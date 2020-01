Danny García: "Sin Brian Jones, The Rolling Stones no existiría"

Danny García es el director de la película 'Rolling Stones: Life and Death of Brian Jones', que se estrenó en España, tras su paso por Londres, en el marco del 13º Festival Dock of The Bay, que se celebró hasta el pasado 18 de enero en San Sebastián. El filme revela cuál fue la verdadera causa que provocó la muerte de Brian Jones, miembro del macabro Club de los 27 y fundador de la mítica banda de rock The Rolling Stones, además de artífice de verdaderos himnos musicales como los titulados 'Satisfaction', 'Jumping Jack Flash' o 'Sympathy for the Devil'.

¿Qué le sedujo para adentrarse en el rodaje de la película Rolling Stones: Life and Death of Brian Jones ?

Se han cumplido 50 años de su muerte. Desde que era muy pequeño siempre me ha interesado The Rolling Stones. Brian Jones es un personaje muy importante en su historia y ha sido olvidado, gracias a que los Stones se han encargado de que se olvidara su figura. Ahora poca gente sabe quién es Brian Jones, pero sin él, The Rolling Stones no existiría. Hay que reivindicarlo.

¿Brian Jones fue fundador y líder original de The Rolling Stones?

Sí, él fue el que empezó la banda. Fue el precursor de la banda más grande de la historia de la música. Fue el primer rock star británico. Tenía el look más estrambótico, era un icono de la cultura popular. Los músicos más importantes como Bob Dylan o Jimmy Hendrix, gravitaban hacia él.

¿Es verdad que Brian Jones escribió canciones de The Rolling Stones que nunca vieron la luz?

Mick Jagger y Keith Richards querían ser como el tándem Lennon- McCartney, un pacto indivisible de compositores. Paint It, Black, tiene crédito actualmente de Brian Jones, pero en su momento no lo tuvo. Sin embargo, otras canciones en las que intervino siguen sin reconocerlo como es el caso de Under my Thomb. La razón hay que buscarla en que él mismo no se preocupaba mucho por incluir su nombre, aparte de que Jagger-Richards querían que permaneciera en la sombra.

Fue expulsado de The Rolling Stones por drogadicto en 1969.

Sí, aunque hay que aclarar que lo que tomaba eran drogas farmacéuticas que eran prescritas por su médico. Eso, sí, abusaba de ellas. Brian Jones, después de ser arrestado dos veces se va a vivir a una granja, que es donde muere. En esos últimos meses deja de ir a los ensayos con el grupo. Apenas colabora con el álbum Let It Bleed y es sustituido por Mick Taylor.

¿Su muerte fue un accidente?

La respuesta a esa pregunta se desvela en la película. El espectador podrá saber cómo murió. El sistema empleó su muerte como una campaña en contra de las drogas para dar un toque de atención a la juventud.

¿Cómo afectó su fallecimiento a los componentes de The Rolling Stones?

A pesar de que ya no estaba en el grupo produjo un shock en el seno de la banda. Keith Richards no era gran amigo suyo, ya que le había birlado la novia. Su mejor amigo era Bill Wyman, que es el único que sigue defendiéndolo hoy.

¿Cómo seleccionó a los entrevistados del documental?

Necesitaba hablar con tanta gente como fuera posible. Intervienen personas que trabajaron con Brian Jones, con gente que convivió y se acostó con él.

¿Dónde encontró el material de archivo?

Desde compañías como Getty Images a particulares. Encontré grabaciones inéditas de él, cuando solo tiene 17 años, en un barco. Hay mucho material inédito.

Brian Jones es integrante del denominado Club de los 27: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison o Kurt Cobain. ¿Qué piensa de este macabro club?

Es un putada que gente con tanto talento se vaya tan pronto. Él no fue el primero de este maldito club, sino que lo fue Robert Johnson, el cantante de blues, que tanta influencia tuvo en The Roling Stones.

¿Dónde está enterrado Brian Jones?

En su ciudad natal, Cheltenham, Inglaterra. En su epitafio solo figura la leyenda: En afectuoso recuerdo de Brian Jones.

¿Por qué cree que The Rolling Stones son una banda tan longeva?

Han estado a punto de separarse en varias ocasiones, sobre todo, en los 80. Sin embargo, son un negocio muy rentable.

En Sad Vacation, exploraba la relación entre Sid Vicious y Nancy Spungen. ¿Por qué este interés por estrellas del rock muertas en extrañas circunstancias?

No lo sé. Supongo que porque soy macabro [se ríe]. Me interesan mucho los iconos que adoraba de adolescente: The Clash, Sex Pistols? Toda la información que he ido reuniendo durante tantos años la estoy empleando en rodar documentales. Por lo menos, que las nuevas generaciones sepan de dónde viene lo de la camisas de Los Ramones o lo de llevar chupas.

Después de The Dock of the Bay, dónde se podrá ver la película.

En muchos países. Acabo de estar en Londres y este año se podrá ver en una docena de ciudades de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Holanda, Noruega, Alemania, Argentina o Brasil. Está teniendo muy buena acogida.