el sábado en el Teatro El Salinero de Lanzarote.

El autor y compositor de I nvocaciones, Manuel Bonino, señala que es una pieza relativamente breve, de 7 minutos, "que he querido fraccionar en tres partes. Una se llama Adoración, otra Letanía y la tercera Plegaria, cuyos títulos son una sugerencia para situar al oyente en el tipo de atmósfera que he dibujado para esta formación. Creo que una de las cosas bonitas de este encargo es la posibilidad de que se pueda escuchar en todo el Archipiélago lo que hacemos los compositores canarios a día de hoy. Espero que el público lo disfrute tanto como he disfrutado yo haciendo la obra".

Esta pieza la estrenará esta destacada formación que, con treinta años de trayectoria, la fundaron músicos del prestigioso Conservatorio Rimsky-Korsakov, embajadores del gran talento y el alto nivel musical de este país.