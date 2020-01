"Mis dos espectáculos más exitosos los escribí en Tenerife"

Recién establecido en la isla de Tenerife en el año 2005, el dramaturgo londinense Peter Quilter apuntaló el texto de su obra más exitosa en Tacoronte, titulada End of the Rainbow y basada en el ocaso de la mítica actriz Judy Garland. Este espectáculo-musical deslumbró en su estreno mundial en la Sydney Opera House (Australia) y en el West End de Londres y, desde entonces, no ha dejado de representarse en teatros de todo el mundo, toda vez que este año culmina su salto a la gran pantalla bajo el título Judy, dirigida por Rupert Goold y protagonizada por Renée Zellweger, ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz por su papel como Judy Garland. La actriz también está nominada en esta categoría en la próxima edición de los Premios Oscar, con una segunda candidatura para el filme a Mejor Maquillaje. Entre tanto, las obras de Quilter han sido traducidas a 27 idiomas y representadas en más de 40 países.

¿Cómo surgió la idea de la obra biográfica End of the Rainbow, su gran éxito internacional, en que se basa la película Judy?

Sencillamente, pensé que era una historia increíble: esta gran estrella de Hollywood se enfrenta a tener que dar una serie de conciertos en Londres hundida en la quiebra económica, pero también en plena adicción a las drogas, con una voz que languidece y un nuevo prometido muy poco apropiado para ella. Por tanto, esta obra me permitía combinar el drama de su vida con las maravillosas canciones que hizo famosas y, para mí, era una historia muy cautivadora y convincente que contar. Recuerdo que, al principio, la gente me decía que nadie se interesaría por una obra sobre Judy Garland, pero cosechó un gran éxito en su premiere mundial en Sydney y nunca ha dejado de representarse desde entonces. Creo que los productores subestimaron el amor y la fascinación que el público de todo el mundo siente por Judy Garland.

Una vez que Hollywood adquiere los derechos para su adaptación cinematográfica, ¿cuál fue su grado de implicación en el rodaje de Judy?

Yo decidí desde el principio que no escribiría el guión de la película, lo cual significaba que no estaría muy involucrado de forma estrecha en el proyecto. Creo que tienes que dejar volar tu trabajo y permitir que otras personas hagan lo que quieran con él. Además, en el cine es difícil mantener el control creativo de tu trabajo y me resulta muy desgarrador también porque los directores de cine siempre quieren realizar grandes cambios. Por lo tanto, decidí alejarme del proyecto y observar todo lo que sucedía desde cierta distancia, de modo que, mientras el equipo rodaba la película entre Los Ángeles y Londres, yo estaba en Puerto de la Cruz paseando a mis perros, bebiendo barraquitos y contemplando el mar. Y hoy sigo creyendo que tomé la decisión correcta.

¿Hasta qué punto supone el estreno de Judy un nuevo espaldarazo a su carrera teatral?

El día después de su estreno oficial me ofrecieron cinco nuevas grandes producciones de End of the Rainbow. Yo ya cuento con una importante carrera internacional con obras en exhibición en más de 40 países, pero lo que ha hecho la película es animar a los productores a montar producciones aún más grandes del espectáculo. Por ejemplo, End of the Rainbow se representará ahora en las salas principales de Brasil, Canadá, Bélgica u Holanda, entre otros países. Además, estamos negociando una nueva producción en el West End de Londres y no creo que esto hubiera sucedido sin la película. Por tanto, Judy ha sido un verdadero acicate.

La interpretación de Renée Zellweger como Judy Garland, galardonada con el Globo de Oro a la Mejor Actriz, enfila los Oscar como una de las favoritas. ¿Cómo describiría su trabajo?

La interpretación de Renée Zellweger es increíble porque no intenta imitar a Judy, sino que capta su esencia, su corazón y su alma para ser Judy. También canta las canciones de manera muy hermosa e, incluso, ya se ha publicado un álbum que recoge todas estas canciones. Pero lo que encuentro más interesante es que, cuando la conocí, descubrí que es completamente diferente, en todos los sentidos, a la persona que ves en la gran pantalla. Y luego ves las películas de Bridget Jones y vuelve a ser completamente diferente de nuevo, lo cual demuestra la tremenda actriz que es. Además, en la vida real, ella es absolutamente encantadora, amable y amistosa, siempre sonriente.

También ha escrito la comedia teatral Glorious! sobre la cantante amateur de ópera Florence Foster Jenkins, también convertida en película y protagonizada por Meryl Streep. ¿Qué es lo que más le atrae de los biopics de estas estrellas?

