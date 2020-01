Risas, equívocos y enredos con El Eunuco en el Teatro Leal

Nueve personajes enloquecidos por el amor, el dinero, la pasión, el orgullo, los celos y los equívocos unen el teatro clásico grecolatino, una época diferente a la actual, con los problemas y equívocos de la época actual.

Diferentes en las formas, pero no en el fondo haciendo el tránsito entre siglos que separa la esclavitud y las cortesanas con el mundo ultraconectado. El fondo en ambas épocas es el mismo, los sentimientos y lo que nos hace humanos, con equívocos de el enredo en Atenas de un joven fogoso con las hormonas alborotadas. Se enamora de una esclava. La esclava, lo es de una cortesana. La cortesana tiene un amante. El amante es el hermano mayor del joven fogoso, que quiere hacerle un regalo. A la cortesana. Por eso, le compra un eunuco. Pero aún no se lo ha dado. El joven se entera. De lo del regalo, de lo del eunuco. Y, como acceder a la casa de la cortesana para poder enamorar a la esclava, tarea fácil no es, decide suplantarlo, reemplazarlo. Al eunuco.

El elenco de actores está formado por Kike Pérez, Mingo Ruano, Mari Carmén Sánchez, Jabicombé, Víctor Formoso, Maykol Hernández, Saray Castro, Thania Gil y Efraín Martín. Las historias de sus personajes se entrecruzan en un montaje que transita sin rubor por el teatro clásico grecolatino y el musical, la comedia de situación y el vaudeville. Nueve personajes, otras tantas historias y un ritmo endiablado en lo que pretende ser y será toda una esta de principio a fin.

El Eunuco, de Terencio se representa este sábado en funciones a las 11:00, 13:00 y 20:00 horas. Una versión divertida, trepidante y felizmente libre de Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez adaptada y dirigida por Mingo Ruano para Canarias.