Maria Dueñas: "Me gusta recuperar a pequeñas mujeres, las que no pasarán a los libros de historia"

Arona se convertirá esta semana en la capital de las artes y las letras. La tercera edición de este encuentro cultural contará con la visita de la escritora María Dueñas, quien combina estos días el éxito de sus cuatro libros publicados con su próximo proyecto, que ya promete ser un éxito.

La escritora María Dueñas (Ciudad Real, 1964) despidió el año 2019 feliz por el éxito de su cuarta novela, Las hijas del capitán, en la que realiza un viaje al Nueva York de 1936 para narrar la historia de tres jóvenes españolas que luchan para encontrar su camino y que sirve también como tributo a todos aquellos valientes que se enfrentan a la aventura de la emigración. Inmersa ya en la escritura del que será su quinto libro, la autora hará un parón estos días para viajar a Tenerife, donde participará este jueves en la tercera edición del Arona de las Artes y las Letras.

La escritora se muestra "encantada" de visitar el Archipiélago, donde ya ha estado antes presentando sus novelas. "Me consta que tengo grandes lectores y que me reciben con mucho cariño", afirma la autora, quien añade que, "cuando surgió esta iniciativa, arropada por el periodista tinerfeño Juan Cruz, no lo pensé porque siendo un encuentro en el que él participa estará muy bien hecho y con profesionalidad". De este modo, afirma que disfrutará un viaje que le permitirá volver a sumergirse en las vidas de Las hijas del capitán.

¿Cómo se enfrenta a los encuentros con estudiantes que protagonizará en Arona esta semana?

La gente tan joven siempre es un reto para los escritores porque estamos acostumbrados a hablar ante un público adulto. Pero cuando hacemos cosas con gente más joven, la respuesta suele ser positiva. Además, mis libros cuentan con un contexto histórico importante que ellos pueden relacionar con lo que han estudiado en clase y eso permite que conecten más con estos encuentros. No es que sean los lectores que más siguen mis libros pero a veces hay alguien que ha leído alguna novela porque ha visto la adaptación de la serie de televisión y gracias a eso se percibe interés. Además, yo he sido profesora universitaria durante muchos años y ese bagaje pedagógico me permite hablarles en su idioma y ver hasta dónde se puede llegar con ellos, haciendo algo más que una presentación al uso. Porque no es lo mismo un público adulto, lector y que acude voluntariamente a estos encuentros que estos grupos que acuden a una actividad académica. Pero creo que pasaremos un rato agradable y seguro que conseguimos entusiasmarles un poco.

¿Es difícil despertar en los jóvenes la pasión por la lectura?

Las redes sociales lo complican todo un poco porque los jóvenes ahora tienen muchas distracciones a su alrededor, al alcance de la mano, y nunca mejor dicho porque se pasan el día con el teléfono en la mano. Las redes sociales les consumen media vida y conseguir que se aparten de internet es complicado; y que cojan un libro en papel es pedirles mucho. Sin embargo, en el mercado editorial parecía que el segmento de jóvenes estaba de capa caída hace unos años pero vamos encontrando estímulos para ellos, no solo en el ámbito de la novela sino también en la poesía. Este era un género muy olvidado y, gracias a poetas jóvenes que están en su misma dinámica y que son más actuales, se están volviendo a editar muchos libros de poesía. Hace unos años era algo que se daba por perdido pero no debemos perder la fe en que los jóvenes sigan leyendo. También es cierto que tenemos que evolucionar y adaptarnos a los gustos de los jóvenes. Pero hay que tener una mirada optimista.

Matiza la necesidad de que cojan "un libro en papel". ¿No le gustan los libros digitales?

Creo que son un adelanto porque todo lo que sea un soporte para que la literatura siga expandiéndose y llegando a los lectores será bienvenido. Además, esa visión apocalíptica que había hace diez años, cuando parecía que la llegada del libro electrónico iba a terminar con el libro en papel, no ha sucedido. Ahora se ha estabilizado la venta del libro digital y el libro en papel permanece, y es verdad que no estamos ante los datos de antes pero no solo se debe a las publicaciones digitales, sino también a la gran cantidad de series, que quitan tiempo a la gente para la lectura, y a la llegada de las redes sociales. Son muchas circunstancias pero está claro que el libro en papel no muere. Hace una década había gente reconocida en el sector que anunciaba la muerte del libro en papel pero por fortuna no ha sido así. El libro sigue vivo, enriqueciéndonos y combina con el soporte digital.

