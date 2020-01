Rosalía entra en el selecto club de artistas españoles con un Grammy

Javier Herrero

Madrid

Con su premio al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo, Rosalía Vila se convirtió la madrugada de ayer en la última música que ingresa en el pequeño y exclusivo club de artistas españoles distinguidos con un Grammy.

Hasta el galardón conseguido por la catalana, solo nueve de los miles de gramófonos dorados concedidos desde la primera ceremonia de entrega en 1959 han ido a parar a manos patrias, pocas manos en realidad, pues tanto Plácido Domingo como Alejandro Sanz se han hecho acreedores del mismo en varias ocasiones.

El exdirector general de la Ópera de Los Ángeles fue de hecho el primer español en recibir un Grammy, pero no en alguna de las categorías correspondientes a la música clásica. En realidad, lo recibió en 1985 por el disco Siempre en mi corazón / Always In My Heart, considerado el mejor álbum de pop latino.

Volvería a acariciar las formas del premio en 1991, esta vez de forma compartida junto a José Carreras y Luciano Pavarotti gracias a la consideración que recibió Carreras Domingo Pavarotti In Concert como "mejor actuación de música clásica".

Los Tres Tenores volverían a estar nominados solo cuatro años después por el "mejor disco de pop vocal", The Three Tenors In Concert 1994, en una colaboración que incluía además a Zubin Mehta, aunque en aquella ocasión el premio fue para Longing In Their Hears de Bonnie Raitt.

Con dos Grammy más, cuatro en total, Alejandro Sanz es el español con más premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. En todos los casos lo recibió en la categoría de "mejor álbum latino de pop": en 2004 por No es lo mismo, en 2008 por El tren de los momentos (imponiéndose a su amigo Miguel Bosé con Papito), en 2011 por Paraíso Express y ayer consiguió el último por #ElDisco.

Solo una vez se le escapó la victoria estando nominado. Fue en 2016, cuando se postulaba en su categoría predilecta con su disco Sirope frente al también español Pablo Alborán, que aspiraba por primera vez al gramófono con Terral. El ganador fue Ricky Martin con A quien quiera escuchar.

Curiosamente, dos miembros de una misma familia han alimentado el orgullo patrio en la historia de los Grammy: Julio Iglesias fue el segundo español en recibirlo en 1988 por Un hombre solo; casi una década después, en 1997, la misma distinción la recibió su hijo Enrique por Enrique Iglesias.

La categoría de "mejor álbum latino de pop" en la que ellos dejaron impreso sus nombres se ha mostrado como el terreno mejor abonado para las victorias nacionales, pues también fue la candidatura que materializaron La Quinta Estación en 2010 por el disco " Sin frenos".

Ahí acaban las distinciones doradas para los artistas de este país, aunque unos cuantos más han estado cerca de conseguirlo. Es el caso de Enrique Iglesias, que podría haber conseguido su segundo galardón en 2001 por la canción " Be With You", nominada a "mejor grabación dance", o Alborán, que volvió a tantear la victoria el pasado año con " Prometo". Es también el caso de dos de los más grandes guitarristas flamencos: así, Paco de Lucía fue nominado por "Cositas buenas" (2005) al "mejor disco contemporáneo de músicas del mundo", mientras que Vicente Amigo lo hizo en 2018 con "Memoria de los sentidos".