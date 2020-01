Volcan Fest apuesta por el rock menos escuchado en Tenerife

Cinco grupos, cuatro peninsulares y uno canario, serán los protagonistas de la primera edición del Volcano Fest que se celebrará hoy, desde las 19:00 hasta las 01:00 horas, en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna. La entrada cuesta 13 euros.

Este iniciativa surge con ansias de intentar difundir la amplia variedad de rock existente en el mercado que no se oferta generalmente en Tenerife, sobre todo los que no hayan actuado nunca en la isla, según aseguró Maico Delgado, uno de los miembros de la promotora Planet Caravan.

"El tipo de música que queremos traer es básicamente cualquier tipo de rock, no le queremos poner etiquetas, pero puede ser thrash metal, post rock, rock acústico o grunch, entre todas esas vertientes. La idea es conseguir congregar en un mismo festival estilos que no son muy frecuentes y comunes en esta isla. En próximas ediciones, si todo va bien y va germinado la idea, cada año irá creciendo un poco".

El artífice de esta neófita experiencia, que nace con la intención de tener continuidad si cala entre los amantes del rock en la isla, anunció que los conjuntos participantes en este evento son Blaze Out, Syberia, Bones of Minerva, Otus y los canarios Cooper.

El cuarteto barcelonés Blaze Out, que vendrá por primera vez a Canarias para compartir su directo teñido de thrash metal, está conformado por Gerard Rigau (guitara y voz), David Lleo (guitarra), Carles Comas (bajo) y José Manuel Morales (batería). Presentarán las canciones de su último disco, Instinct.

Syberia, también procedente de la Ciudad Condal, vuelve a la isla, donde ya actuó en 2017, pero lo hace con un nuevo bajista, Qim Torres, al que acompañarán Óscar y Jordi a las guitarras y Óscar a la batería. Esta banda, cuyo estilo se inscribe en el post rock instrumental, interpretará los temas de su recientra trabajo titulado Seeds of Change.

El cuarteto femenino madrileño Bones of Minerva recala porprimera vez en la isla de la mano de Volcano Fest tras su visita a Gran Canaria. Esta formado por Ruth (guitarra), Cloé (bajo), Blue (voz) y Nerea (batería). Su música está ubicada en el metal pero su punto fuerte es la posibilidad de poder abrazar diferentes estilos sin sentir la necesidad de tener que encajar en uno solo de ellos.

También procede de Madrid Otus y es desconocido en las islas Juan Carlos Domínguez, guitarra electroacústica y voz de Aathama, con su propuesta titulada Ephemeral, un rock folk mas bien ambiental con efectos producidos con una mesa de sonido que le concede diferentes ritmos. El disco está dedicado íntegramente a su padre y a sus últimos días de vida, tras padecer una dura enfermedad.

Por último, los tinerfeños Copper, formado el año pasado, ha recogido diferentes influencias de la escena del rock en los 90, con una apuesta musical basada sobre todo en cortes enérgicos de grunge, metal y stoner rock.

Está integrada por Rodrigo Lombardo ( guitarra), Miguel Herrera ( bajo), Cas Amador (batería) y Jonathan Guttmann (cantante). Todos ellos han pertenecido a proyectos como TheMistake, 466/64 o Chuwacca. En enero de 2020 editaron su primer EP Epiphany. Hoy suben juntos al escenario por primera vez con esta banda.

"Son formaciones que conocemos porque las hemos visto en otros festivales. La idea es que dominen las propuestas peninsulares, pero también queremos meter a gente de aquí que no estén muy choteadas. Si todo sale bien, en próximas ediciones nos gustaría traer a grupos del extranjero, e incluso celebrar el festival en varias jornadas, aunque depende también de si conseguimos patrocinadores y alguna ayuda institucional, aunque este año no hemos solicitado ningún apoyo oficial".