Polo Ortí estrena su nuevo grupo en el arranque de Pasionari@s

Polo Ortí estrena esta noche, a partir de las 20:00 horas, su nueva apuesta musical: OMN. El reputado pianista tinerfeño se ha unido a otros dos intérpretes para crear un nuevo proyecto con el que estrenarán la programación de uno de los ciclos musicales con más tradición en las Islas, el Pasionari@s de CajaCanarias.

Todos los recitales incluidos en el programa, que se puede consultar en www.cajacanarias.com, comenzarán a la misma hora en la sede central de la entidad bancaria. Las entradas se pueden adquirir, también, a través de esta página web. El precio de las localidades para el recital de esta noche es de ocho euros. En el resto las entradas costarán 12 euros.

OMN es el resultado de la unión de las siglas de los apellidos de los componentes de este nuevo proyecto musical: Polo Ortí, Sergio Martínez y Federico Nathan. "Ha sido una coincidencia", reconoció Ortí. Una feliz casualidad que ha hecho que "esta palabra mágica" haya sido la escogida para denominar un proyecto que al pianista le hace especial ilusión. Además, continuó explicando, "pensamos que quedaba simpático. La música siempre puede ser una ayuda para que la gente se sienta mejor, al menos por un ratito. Así que nos pareció bien llamarnos así, además mi mujer es profesora de yoga".

OMN nace, además, de otro feliz encuentro, el que ha llevado a estos tres músicos a dar clases en la Berklee College of Music de Valencia. Nathan es violinista y Martínez se hace cargo de la percusión. "Nos conocemos de Berklee aunque a Sergio, el percusionista, lo vi por primera vez en un homenaje que se hizo a José Antonio Ramos hace ya muchos años en Las Palmas. Federico Nathan es profesor también", precisó el pianista tinerfeño. Tras verse tocar y enamorarse mutuamente de su estilo y capacidades, decidieron crear un grupo que se pondrá de largo esta noche por primera vez en el salón de actos de CajaCanarias. "Esto es gracias a Berklee", insistió.

Es necesario recordar que el centro valenciano donde los tres músicos imparten clase es el campus español de la universidad privada de música más grande y famosa del mundo. Fundada en 1945 en Boston, es conocida por sus estudios de jazz y música moderna. Según presumen, sus alumnos han ganado un total de 294 premios Grammy, más que cualquier otra universidad, además de otros 95 Grammy latinos.

La enseñanza es, por lo tanto, parte importante en el origen y desarrollo de OMN. Estar en permanente contacto con jóvenes creadores es una oportunidad de vivir cosas nuevas, de experimentar y estar en continuo aprendizaje. "Es maravilloso trabajar dando clases de música porque, por un lado, motivas a gente joven que está tratando de descubrir cosas distintas. Al mismo tiempo, tú vas aprendiendo asuntos que van saliendo. Esto está en constante evolución y los alumnos que vienen aquí son de una calidad enorme, no solo musical sino también humana", reflexionó.

Esa pasión, el entusiasmo de los más jóvenes, son contagiosos. Sobre todo para personas que están dedicados a hacer lo que realmente les gusta, como los componentes de OMN. Profesores "motivados y agradecidos", los tres músicos han decidido transmitir su creatividad en este nuevo proyecto. Cada uno aporta algo.

"Son músicos con sello propio", aseguró Ortí sobre sus compañeros de escenario. El violinista uruguayo, comentó, "lleva toda la vida estudiando, estudió música clásica y hace colaboraciones por todo el mundo. Tiene una forma de tocar propia, es capaz de improvisar y de leer música clásica, de todo", describió el tinerfeño. "Es un músico completo", añadió.

Con idénticos elogios se refirió al percusionista que le acompaña, Sergio Martínez. De hecho, este intérprete se encuentra ahora mismo de gira con el norteamericano Al Di Meola, uno de los grandes representantes internacionales de la fusión jazzística. "Se aprendió al repertorio de Meola mientras estaba trabajando, oyendo únicamente la música porque ni le mandaron las partituras", destacó con asombro. Sobre Martínez, Ortí valora especialmente su creatividad y versatilidad. "Tiene una variedad tremenda de ritmos y un cajón especialmente diseñado para él. Trabaja muchos tipos diferentes de sonidos", dijo.

Por este motivo, porque es producto directo de las personalidades musicales de sus tres componentes, OMN es una propuesta que combina jazz, flamenco y música popular contemporánea. El repertorio que mostrarán esta noche incluye composiciones propias y alguna que otra versión con nuevos arreglos adaptados a las características específicas de la formación.

El estreno de esta noche no será, confían los músicos, la única oportunidad de verlos y escucharlos juntos sobre un escenario. Su intención es continuar ofreciendo nuevos recitales, aunque todavía no hay nada cerrado. "Sabemos que van a salir más. Lo que hemos decidido es que, salgan o no salgan inmediatamente más conciertos, queremos seguir viéndonos cada diez o quince días para aportar temas nuevos, ensayar y estar en forma. Nos gusta mucho lo que estamos haciendo ahora", aseguró.

Mientras planea un futuro inmediato dedicado a explorar este trío musical, Ortí continúa con su labor docente y sus otros grupos. Además del Polo Ortí Group, con el que le se ha podido escuchar recientemente en el Festival de Jazz, se ha prestado a colaborar con otra formación: ACT.

Son, también, alumnos egresados de Berklee y en breve actuará con ellos en el Palau de la Música. "Uno intenta abrirse a la gente que te gusta cómo toca y con la que congenias bien como persona", sentenció.