Y usted, ¿es más de libro en papel o digital?

Siempre que puedo leo en papel, porque me gusta más, pero hay veces en las que necesitas hacerte con algo rápidamente, y descargarlo a golpe de click es una maravilla. Yo uso las publicaciones digitales mucho mientras estoy escribiendo porque me tengo que documentar y con ellas no tengo que salir del ordenador en el que estoy escribiendo. Es una ventaja y trae cosas positivas pero cuando me relajo prefiero el libro de siempre.

También hay que pensar que firmar un autógrafo en un libro electrónico es complicado.

Es verdad. A veces los lectores nos frustran un poco porque se acercan tras las presentaciones de libros y me piden que les firme en un trozo de papel para guardarlo de recuerdo. Así es complicado, pero lo importante del libro es lo que hay dentro, no la firma.

Comentaba que la adaptación a la pequeña pantalla de sus novelas ha ayudado a darlas a conocer. ¿Ha cambiando en algo su forma de enfrentarse a la página en blanco después de ver sus historias como una serie?

Estoy encantada con las adaptaciones. Es bueno para todos, para los libros y para el sector de la televisión. Con El tiempo entre costuras tuve una experiencia magnífica y le dio una dimensión al libro totalmente nueva. Cuando se estrenó la serie habían pasado casi tres años desde la publicación, que había funcionado de maravilla, pero la serie contribuyó a ganar más lectores y a tener una proyección más internacional. Ahora, en diciembre, terminó el rodaje de La templanza, mi tercera novela, que se rodó con la misma productora que El tiempo entre costuras, así que creo que tenemos garantizado un producto muy atractivo. En los dos casos ha sido una experiencia muy buena pero no escribo pensando en la adaptación cinematográfica sino pensando que tengo entre las manos una novela, nada más. Es verdad que por mi estilo histórico y el tipo de atmósfera, los libros se prestan a ser trasladados al lenguaje audiovisual. En ese sentido, supongo que seguiremos por el mismo camino con las novelas sucesivas.

¿Y ya hay una próxima novela en proyecto?

Estoy trabajando ya pero no puedo contar nada porque está todo en bruto. Espero que la podamos tener en las librerías el próximo año y espero que vuelva a gustar porque desde luego yo estoy disfrutando mucho escribiéndola. Y creo que eso es muy importante: si yo disfruto, los lectores disfrutan. Sí yo bajo la guardia, ahí nos arriesgamos más.

Para su última novela viajó a Nueva York para documentarse. ¿Es algo que siempre hace cuando comienza a escribir?

Sí, lo hago siempre. Aunque normalmente acudo a escenarios que ya conozco, a lugares que me resultan atractivos por alguna razón o con los que tengo algún tipo de vinculación. En El tiempo entre costuras, Marruecos era la tierra de mi familia. En Misión olvido, traté las universidades de Estados Unidos, los campus y el departamento de español porque yo he vivido esa vida; en La templanza hablo de Jerez, de Cádiz y de México porque son lugares que me fascinan y porque los conozco bien. En el caso de mi última novela, he ido a Nueva York muchas veces. Ya conocía la ciudad pero a lo largo de la escritura viajé constantemente porque la historia tiene una perspectiva hacia el pasado y lo que puedes encontrar ahora no es lo que había antes. Necesitaba utilizar otro tipo de fuentes documentales para reconstruir ese tiempo pretérito perdido. Pero, aún así, a mí me gusta pisar esos lugares porque siempre encuentras algo y queda algún vestigio de lo que hubo. De alguna manera, pisar los territorios en los que después voy a situar a mis personajes me da seguridad a la hora de escribir.

¿Y para su próximo proyecto ha tenido que viajar ya?

Ya conozco los sitios. Alguno de ellos además lo visito con frecuencia por lo que me moveré por territorios que me son muy familiares.