Me gusta que el hecho de que te brinden una historia, con un comienzo, un nudo y un final, donde se dan cita distintos personajes, situaciones, un escenario y, en muchos casos, música en directo. Pero las obras biográficas también son muy complejas a la hora de escribir. ¿Cómo estructuras la vida entera de una persona en un espectáculo de dos horas y logras que los personajes parezcan reales? Lo cierto es que hay muchos riesgos que tienes que evitar, así que es un trabajo muy duro. De hecho, solo volvería a escribir otra obra biográfica si encontrara el material perfecto.

Sus obras han sido traducidas a 27 idiomas y producidas en más de 40 países de todo el mundo. ¿Cuál diría que es el componente universal que subyace al conjunto de sus trabajos?

Le he preguntado a mis traductores acerca de esto y me han dicho que mis obras tienen "mucho corazón". En definitiva, que me preocupo por los personajes y que les doto de mucha humanidad y fragilidad. Creo que esa es la razón por la que mis obras funcionan en todas partes, porque la gente empatiza y se emociona con los personajes. En los tiempos que corren, esta perspectiva en el teatro es cada vez menos habitual, porque la mayoría de los espectáculos contemporáneos son más fríos y abordan cuestiones de tipo social o político, que te exigen una implicación diferente, no desde el corazón. Mis obras son diferentes en ese sentido, porque trato de que te preocupes por los personajes, que te encanten. Además, parece que, a escala internacional, a la gente tiende a gustarle mi sentido del humor, que es muy seco, muy británico, un poco absurdo. Lo que he visto es que se ríen con mis palabras con la misma fuerza en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y en Australia, así que hay algo en mi manera de entender la comedia que trasciende las fronteras y conquista al público. No sé por qué exactamente, pero me siento agradecido por ello. Y me proporciona una gran audiencia.

La mayoría de sus obras se enraiza en la comedia. ¿Le resulta un terreno más fértil que el del drama?

La comedia es un proceso más natural para mí. Además, soy mucho más feliz escribiendo diálogos divertidos, aunque me gusta que haya también un subtexto, algo que haga pensar un poco al público. El drama me resulta mucho más difícil porque, personalmente, no suelo tener un estado de ánimo serio. Me gusta pensar que soy una persona eminentemente alegre. Sin embargo, una vez dicho esto, End of the Rainbow es mi trabajo más exitoso y es una obra muy dramática y seria, así que es interesante cómo se puede escribir algo verdadero fuera de la zona de confort y de las emociones desde las que sueles escribir. Al final, se trata de volcar en el guión lo que la historia demanda: si necesita dolor y tragedia, entonces escribes en ese estilo; y si la historia requiere un tono más divertido, entonces escribes en clave de comedia. La historia manda y, en ese sentido, demanda el estilo desde el que escribir para que funcione.

Usted reside en Tenerife desde hace más de 14 años, ¿por qué decidió emigrar de Londres a Canarias?

Mi pareja nació en Tenerife y un día decidimos que mudarnos al extranjero podía suponer un buen cambio para nosotros. La realidad es que un autor de teatro no necesita estar tan presente en los montajes; a veces te requieren para audiciones o ensayos concretos, pero la mayoría de las veces, directamente, no necesitas estar allí. Por lo tanto, en mi día a día me siento en mi despacho en Puerto del Rosario, desde el que escribo mis correos electrónicos y, ocasionalmente, escribo un guión. Este lugar es tranquilo, relajado y con muy buen ambiente para trabajar. Mis dos espectáculos más exitosos los escribí viviendo en Tenerife, así que algo de ese cambio de lugar y de estilo de vida influyó y mejoró mi escritura. ¡Gracias, Tenerife!

Con todo, ¿en qué proyectos trabaja actualmente?

Justo acabo de terminar una nueva comedia llamada The Hill ( La colina), que explora al amistad y todas sus complicaciones a partir de tres amigos de mediana edad que van juntos a una excursión por la montaña. La obra se estrenará en Praga el próximo marzo y le siguen varias producciones en Polonia, Alemania y, con suerte, en Londres. También tengo una ambición, y es que mis futuras obras vuelvan a producirse en España. En 2008 tuve dos obras en exhibición al mismo tiempo en Madrid, en el Teatro Gran Vía y en el Teatro Marquina, así que mi carrera en España estaba empezando bien. Pero un año más tarde, la crisis financiera golpeó de lleno al sector cultural y, de pronto, los teatros dejaron de trabajar en nuevos proyectos. Espero que pronto vuelvan a contactar conmigo, porque hoy tengo menos producciones teatrales en España que en casi cualquier otro país, lo cual es una lástima. Creo de verdad que el público español disfrutaría mucho de mis obras si tuviera la oportunidad de verlas. Pero mientras tanto pueden acudir al cine a ver Judy, que se estrena en España el próximo 31 de enero. Quizás eso podría darle por fin un nuevo comienzo a mi trabajo en España.