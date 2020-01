La tinerfeña Rebeca White gana el Premio Anuaria al mejor cartel

La tinerfeña Rebeca White obtuvo recientemente el Premio Oro Nacional de Diseño al mejor cartel en el marco de los Premios Diseño Gráfico Anuaria (Graphic design awards de Veredictas excellence standards). La joven ha sido reconocida gracias al diseño de la imagen que realizó el pasado año para el VI Congreso Nacional de Patología Bio-Psicosocial Sinapsis, con un trabajo inspirado en la Escuela Bauhaus, que celebra además su primer centenario desde su creación. Este es uno de los máximos reconocimientos que otorgan estos premios del diseño gráfico, los más destacados de España. La gala de entrega de los galardones tendrá lugar en Barcelona a final del próximo mes de febrero.

La tinerfeña Rebeca Pérez de la Rosa, de 33 años, es la joven que está detrás del proyecto Rebeca White. Hasta hace un tiempo trabajaba en una empresa de publicidad pero ahora ha creado en Tenerife su propio proyecto de manera autónoma. Y no ha podido comenzar de mejor forma. Además, aunque está dando los primeros pasos con esta empresa, ya cuenta con clientes fijos, tanto de la Isla como de la Península. La joven estudió un ciclo superior de Gráfica Publicitaria en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife y, además, cuenta con un grado de Diseño en la Universidad de La Laguna. Además, es miembro de la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias.

La canaria se presentó a los Premios Anuaria como una forma de que se reconociera su trabajo pero, sobre todo, para dar a conocer la labor que hace y la aventura empresarial que acaba de iniciar y, por ello, se muestra totalmente agradecida por este galardón. Los Premios Anuaria cuentan ya con 26 ediciones a sus espaldas y son los galardones de diseño gráfico más reconocidos de España, no subvencionados por la administración y con más soporte del sector. Reconocen diferentes facetas del diseño gráfico como el mejor anuncio en prensa, la mejor campaña de publicidad comercial o la mejor campaña de interés social. "Decidí presentarme porque era una oportunidad perfecta para dar a conocer mi marca y lanzar mi proyecto. La verdad es que me pareció un oportunidad perfecta", relata la joven premiada.

En concreto, el proyecto Sinapsis es el diseño de la campaña de este VI Congreso Nacional de Patología Psico-Social, un encargo realizado por la Asociación San Miguel Adicciones, precisamente el trabajo con el que la tinerfeña comenzó su empresa como Rebeca White. "Con este encargo, queríamos romper con lo que se había hecho hasta el momento, en busca de una imagen más conceptual, más madura y con más fuerza", relata la tinerfeña, quien de este modo quería reflejar "el avance que ha tenido este congreso desde sus inicios hasta la actualidad".

Esta sexta edición del congreso coincidió con la celebración del centenario de la Escuela Bauhaus. La tinerfeña recuerda que "fue una escuela muy importante en el mundo de la arquitectura, el diseño y la artesanía que se cerró a la fuerza por el partido nazi. Quise hacer un reconocimiento a través de la imagen del congreso, utilizando el estilo bautizado como bauhaus, que se caracteriza por sus formas geométricas limpias, los colores rojos, azules y negros y las líneas diagonales". Fue de este modo como profesional quiso transmitir el lema de esta última edición del congreso: El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad.

La diseñadora gráfica destaca "el buen recibimiento" del que disfrutó desde el comienzo de la colaboración por parte de la asociación que la había contratado. Además, destaca que "fue un proyecto que cogí con unas ganas y una ilusión tremendas porque era el comienzo de una nueva etapa profesional para mí, el primer proyecto del que me encargué yo del todo". De este modo, recuerda que ella misma se encargó de la construcción de la marca, así como de la línea gráfica, la cartelería o la creación de la página web, entre otros aspectos. "Era un proyecto de un congreso nacional que me iba a dar mucha visibilidad por lo que se ha convertido en lo más especial que me ha pasado en mi trayectoria profesional", concluye la joven diseñadora tinerfeña.

Rebeca White sabe que trabajar de manera autónoma "es muy duro porque supone mucho trabajo, más aún cuando estoy yo sola en este proyecto, pero este reconocimiento supone un importante empujón para poder seguir adelante", afirma la diseñadora gráfica quien destaca además que "este premio permite que mi trabajo se visibilice, tanto en las Islas como fuera de Canarias, y me genere más oportunidades".