¿Qué tiene el tiempo pretérito que llama tanto la atención de escritores y lectores?

Hay mucho del pasado que está por explorar. Son cosas que sabemos que han existido pero no hemos indagado y precisamente lo que me mueve es mi propia curiosidad. En el caso mi última novela, por ejemplo, sabía que había habido muchos españoles en Estados Unidos pero desconocía hasta qué punto: cuántos inmigrantes había, a qué se dedicaban, qué fue de sus vidas después? Me seduce mucho explorar esos momentos de esas coyunturas históricas. Yo soy la primera que disfruta haciéndolo y además me parece que son historias dignas de ser contadas y compartidas. Y la documentación es muy importante por eso, porque descubro cosas que desconocía y mundos en los que hay que indagar más. Para mí es un placer poder hacerlo como autora y a los lectores también les gusta.

Y, además, todas sus novelas cuentan la historia de mujeres.

Las mujeres hemos sido las grandes olvidadas de la historia, de la literatura y de casi todo. Las mujeres han estado normalmente recluidas en un entorno familiar y doméstico y muy pocas veces se les ha reconocido el papel fundamental que tuvieron en las historias, tanto grandes como pequeñas. Porque tampoco hace falta que sean grandes mujeres, con un nombre oficial en la historia. Las mujeres pequeñitas, como las que salen en mis novelas, que nunca pasarían a los libros de historia, con su coraje y trabajo y con sus pequeñas y grandes ambiciones también han construido el mundo que conocemos hoy en día y por eso a mí me gusta recuperarlas y darles su valía; sacarlas a la luz para recordarnos que también forman una parte importante en la construcción del mundo en el que vivimos hoy.

Son mujeres que además se encuentran y comparten protagonismo con grandes personajes de la historia que existieron de verdad y a los que le gusta darles voz en sus novelas.

Los personajes a los que yo acudo para después insertarlos en mis novelas son gente muy carismática, elegante y atractiva por cosas que en realidad han quedado en el olvido. En Las hijas del capitán hablo del que pudo haber sido Alfonso XIV de España y que nunca llegó a reinar. Me parece una historia desconocida y que trato con todo el rigor del mundo porque lo sitúo en un lugar en el que realmente estuvo durante esos años en concreto. No utilizo los personajes reales para convertirlos en personajes de ficción y hacer con ellos lo que quiera. Los manejo un poquito a mi antojo, pero soy muy respetuosa con quienes fueron. Para mí es muy entretenido hacerlo porque me parece apasionante arrojarles luz.

¿Cómo se vive sabiendo que es una de las escritoras más leídas del planeta?

Yo lo olvido, y no me cuesta ningún trabajo hacerlo. Cuando estoy escribiendo una novela nueva aparco la anterior. A veces me cuesta incluso volver a ellas, como ahora cuando viaje a Tenerife para hablar de Las hijas del capitán. Tendré que hacer un ejercicio mental porque es como si cada novela nueva se colara en mi cerebro dejando a un lado la anterior. Así que, cuando me siento a escribir, hago una inmersión en la historia nueva y me olvido de las demás. Tampoco me dejo impresionar pensando en si va a tener más éxito que la anterior. Yo lo hago lo mejor que puedo, tratando de sacar lo mejor de mí.

Tras tantos años inmersa en la vida académica, ¿con que etapa se queda, con esa o con la actual como escritora?

Tuve una etapa como profesora de universidad en la que aprendí y disfruté muchísimo y ese bagaje lo he traslado totalmente a mi carrera como escritora. Muchas de las estrategias y de las técnicas de trabajo que empleaba antes son las que utilizo ahora. Ahora es otra etapa y la verdad que estoy encantada.

¿Qué novela está leyendo ahora y recomendaría a sus lectores?

Ahora mismo estoy leyendo cosas vinculadas a mi nueva novela. Pero en Navidad aproveché para leer el ganador y el finalista del Premio Planeta, Terra Alta, de Javier Cercas; y Alegría, de Manuel Vilas. Me han parecido fantásticas las dos, son diferentes entre sí, pero me han gustado mucho. Son dos grandes escritores que han escrito dos grandes novelas.