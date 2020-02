África y la inmigración toman el control de la agenda de este lunes en Guía de Isora

Secuencia de 'A story from Africa', de Billy Woodberry.

Secuencia de 'A story from Africa', de Billy Woodberry. E.D.

MiradasDoc celebra hoy la tercera jornada de la sección oficial del Festival Internacional de Cine Documental a la que se suma la apertura del Market con el inicio de los talleres formativos. En la mayoría de las proyecciones que se podrán ver este lunes, África y la inmigración, centran los diferentes argumentos.

Los directores Adriá Guardiola ( Under pixel), Billy Woodberry ( A story from Africa), Elina Chawed ( Les voix du dedans) y Lucie Martin ( Demeure) estarán en la sala 1 del Auditorio de Guía de Isora donde, al término de las proyecciones de sus respectivas películas, conversarán y reflexionarán sobre ellas con el público asistente. El resto de películas que se proyectarán son: en Sala 1 Koniec Sezonu, Carelia: internacional con monumentos, African Mirror, Notre territorio, Synek y Demeure. En la sala 2, Century of smoke y Les lunes rousses. También en esta sala, se mostrará A Volta ao mundo cuando tinhas 30 anos, que forma parte de la Muestra 2018 de la sección informativa.

En relación a la formación, se trata de una sección del Festival junto a las proyecciones y el mercado que aspira a abarcar de manera integral a la ciudadanía. Mañana lunes comienza la formación de públicos con EnseñanDoc, un docufórum en el que participan estudiantes de Secundaria y del último ciclo de Primaria. En esta ocasión, se trabajará con dos cortometrajes. Makun (no llores)- Dibujos en un CIE de Emilio Martí López que narra varias historias de sueños y pesadillas, viajes peligrosos y el encierro en Centros de Internamiento al llegar a Europa y A story from Africa, de Billy Woodberry. El taller contará con la presencia de Thimbo Samb, actor, activista y youtuber que participa en la primera, así como del propio director del segundo corto.